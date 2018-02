Itt a tél, melegbe be, melegből ki. Ez még a legjobb immunrendszerrel rendelkezőknek is sok lehet.

Nátha: kell egy fogékony szervezet

A hagyományos orvosi vélekedés szerint a náthát enyhébb megbetegítő képességgel rendelkező vírusok okozzák. Igen ám, de kell hozzá egy fogékony szervezet is. A fogékonyság nem pusztán a védekező immunrendszer felkészültségét jelenti, hanem az összes sejtét. Ez esetben a nyálkahártya sejtekét is. Ezért fontos azok megfelelő ellátása mikroelemekkel, vitaminokkal, és fontos a környezetük megfelelő állapotban tartása is. A nyálkahártya sejtek környezetét nem csak a sejtek körüli tér jelenti, hanem a felső légúti üregrendszer (orrüreg, orrmelléküregek, garat) állapota is.

Ha gyorsan a megoldást szeretné látni, lapozzon lejjebb a tearecepthez! Azonban előtte szeretném megvédeni azokat, akik hajlamosak a náthára azokkal szemben, akik soha nem kapják azt el. Utóbbiak sokszor hangoztatják, hogy nekik milyen jó az immunrendszerük, ezt vagy azt szedik stb. Aztán egyszer-egyszer ők is megbetegszenek, és nem értik mi történt. Illetve szeretném megmutatni, hogy miért az van a teában ami, most megtudhatod.

A megfázás, különösen az orrfolyós fázisa egy tisztulási folyamat

A szervezet így próbálja a nyálkahártya felszínét letakarítani. A tüsszögés is ennek a folyamatnak a részjelensége. Gyakorlatilag allergiás reakciókban is ez történik, csak itt nem tehető felelőssé egy bizonyos allergén. Ennek ellenére az immunrendszerben, a folyamat kezdetén az allergiához hasonló immunrendszeri folyamat megy végbe, melyet a hisztamin közvetít. Nem véletlen, hogy ez esetben is javasolni szokták az antihisztamin típusú allergia elleni szereket a gyulladáscsökkentők mellett, sőt egyes „nátha elleni készítmények” tartalmazzák is ezeket. Kevesen tudják azonban, hogy a gyömbér és a fokhagyma ugyanolyan hatékony hisztamin ellenes hatással bírhat, mint az erre adott kémiai gyógyszerek, tehát teánk egyik fő összetevői is ezek lesznek.

A tisztulás mellett a bevezetőben említettem a meleg-hideg váltakozásának hatását. Ez a folyamat, a mellett, hogy ingert jelent a nyálkahártya számára (ingerli annak érzékelő receptorait), a szervezetet is megzavarja. Mind a hideghez, mind a meleghez sok pozitív és negatív pszichés élményünk kapcsolódik. A hideg és meleg váltogatásával ezek a folyamatok mélyen fekvő élményeket szabadíthatnak fel, melyek befolyásolhatják a nátha erősségét, illetve azt, hogy a folyamat lecsillapodik-e, vagy egy komolyabb felső légúti gyulladásba torkollik. Ez is egy felmentés lehet a náthások számára, őket érdemes EFT-vel megcélozni.

Ha a náthás megbetegedés súlyossága fokozódik...

Az nem feltétlen a vírusok erején múlik. Inkább azon, hogy az általuk beindított immunreakció milyen gyorsan cseng le. A beindított immunreakciónak persze célja van, ezért nem kell azt elnyomni, de lecsengését jó támogatni. Az ilyenkor adott gyulladáscsökkentő szereknek a tünetek elnyomása a célja, és mellette számos mellékhatással rendelkeznek, mely ugyan dózisfüggő, de esetenként minimális dózis esetén is komoly májkárosodást okozhatnak. A gyulladásos folyamatot nem kell tehát teljesen elnyomni, de lecsengését természetes úton támogatni kell. Erre a kurkuma az egyik legalkalmasabb növény, hatóanyaga a curcumin ugyanis képes beavatkozni a gyulladásos folyamatba, ráadásul igen erős antioxidáns hatással bír.

A vírusokat már említettük, melyek ugyan nem erősek, de ha influenzaszerű tünetek jelentkeznek, azok már erősebb megbetegítő képességű vírusoktól vannak. Csendesen jegyzem meg, hogy influenza típusú megbetegedést nem csak influenza vírus okoz. ((Nesze neked védőoltás!)) Épp ezért érdemes a vírusok ellen is küzdeni. Sokan nem gondolnák, de fűszernövényink közül a fahéj, igen erőteljes vírusölő, sőt antibakteriális hatással rendelkezik. Így nem csak a vírusfertőzés, de szövődményes bakteriális felülfertőződés esetén is érdemes bevetni. A fahéj a tél íze, és ez nem véletlen. A fahéj melegítő hatással rendelkezik, ahogy a kínaiak mondják, növeli a testben a tüzet, és lássuk be erre télen, főleg megfázva nagy szükségünk van.

A légutak átjárhatóságára az eukaliptusz olaj kiválóan alkalmazható inhalálva, de kevesen tudják, hogy belsőleg is alkalmazható. 1-2 csepp eukaliptusz olaj 1 kanál mézzel lenyelve, lassabban, de hosszabban képes szabad légzést biztosítani.

Tea megfázás ellen

A bevezetőben már sugalltam, hogy egy teát kínálok a megfázás ellen, és hát a tea citrom és méz nélkül nem lehet az igazi. A méznek szintén erős vírus és baktériumellenes hatása van, a citrom pedig segíti kiegyensúlyozni a sejtek környezetének lúgos voltát.

Íme tehát a tuti recept, mely képes egy órán belül csodát tenni:

1 kis diónyi friss gyömbér (3-4 részre vágva)

1 gerezd fokhagyma (4 felé vágva)

1 teáskanál fahéj

fél teáskanál kurkuma

3 csepp csepp eukaliptusz olaj

1 evőkanál citrom

1-2 teáskanál méz

1 filter bármilyen tea

Ezt leforrázzuk és tíz percig lefedve állni hagyjuk, majd melegen az egészet megisszuk. Mikor ihatóra hűlt, még egy fél kávéskanálnyi C-vitamin port is beletehetünk. Ez az a kis fehér por a kép közepén.

A tea lehet bármilyen, akár kamilla is, én a képeken almás-gyömbéres teát használtam.

Ezt a teát naponta 2-3-szor is fogyaszthatjuk. Ha segített, ha nem, várom a tapasztalatokat!

Forrás: drgulyas.hu - Dr. Gulyás Tamás