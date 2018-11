A téli hónapok kedveznek a meghűléses betegségeknek. Nem csoda, hisz ilyenkor melegből hidegbe, hidegből melegbe megyünk. Természetesen nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy rendesen fel kell öltözni, de persze ezen túl is tehetünk többet, hiszen szervezetünket belülről is támogathatjuk.

Télen nem jutunk annyi zöldséghez és gyümölcshöz, mint nyáron. Ha hozzá is jutunk, annak a tápanyagtartalma nem éri el a nyári napfényben, szabadföldben nevelkedő növény tápértékét. Így biztosra vehetjük, hogy télen nem jutunk hozzá ahhoz a mennyiségű vitaminhoz, mint nyáron. Márpedig minden sejtünknek szüksége van a megfelelő mennyiségű vitamin és nyomelem bevitelre.

Legelsőként említendő a D és a C-vitamin

A D-vitaminról azt kell tudni, hogy a szervezet nem raktározódik, így az aktuálisan képzett készletekből gazdálkodunk. Pontosabban úgy kellene fogalmazni, hogy a szervezet nem képez belőle raktárakat, csak az aktuálisan szükséges mennyiséget termeli meg. A D-vitamin a bőrben a napfény hatására termelődik, majd a vesékben válik teljesen aktívvá. A nyáron termelt mennyiség tehát nem téli raktározásra van. Ellenben a kívülről bevitt aktív D3 vitamin raktározódik, így elvileg egyszerre is feltölthetnénk vele raktárainkat, legalábbis elég pár hetente egy nagyobb dózist (pl. 20-30000 NE) bevinni.

Miért is olyan fontos ez? A magyar lakosság 60%-a még nyáron is D-vitamin hiányos. A D-vitaminnak viszont számos élettani folyamatban szerepe van. Elsőként a kalciumanyagcsere jut eszünkbe, hiszen ez volt legelőször ismert a D-vitaminról. Részt vesz ugyanis a kalcium bélből való felszívódásának, a csontba épülésének és a vesén keresztül történő kiválasztásának szabályozásában. E mellett viszont szerepe van a szív és érrendszerben, az agyban és az idegrendszerben történő folyamatok szabályozásában is. Ma már nem is vitaminként, hanem hormonként tekintenek rá. Az idegrendszer említése kapcsán érdemes kitérni arra, hogy a D-vitaminnak (illetve hiányának) erős szerepe van a téli depresszió kialakulásában. Épp ezért átlagosan napi 2000NE egység javasolható, már 10 éves kortól mindenki számára a téli időszakban.

A C-vitamin szerepét nem lehet eleget hangsúlyozni

Az evolúció során elvesztettük C-vitamin előállító képességünket, míg a legtöbb állatban ez megmaradt. Evolúciós hátrányt a népvándorlásokkal és a jégkorszakok beköszöntével kezdett jelenteni. A C-vitamin hiányában ugyanis romlik az érrendszer állapota, romlanak az immunfunkciók és számos betegségre válunk fogékonnyá. Fertőzések esetén a fehérvérsejtek plazmájának C-vitamin koncentrációja drasztikusan csökken. A tőlünk elvárható minimum, hogy biztosítsuk ennek a csodálatos vitaminnak a folyamatos utánpótlását. Raktározni ugyanis nem képes a szervezetünk. A “minek szedjem, úgyis kipisilem” véleményt hangoztatók számára, pedig azt szeretném mondani, hogy azért kell folyamatosan szedni, mert kipisiljük, ami nem épül be. Télen napi 1000mg teljesen normálisan javasolható, ami meghűlés esetén minimum 3x1000mg-ra tornázandó fel. Azonban napi 500mg szinte mindenki számára létszükséglet mostani világunkban, jelen életmódunk mellett.

A multivitamin is fontos

Ezen túl - tekintettel a csökkent bevitelre - érdemes multivitamin is fogyasztani, kiegyensúlyozott, sokféle összetevővel. Vitaminokkal és nyomelemekkel együtt. Sok multivitamin tartalmaz vasat is. Azonban kifejezett fertőzés – főként bakteriális fertőzés - esetén érdemes a vastartalmú készítményeket felfüggeszteni, mivel a vas a baktériumok egyes enzimjeinek alapvető kofaktora. Vagyis bakteriális fertőzés esetén vassal a bacikat támogatjuk. Ez azonban a vírusokra nem igaz, hiszen azok a mi sejtjeink rendszereit használják. Tehát minden kis megfázás nem indokolja a vasbevitel csökkentését, a multivitaminokét pedig egyáltalán nem.

Az A-vitamint se hanyagoljuk el

A fent említett vitaminok mindegyikének szerepe van az immunrendszer támogatásában, így e tekintetben is javasolhatóak. Ezen túl a béta-karotin, illetve az abból aktívvá váló A-vitamin érdemel külön említést. Az A-vitamin nagyon fontos szerepet játszik a nyálkahártyák megfelelő állapotában. Márpedig a kórokozók a nyálkahártyák (szájüreg, orrnyálkahártya, légutak) felől jut a szervezetbe. Az A-vitamin napi ajánlott adagja 5000NE, és a maximális adag 10000NE. Télen azonban ez a 10000NE az, ami a követendő. Kivéve a várandós kismamákat, akik esetén továbbra is csak 5000 NE javasolható naponta.

Gombákat is bevethetünk

A fertőzésekre való felkészülésként még van egy eszközünk. Gomba sejtfal kivonatokkal ugyanis úgy támogatható az immunrendszer, hogy annak a nem specifikus gyulladásokkal szembeni ellenállása nő. Ez azt jelenti, hogy mindenféle kórokozóval szemben aktívabban tud fellépni. A gomba sejtfalak 1-4 alfa-glukán és 1-3-béta glukán tartalma a legfontosabb ebből a szempontból.

Dr. Gulyás Tamás