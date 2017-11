D-vitamin: szervezetünk egyik hormonja! Hormon, mert nem pusztán az anyagcsere folyamatok egyik résztvevője, mint a legtöbb vitamin, hanem szervezetünk sejtjei közötti kommunikáció egyik megteremtője. Számos kutatás igazolja szerepét a kalcium anyagcserén túl számos krónikus állapot megelőzésében. Ilyenek a szív- és érrendszeri betegségek és a rákos megbetegedések is.

D vitaminból 1000-2000 NE/nap a javasolható adag

A Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinika kutatóinak hála egyre szélesebb körben elfogadott a D-vitamin megelőző szerepe. Azt is tudjuk, hogy a korábban javasolt napi 400 NE helyett 1000-2000 NE a legtöbb ember számára javasolható napi adag, amit akár hetente vagy havonta egyszerre is be lehet venni. A D-vitamin ugyanis zsíroldékony tulajdonsága révén raktározódik a szervezetben. Ez így heti 7000-10.000 NE D-vitamin bevitelét jelenti. Az adag függ azonban a testsúlytól is. Úgy lehet számolni, hogy 50-60 kg testtömegre jusson napi 1000 NE, így egy 100-150 kg-os személy 3000 NE D-vitamint is bevehet gond nélkül. Erre szükség is van, hiszen a lakosság több mint felének a vérszintje nem éri el a kívánatos értéket, még nyáron sem. A megfelelő D-vitamin ellátottság eléréséhez ugyanis naponta 15 percet kellene teljes testfelülettel lennünk a déli napon. Ez esetben azonban raktárak nem képződnek, csak a szükséglet kielégítésére történik termelés. Épp ezért alakul ki nagyfokú hiány a téli hónapokban.

D vitamin túladagolás a lakosság nagy részét nem fenyegeti

A D-vitamin zsíroldékonysága miatt sokan félnek a túladagolástól, ehhez azonban tartósan napi 7000-10000 NE D-vitamint kellene pótolni. A túladagolás felismerhető, mert olyankor kalcium jelenik meg a vizeletben, illetve esetenként jelentősen megnő a vizelet mennyisége. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a lakosság nagy részét nem a túladagolás, hanem a hiány fenyegeti.

A D-vitamin hiány a gyermekeket is érinti, a Vigantol olaj hiánycikké vált

Egy korábbi felmérés szerint a D-vitamin hiány a gyermekeket is érinti. Nem véletlen, hogy már csecsemőkortól javasolják a pótlását. A csecsemők és gyermekek olaj formájában kapják a pótlást, sajnos azonban a pótlásra alkalmazott Vigantol olaj mára hiánycikké vált, mert sokan elkezdték azt felíratni háziorvosukkal. Pedig recept nélkül sem egy drága készítményről van szó, és sok alternatív készítmény létezik, így jó lenne, ha a gyermekek számára adagolható készítmény megmaradhatna nekik. Jelenleg ugyanis sok csecsemő nem jut hozzá a pótláshoz. Cikkünkkel külön szeretnénk felhívni az olvasók figyelmét, hogy ne a patikai legolcsóbb készítményt vegyék. Nem azért, mert az rosszabb, hanem, mert jó lenne, ha az megmaradna a csöppségek számára. A napi 1000 NE D-vitamin bevitele havi 1000 forintból megoldható a „drágább” készítményekkel is.

Dr. Gulyás Tamás