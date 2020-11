A Koronavírus fertőzés megelőzésére és tüneteinek csökkentésére több módszer létezik. Elsőként érdemes megemlíteni azokat az étrend-kiegészítőket, amiket már mindenki ismer, de ismétlés a tudás anyja. Majd rátérünk a Lactoferrin bővebb ismertetésére.

Elsőként természetesen a C-vitamint említjük amiből a napi 3000mg a minimum, amit javaslunk bárkinek. Lázas betegség esetén óránként 1000mg-ot szoktam javasolni, amit csökkenteni kell, ha hasmenést okoz. A kipisiljük bulshitet el kell felejteni, mert nem az a lényeg, hogy kipisiljük, vagy hasmenéssel ürítjük egy részét, hanem az, hogy megfelelő csúcskoncentrációt biztosítunk. Persze az intravénás terápia a leghatékonyabb, mivel a bélrendszerből nem is lehet azt a szintet elérni, amire komoly vírusfertőzés esetén szükség van. (Egy átlagos kutya mája szükség esetén lazán 20.000mg-ot előállít naponta.)

Béta Glukán

A Béta-glukán az egyik leghatékonyabb immunválasz fokozó, mivel a nem specifikus aktivitást, főként az ölő fehérvérsejtek -NK (Natural Killer) sejtek - számát és aktivitását fokozza. Az immunműködést egyébként nem fokozni kell, hanem harmonizálni, mivel ha fokozom, akkor meg az autoimmun folyamatokat erősíthetem. A nem specifikus immunválasz ellenben nem hat az autoimmun oldalra, az a betolakodó mikrobák és vírusok nem pedig fehérjék ellen van. Így ez nem áll ellentmondásban, a betolakodók elleni védelmet tehát lehet fokozni és erre a béta-glukánok alkalmasak, amiket gombák sejtfalából nyernek, de baktériumok, virusok elleni immunválasz fokozására is alkalmas.

A D-vitaminra ma már nem vitaminként, hanem hormonként tekintünk. Rengeteg folyamat szabályozásában vesz részt, nem csak a Kalcium-anyagcserében. A Koronavírus fertőzés megelőzésében egyértelmű a szerepe. Sőt ma már tény, hogy alacsony D-vitamin szinttel rendelkező személyek sokkal nagyobb eséllyel betegednek meg, illetve fejlesztenek ki súlyosabb tüneteket. Adagolásával kezdünk a ló túloldalára esni. Pedig egyszerű, mérni kell a szintjét, és annak megfelelően adagolni. Napi 2000NE általánosan egy jó aranyközépút, de a mostani járványos időszakban napi 4000 NE sem túlzott.

Safe Lézeres orrbesugárzás

A lakotferrin ismertetése előtt meg kell említenünk a lézeres orrbesugárzást, amire az otthon is biztonsággal alkalmazható Safe Laser család minden tagja alkalmas. Az orrnyálkahártyán található felületes hajszálereken ugyanis vérbesugárzást tudunk végezni. A 808nm hullámhosszú lézerfény elnyelődik a fehérvérsejtek citokrómjaiban és fokozza energiaszintjüket, így egyértelműen segíti az immunválaszt. Megelőzésben és kezelésben is nagy szerepe van. Mivel a lézer a szöveti regenerációt fokozza, a Safe Laser 500 és 1800-as készülékkel rendelkező ügyfeleinknek a direkt tüdő -bordák közötti- besugárzást is szoktuk javasolni, hiszen 6-8 (8-10) cm-es behatolási mélységgel rendelkeznek. Erre ugyan tudományos bizonyíték még nincs, de logikus ez az ízületi kezeléshez hasonló alkalmazás.

És most térjünk rá a Lactoferrinre:

Lactoferrin , amit érdemes tudni róla

A Lactoferrin az összes emlős állat szervezetében jelen van. Legnagyobb koncentrációban az anyatejben, illetve a colostrumban van jelen, de a legtöbb mirigyszekrétumban is, így a könnyben, a nyálban, az izzadságban, az agy-gerincvelői folyadékban, a hörgő-váladékban, a gyomorváladékban, a hüvelyváladékban s az ondóban is.

A Lactoferrin egy multi-funkciós fehérje mely fontos szerepet játszik alapvető élettani folyamatokban. Alapvető tápanyagokat szállít a testben, elérhetővé téve a vasat és más nyomelemeket a sejtek számára. A bélrendszeri mikroflórát prebiotikumként tápanyagokkal látja el, így előnybe juttatja a “jó” mikroflórát, vagyis javítja az előnyös probiotikus egyensúlyt.

A Lactoferrin elsődleges funkciója az immunvédelem támogatása, a probiotikum egyensúly fenntartása és számos anyagcserefolyamat támogatása az általa szállított nyomelemek biztosításával.

Mint mikrobiális gátlószer, a Lactoferrin gátolja a kártékony baktériumok, vírusok, gombák és paraziták növekedését, osztódását, valamint semlegesíti a mérgező és allergén összetevőket.

A lactoferrin iránti figyelem - a vírusellenes hatása miatt -a jelenlegi COVID19 járványban különösen felerősödött.

Gátolja ugyanis sok vírus bejutását a testi sejtekbe. Többek között a herpes simplex, a HPV, a hepatitis C, B, a száj és körömfájás vírusa és a koronavírusok is ugyanazt a mechanizmust használják a sejtbe való bejutásra. A szervezet gyakorlatilag valamennyi sejtjének felszínén található egy HSPG (heparan sulfate proteoglycan) nevű horgonyzó pont. A vírus először ehhez kötődik.

A Lactoferrin - ha rendelkezik szabad kötőhelyekkel- nagy affinitással kötődik a negatív töltésű HSPG-hez, meggátolva ezzel, hogy a vírus odakapcsolódhasson. Érdekes (korábbi ismeret), hogy az SARS fertőzött emberek vérének bizonyos fehérvérsejtjeiben 150-szeresére megnő a kimutatható Lactoferrin. Ezek szerint feltételezhető, hogy a szervezet egyfajta védekező mechanizmusa indul be ilyenkor, aminek része a lactoferrin! Ezen túl nemcsak, hogy megakadályozza a vírus kihorgonyzását, de az immunrendszer védekezésének részét képező neutrofil aggregációt is segíti és növeli az NK (natural killer) sejtek aktivitását is!

Ezek a tulajdonságok igazak a lactoferrinre, ami a szervezetben termelődik. Nagyon fontos, hogy ezekért a tulajdonságkért érintetlen háromdimenziós molekulaszerkezetre, és szabad kötőhelyekre van szükség, ami csak intakt fehérjeszerkezet esetén van meg. A tejből és colostrumból a lactoferrint általában hevítéses technológiával vonják ki, ami tönkreteszi a molekulaszerkezetet, így nem mindegy a készítmény forrása!

A lactoferrin fontos része immunrendszerünknek. Több kutatás igazolja, hogy ez a szervezetünkben is előforduló fehérje képes a vírusok gazdaszervezet sejtjein való megtapadásának megakadályozására. Az elmúlt években, a SARS-coronavírus járvány idején is a lactoferrin volt az egyik leghatékonyabb természetes anyag a vírus elleni védekezésben.

A szájon át adott, tehéntejből kinyert lactoferrin képes a szervezetbe jutott vírusok szaporodását gátolni. Nem állítjuk, hogy egyedül képes a fertőzés megelőzésére, leküzdésére, de hatékony segítség lehet főleg olyan idősebb vagy legyengült immunrendszerű embereknél, ahol már a természetes laktoferrin termelés csökkent.

Miért éppen a Lactoferrin Gold 1,8 kapszula ajánlott?

Azért, mert nem minden lactoferrin kellően hatékony, ami ma kapható a piacon. Az, hogy hogyan vonják ki a tejből ezt a fehérjét, és hogyan tisztítják meg, döntő fontosságú a hatékonyságának megőrzésében. Csak ez a készítmény tartalmazza azt az aktív lactoferrint, ami Naidu Dr. által kidolgozott és amerikában szabadalmaztatott ún. TCR technikával készül. Ez az tiszta lactoferrin megőrzi bioaktivitását, és a szervezetben képes kifejteni a pozitív élettani hatásait. A készítmény további, jól ismert hatóanyagai, úgy, mint a béta-glükán, kurkuma, inulin, C-vitamin és a cink tovább fokozzák a lactoferrin hatását.

Adagja alap esetben naponta 1 kapszula, de járványos időszakban egy felnőtt embernek 2 vagy akár 3 kapszula is javasolt.

A Lactoferrin Gold kapszuláról bővebb információért kattintson ide!>>>

Dr. Gulyás Tamás