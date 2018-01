Hajlamosak vagyunk télen a meleg szobában begubózni, pedig kint a friss levegőn sok lelki eredetű stressztől tudunk megszabadulni. Egy kis mozgással, a helyes légzéssel testünk is hozzájuthat a hőn áhított oxigénjéhez, mi pedig frissebbnek, energikusabbnak érezhetjük magunkat, sőt jobban alhatunk és nyugodtabbá is válhatunk.

A légzés a lelke mindennek!

Gyakran sóhajtunk egy nagyot, mikor valami számunkra nem tetsző dolgot hallunk. Ez nem csupán egyfajta elengedése mindannak a stressznek, amit akkor ott felveszünk, hanem egy rendkívül összetett folyamat is szervezetünk számára. Ez a spontán reflex gondoskodik a mély és szabad légzésről. Levegővételkor szervezetünk felveszi az oxigént, kilégzéskor pedig leadja a keletkező szén-dioxidot. Ez a fajta cserekapcsolat létfontosságú, hiszen a sejtek így veszik fel az oxigént, amit a vér szállít, majd a sejtlégzésben részt vevő enzimek segítségével oxidálják a szerves vegyületet.

Mivel az életfolyamataink a szövetekben és a vérünkben található oxigéntől függnek, csökkenésével az életerőnk és a reakcióképességünk is csökken. Így télen hajlamosabbak leszünk a betegségek „elkapására”, hiszen a szervezet védekező-rendszer legyengült. Az ülőmunka, a helytelen légzés legalább olyan ártalmas, mint a rendszeres mozgás hiánya.

Mit csinálhatunk télen a szabadban?

Gyalog, sétálva!

A rövidebb utakat megtehetjük gyalog, közben pedig jó mélyeket szippanthatunk a friss levegőből. Bár a mindennapi gyaloglást sokan nyűgnek érzik, az embernek alapvetően szüksége van a mozgásra. Tehát nemcsak környezetünket óvjuk, ha inkább a gyaloglást választjuk, hanem egészségügyileg is jót teszünk magunkkal. Ha pedig ennél több időnk van és nem épp a munkába rohanásról van szó, akkor válasszunk ki egy-egy délutánt vagy estét, és menjünk ki egyszerűen csak sétálni. Közben nézegessünk, lassítsunk, lélegezzünk mélyeket. Így jobban megismerjük a környéket is, sokszor sajnos azt sem tudjuk, hol élünk igazából, mi vesz körbe minket. Fedezzük fel az otthonunk környékét, a természet értékét télen is. Mehetünk egyedül, de párunkkal vagy barátnőnkkel is, így még beszélgetőtársunk is lesz.

Futhatunk is!

Többnyire nincs egész télen dermesztő hideg. Vannak enyhébb napok, amikor rétegesen öltözve, fülünket, fejünket elfedve, kesztyűt húzva, elmehetünk a közeli parkba futni is.

A légzési és keringési rendszerre gyakorolt jótékony hatása mellett számos ok szól a futás mellett. Például növeli a szervezet álló-és ellenálló képességét, stresszoldó, valamit alakformáló is. A gyaloglás és a séta mellett a legegyszerűbb mozgásnak számít. Nem kell hozzá más, csak egy jobb futócipő (jó beruházás hosszú távon, sportos öltözékhez is kiváló) és már mehetünk is. Kombinálhatjuk a futást egy kis gyaloglással, attól függően, hogyan bírjuk.

Korcsolyázzunk!

A téli sportok egyik kedvelt eszköze a korcsolya. Igaz, inkább a fiatalok sportja, de nem ritka a 40-45 éves anyukák, apukák sem, akik szívesen hódolnak a jég örömeinek. Ha a közelünkben van egy tó, kint pedig elég fagyos a hőmérséklet, akkor nagyon egyszerű a dolgunk. Csak fel kell öltözni, korcsolyát megragadni és jégre menni.

Annyi anyagi vonzata van a dolognak, hogy saját korcsolyával kell rendelkezni. De tervezzünk évekre, és máris könnyebben ruházunk be rá. Ha nincs a közelünkben természet adta lehetőség a korizásra, akkor keressünk a lakhelyünkhöz közel egy mesterséges jégpályát. Itt még saját korcsolyára sincs szükség, bérelhetünk is. Néhány komikus jelenetre és apróbb esésekre számítsunk kezdetben, ezért is érdemes jól felöltözni. Egyébként pedig remek alakformáló, zsírégető sport, a kezdeti nehézségek után, szinte erőlködés nélkül, izmosodunk és feszesedünk. Emellett pedig koncentrációs képességünk és egyensúlyérzékük is javulni fog.

Cser Melinda