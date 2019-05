Bélrendszerünkben, több mint 500 féle baktérium és gombafaj található, melyekkel szimbiózisban élünk.

Probiotikummal az életért

A fentebb említett szimbiózis pedig kölcsönösen előnyös együttműködést jelent. És valóban, ezen mikróbák nagy része nem ártalmas számunkra, sőt nélkülük mi sem élnénk. Ezért is hívjuk őket probiotikumoknak, amely szó szerint latinul azt jelenti: “az életért”.

Beleinkben (pontosabban a vastagbélben) élő baktériumok részt vesznek a tápanyagok feldolgozásában, emésztésében (pl.: laktózbontás). Számos számunkra fontos vitamin (pl.: K-vitamin, B12-vitamin) és tápanyag (pl.: vajsav) előállításában vesznek részt. E mellett a számunkra ártalmatlan baktériumok kiszorítják az ártalmasakat, de emellett aktívan is részt vesznek a kórokozók elleni védelemben, ugyanis együttműködnek az immunrendszerrel, prezentálják a számukra a káros mikroorganizmusok részleteit.

Miben segít a probiotikum?

A probiotikum készítmények a jó baktériumokat tartalmazzák, hiszen ezek segítenek a károsodott mikroorganizmusflóra visszatelepítésében, illetve a megbomlott arány helyreállításában.

A bélflóra összetétele annyira egyéni, mint az ujjlenyomatunk. Ettől függetlenül nagy általánosságok elmondhatók róla. Csecsemőkorban még a bifidobaktérium fajok vannak túlsúlyban, később ezek aránya visszaszorul, még később pedig a lactobacillusok aránya nő meg.

A törzsek nagy részét a bifido- és lactobacillucok alkotják, de fontos összetevő a streptococcus thermophilus is, illetve gombák közül a sacharomyces bulardii. Minden említett fajnak vannak “rossz” pathogén törzsei is. Ez különösen a streptococcusokra igaz, melynek egyes törzsei a nyálkahártyákon és a bőrön - még a kórokozó változatoknál is - normálisan is jelen lehetnek, de súlyos fertőzések okozói is lehetnek.

Mik borítják fel a normál bélflórát?

A normális bélflórát számos hatás zavarhatja meg. Lehet ez a táplálkozási szokások megváltozása, egy utazás, stressz, gyomorrontás, ételmérgezés, de a legfontosabb az antibiotikum terápiák alkalmazása.

Antibiotikum terápia esetén javasolni is szokták a probiotikum alkalmazását. Azonban tudni kell azt is, hogy az antibiotikum terápia ugyanúgy kiöli a kívülről bevitt kórokozókat is, így mindig 2-3 órával az antibiotikum bevételét követően szabad probiotikumot szedni.

És ennél még fontosabb, hogy a probiotikumok alkalmazását az antibiotikum terápiát követően 3-4 hétig érdemes folytatni. Ez a terápiás idő a probiotikumok bármely alkalmazásakor követendő, melyet akár évente több ilyen 3-4 hetes kúrátban is be lehet vetni, ugyanis ez jó hatással van az emésztésünkre, a védekező képességünkre, a bőrünk állapotára és a jó közérzetünkre is.

Dr. Gulyás Tamás