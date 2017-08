Sokszor teszik fel ezt a kérdést a szülők. Alábbi cikkünkben igyekeztünk összefoglalni pár tippet, amelyek segíthetnek.

A tanulás körülményeinek fontossága

Tanulósarok - ez az első és legfontosabb, hiszen ha nincs a gyereknek egy külön kuckó, ahova elvonulhat, ahol nyugodtan tanulhat, alkothat, fejlődhet, akkor miért várunk el tőle jó eredményeket? A tanulósarok megléte kicsiknél és nagyobbaknál egyaránt nélkülözhetetlen. Egy klasszul kialakított tanulósaroknak akár még motiváló ereje is lehet! Ezen a helyen kizárólag tanulás történjen, és minden tárgy ezt a célt szolgálja. Ellenőrizzük, hogy kényelmes-e a szék (állítható magasságú), van-e elég fény (az asztali lámpa jobbkezeseknek balról, balkezeseknek jobbról világítson), van-e elég hely az íróasztalon, van-e elég polc, fiók és különböző tároló, amiben tárolni tudja az iskolaszereit. Jó látható helyen legyen egy óra is, ami segíti az idő beosztását! Ezen kívül még a tanév elején beszéljük át a gyerekkel, hogy iskola után mikor fog neki állni a tanulásnak, és ezt következetesen igyekezzünk betartani, illetve azt is ajánlatos lefixálni, hogy a tanulósarkot neki kell tisztán és rendben tartania.

A körülményekhez tartozik még az is, hogy a TV-, zenehallgatást és mobilnyomkodást kíséreljük meg háttérbe szorítani tanulás közben. Ezek mindenképpen elvonják a gyerek figyelmét, ami nem jó, úgyhogy próbáljuk meg kizárni őket – bár lehet belőle pár vitánk. A zenehallgatás esetenként működhet, de leginkább nagyobb gyerekeknél, és csakis olyan típusú személyeknél, akik képesek megosztani a figyelmüket.

Tanulási stílusok különbözősége

Érdemes megfigyelnünk, hogy gyermekünknek milyen a tanulási stílusa. Nagyon érdekes, hogy egyesek hallás, mások látás, vagy éppen mozgás alapján sajátítják el jobban az adott tudásanyagot. Sőt, vannak olyanok, akik több kategóriába is beletartoznak. Ezt létfontosságú kideríteni!

Hallás : vannak olyan tanulók, akiknek többnyire elég, hogyha az órán elhangzottakra odafigyelnek, meg tudják azokat jegyezni, és otthon már csak esetleg át kell nézni az anyagot. Rájuk a hallás utáni tanulási stílus jellemző, és többnyire irigylik is őket a diáktársak. Persze nekik sem olyan könnyű, hiszen ők a tanórán elkezdik már a tanulást, nem csak bámulnak ki a fejükből. :) Akik hallás után könnyebben tanulnak, azoknak érdemes saját maguknak vagy szüleiknek is felmondani a leckét, mert így könnyebben rögzül.

: vannak olyan tanulók, akik a dolgozat után pontosan meg tudják mondani, hogy a válasz bizony ott volt a könyv jobb felső sarkában, a kép mellett – erre biztosan emlékeznek, de a válasz valamiért mégsem ugrott be. Ők látás után tanulnak inkább. Nekik érdemes szövegkiemelővel kiemelni a tanulnivalóból a lényeget, a főbb kulcsszavakat így jobban tudják memorizálni. A különböző ábrák és diagramok is előnyösek a látás típusoknak. Mozgás: vannak olyan tanulók, akik jobban meg tudják tanulni a leckét, hogyha járkálnak, mozognak memorizálás közben, vagy leírják az anyagot saját szavaikkal – rájuk a mozgás utáni tanulási stílus jellemző.

Hogyha sikerült megállapítanunk, hogy a fenti tanulási stílusok közül gyermekünkre melyik(ek) jellemző(ek), akkor aszerint építsük ki a tanulási módszereket a hatékonyság növelése érdekében. Saját tanulási stílusunkat viszont semmiképp se erőltessük rá a gyerekre.

A közös tanulás előnyei

A közös tanulás többféleképpen is megvalósulhat. Egyrészt szülői segítséggel, pl. ha felmondja a leckét a gyerek az egyik szülőnek, másrészt diáktársakkal, csoportosan. Az eljátszott felelés módszere egyébként azoknak is javasolt, akikre nem a hallás utáni tanulási stílus jellemző, hiszen rendkívül hasznos: egyrészt a gyerek ilyenkor gyakorolja a felelés folyamatát, így nem jön majd annyira zavarba, hogyha a tanár előtt kell megfogalmazni a gondolatait szóban, magabiztosabbá válik; másrészt az esetleges kommunikációs gondok is javulhatnak, hogyha minél többet gyakorol szóban is. Kisebb gyerekek esetén érdemes játékosra venni a figurát eljátszott felelésnél, nagyobbaknál persze lehet komolyodni.

Az osztálytársakkal való együtt tanulás (pl. ketten-hárman) is praktikus: beszéljék meg a gyerekek közösen az anyagot, így jobban rögzülnek majd egyes részek a tananyagból. Taníthatják és ki is kérdezhetik egymást a gyerekek, ez szintén növeli a produktivitást. Szülő azért legyen elérhető közelségben, hogy ne fulladjon játékba, csevegésbe, zenehallgatásba a program.

A sport és az étrend-kiegészítők szerepe a tanulásban

A mozgás jótékony hatásairól már jó pár cikk született, ezt most nem is szeretnénk túl bőven részletezni, hiszen kétségtelen, hogy nemcsak a testnek, hanem a szellemnek is kiváló a sport, ezért arra sarkallnánk a szülőket, hogy biztosítsanak minél több lehetőséget gyerekeiknek a mozgásra. Köztudott, hogy a jól sportoló gyerekek általában jobban teljesítenek az iskolában, tanulásban: terhelhetőbbek, képesek jobban koncentrálni, nagyobb az akaraterejük és jobban kialakul bennük a felelősségérzet. Ráadásul egy skót vizsgálat arra is rámutatott, hogy a sportoló gyerekeknek időskorukban nagyobb az intelligenciahányadosa, mint a nem sportoló társaiknak.

Étrend-kiegészítők terén leginkább az Omega 3 halolaj és a C-vitamin ajánlott a leterhelt nebulóknak.

Az idegrendszer membránjainak 30-40%-a Omega 3 zsírsavakból épül fel, így annak szinten tartása, serkentése jótékonyan hathat az agyi kapacitásra és az idegrendszerre. Az Omega 3 zsírsavak jelentősen javítják a koncentráló-, feladatmegoldó- és felfogóképességet , hiányuk figyelemhiányt, koncentrációzavart és hiperaktivitást eredményezhet. Mivel az Omega 3 fogyasztás aránya a hétköznapi táplálkozásunkban nem elégséges (még akkor sem, ha rengeteg halat és lenmagot fogyasztunk), ezért érdemes pótolni étrend-kiegészítővel, csak arra figyeljünk, hogy csakis környezeti szennyeződésektől, mérgező fémektől mentes (kadmium, ólom, króm, arzén), hideg tengeri halakból nyert Omega 3 halolajat vásároljunk a gyereknek és magunknak is!

Kató Iringó