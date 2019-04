Nem könnyű a hiperaktív gyermekeket nevelő szülők dolga. Íme néhány tanács nekik, hogyan tudják segíteni, javítani gyermekük koncentrációs készségét.

Türelem és tolerancia

A hiperaktív (ADHD) gyermekek nevelése nehéz feladat, gyakran egész embert kíván. Sok szülő nem látja a kiutat, türelmetlen és elkeseredett. Ám néhány praktikus fogással segíthetik a maguk és gyermekük boldogulását is. Ami a hiperaktív gyerekeknél a legnehezebb, lekötni a figyelmüket vagy tanulásra bírni őket. Amerikai orvosok megfigyelése szerint a hiperaktív csemeték, ha édesanyjuk vagy édesapjuk olvassa fel a megtanulásra váró szöveget, sokkal érdeklődőbbek és hamarabb rögzítik a hallottakat. A szakemberek szerint az is sokat segíthet, ha gyerek mindeközben lerajzolja, amit a hallottak alapján gondol. Később a szülő és a gyerek megbeszélhetik, hogy mennyiben kapcsolódik a hallott szöveg és a rajz.

Fontos, hogy ha a gyerek jó munkát végzett, dicsérjük meg. Ha hibázott, ne hagyjuk a téves úton és egyszerű érvekkel és türelmesen magyarázzuk el neki, hogy miben tévedett és adjunk opciókat a további lehetőségekre. Hagyjuk, hogy magától rájöjjön a helyes megoldásra. Nem szabad elfelejteni, hogy a hiperaktív gyerek nem hülye. Az intelligenciájuk jó, vagy annál magasabb szinten is lehet.

Kell az Omega3

Nagyon fontos a táplálkozás is. Ügyeljünk arra, hogy a gyermek egyen rengeteg zöldséget és rostos ételt. A megfelelő mennyiségű és rendszerességű táplálkozás szintén elengedhetetlen. A vércukorszint ingadozása ugyanis még normál esetben is kihat a gyermek viselkedésére. A megfelelő reggeli, ami ebédig megfelelő cukorszintet biztosít, elengedhetetlen egy gyerek számára. Ezt csak lassan felszívódó, rost és fehérjedús táplálékkal érhetjük el. Ilyenkor persze rögtön a tejtermék, a tojás és a hús jut eszünkbe. Gondoljunk azonban a magas fehérje tartalmú zöldségekre is. Ilyen az összes zöld leveles zöldség, a hüvelyesek és a brokkoli és káposztafélék is.

Az édesség nassolása épp ezért kifejezetten káros, főleg a nap első részében. Fontos a rendszeres halfogyasztás, legalább hetente egyszer. Az idegrendszer membránjainak ugyanis 30-40%-a omega 3 zsírsavakból épül fel. Egy angliai kísérlet szerint, ahol az iskolásoknak omega 3 zsírsavat pótoltak, az egész iskolában csökkent az agresszió és vele a hiperaktivitás aránya. A gyermekek kezelhetőbbé váltak.

Hiperaktivitás esetén napi 300-600mg EPA és DHA tartalmú omega 3 zsírsav pótlása a terápia része kellene, hogy legyen.

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a viselkedészavarok hátterében sokszor rejtett ételintolerancia is állhat. Épp ezért egy részletes étel allergia és étel intolerancia vizsgálat jó szolgálatot tehet, a kiszűrt ételösszetevők elhagyása által.

Madudák Tímea