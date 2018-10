,,Ha a szülő látja, hogy gyermekének lappangó betegsége van, ne vigye iskolába, egyéb közösségbe, hanem tartsa otthon! Ez a szülő felelőssége, hiszen így nemcsak gyermeke gyógyul meg gyorsabban, de az iskolai közösséget is óvja! A közösségbe bekerülő egy-egy náthás, félig beteg gyerek nem is érzi jól magát, ráadásul megfertőzheti a többieket. Nagy felelőssége van a szülőnek abban, hogy láthatóan lappangó betegséggel küzdő gyermekét tartsa otthon, ne vigye közösségbe, mert ezzel nemcsak gyermeke felépülésének idejét rövidíti meg, hanem az iskolai közösséget is óvja!” - mondja Dr. Király Balázs gyermekorvos.