Öltöztessük az asztalt karácsonyi díszbe már az ünnep előtti hetekben! Néhány ötlettel ünnepi hangulatot varázsolhatunk.

Gyertyák és gyertyatartók

Ne feledkezzünk meg a hangulatos, ünnepi fényekről, melyek meghitté varázsolják a családi estéket. A karácsonyi asztal elengedhetetlen kellékei a gyertyák és mécsesek.Ha nincs adventi koszorúnk, egy jól megválasztott gyertyatartóval vagy színes mécsesekkel pótolhatjuk.

Egy kisebb kerámia- vagy üvegkaspóból rusztikus gyertyatartót alkothatunk. Válasszunk az asztali kompozíciónk szín-stílusához passzoló kaspót, majd ragasztópisztollyal erősítsünk a külső felére – szorosan egymás mellé helyezve – ízlés szerinti összeállításban apró kavicsokat, kagylókat, üvegköveket, fagolyókat, terméseket, bogyókat. Ha elkészültünk a ragasztással, már csak egy vastag gyertyát kell a kis kaspó közepébe helyeznünk.

Kis fantáziával hangulatos gyertyakompozíciókat állíthatunk össze. Sőt, a bátrabbak akár házi gyertyaöntéssel is próbálkozhatnak. Tovább >>

Az ünnepi hangulat meghatározó eleme a karácsonyi asztal. Fontos a kiegészítők, díszek és a teríték összhangja, a színek harmóniája. Érdemes időt szánni az ízléses összeállítás megtervezésére és kivitelezésére, hisz az asztal az ünnepi étkezések, családi együttlétek központi helyszíne. Kellemes érzés egy szépen felöltöztetett, karácsonyi színekben pompázó asztalhoz leülni.

Az ünnepi asztal színei

Igazán ízléses lesz az összhatás, ha az asztalon a színek harmonizálnak egymással. Érdemes egy a karácsony hangulatát idéző domináns színt választani, mint például a sötétzöld, a piros vagy a bordó. Az uralkodó színt kombinálhatjuk ezüsttel, arannyal vagy a telet idéző egyszerű, ámde nemes fehérrel. Remek karácsonyi összeállítás például a bordó-arany, sötétzöld-ezüst, vagy a piros-fehér párosítás. Jól mutat a hagyományos piros-zöld együttes is, amit kiegészíthetünk némi arannyal vagy ezüsttel.

Különleges hangulatot teremthetünk rendhagyó színekkel. A modern stílust kedvelők határozhatnak az elsőre talán meghökkentően hangzó fekete-piros, kék-ezüst vagy akár a lila-arany variáció mellett. Az így összeállított díszítés egy fiatalosan berendezett, modern lakásban jobban mutat, mint a hagyományos karácsonyi színek.

A kevesebb néha több! Bármit is válasszunk, nem tanácsos két-három színnél többet „keverni”, mert könnyen ellenkező hatást érhetünk el, és az eredmény kaotikussá válhat. Akkor lesz igazán természetes a kompozíció, ha illeszkedik otthonunk stílusához, hangulatához.

Az adventi koszorú

A karácsonyi asztal fő ékessége az adventi koszorú. Helyezhetjük az asztal közepére, de fel is függeszthetjük a mennyezetre. A koszorú hagyományáról és készítéséről bővebben >>

Terítő és teríték

Az abrosz színe és mintázata megadja az alaphangulatot; a díszeket és kiegészítőket is ehhez érdemes igazítani. Nemcsak kész terítőt vehetünk, a szabás-varrás fortélyában jártasak maguk is elkészíthetik. A méteráru- és lakástextil boltokban kedvünkre válogathatunk az ünnepi anyagok és abroszok közül.

Elegáns megoldás két szín kombinálása oly módon, hogy az asztalt egyszínű terítővel borítjuk be, s egy más árnyalatú asztalközéppel vagy futóval díszítjük. Jól mutat a szolid, karácsonyi motívumokkal díszített abrosz, de a gyerekek nagy örömére beszerezhetünk bohókás mintázatút (pl. rénszarvasos, hóemberes) is.

Az ünnepi ebédekre, vacsorákra sok helyen előkerül a szekrények mélyéről a porcelán étkészlet és a kristálypohár. Akkor se essünk kétségbe, ha csak egyszerű, hétköznapi tányérokat rejt konyhánk, hisz a színben és stílusban hozzájuk illő szalvétával és abrosszal kombinálva igazán látványosak lehetnek.

Szalvétagyűrű

Az ünnepi asztalon jól mutat, ha terítéskor feltekert, gyűrűbe fogott szalvétát helyezünk a tányérba. Porcelánból, alumíniumból, papírból vagy akár gumis anyagból készült szalvétagyűrű is kapható az üzletekben, de kis kézügyességgel magunk is elkészíthetjük. A legegyszerűbb megoldás, ha egy darab színes organza- vagy selyemszalaggal átfogjuk a feltekert szalvétát, és masnira kötjük.

Egyedi gyűrűt alkothatunk egy hosszabb darab színes alumíniumdrótból. Szükségünk lesz egy fogóra, amivel a huzalt feltekerjük és spirállá formázzuk. A két végére húzzunk egy-egy nagyobbacska gyöngyöt, majd rögzítsük a drót visszahajlításával.

Egy kis segítséggel készíthetjük akár só-liszt gyurmából is szalvétagyűrűt >>

Természetes, illatos asztali díszek

Ünnepi asztalunkat díszítsük a természetet idéző dekorációs elemekkel! Keressünk egy kisebb fonott tálkát vagy kosárkát, de egy helyes kis üvegedény is megteszi. Halmozzunk bele különféle naturális dolgokat, például makkot, tobozt, gesztenyét, szárított narancs- és almakarikákat, héjas diót és mogyorót, szárított virágszirmokat, szép formájú és színű kavicsokat.

Végül, hogy kellemes karácsonyi illatot árasszon, spékeljük meg fűszerekkel: tegyünk bele fahéjrudat, szegfűszeget, csillagánizst, gyömbért, kardamomot, szerecsendiót. Töményebb illat-hatás eléréséhez naponta cseppentsük rá egy kevés illóolajat, az erdei fenyő például éppen az alkalomhoz illő. Adventi koszorú híján kész művünket akár az asztal közepére is helyezhetjük, és közepébe egy magas, vastagabb gyertyát állíthatunk.

Illóolaj párologtató

Az illóolajok nyújtotta illat-varázs rajongóinak szinte kötelező elem a párologtató elhelyezése a karácsonyi asztalon. Szerezzünk be kifejezetten ünnepi hangulatú darabot, vagy válasszunk egyszínűt, s üvegfesték használatával díszítsük saját elképzelésünk szerint. No és persze ne feledkezzünk meg az illóolajról sem: az erdei fenyő, a fahéj, vagy éppen a narancs kifejezetten az ünnephez illő hangulatot teremt, de kaphatóak karácsonyi illóolaj-keverékek is.

Karácsonyi kínáló tál

Ha tudunk még egy kevés helyet szorítani az asztalon, helyezzünk el rajta egy ízléses kínáló tálat, amire ráhalmozhatjuk az ínycsiklandó házi süteményeket, édességeket, gyümölcsöket. A talpas, emeletes tálakkal helyet spórolhatunk, s nem utolsó sorban igen dekoratívak. Így ráadásul szelektálhatjuk a sós- és édes harapnivalókat, a magvakat és a gyümölcsöket. Asztalunk stílusához illően válasszunk porcelánból, üvegből, fémből, vagy akár fából készült darabot.

Láthatjuk, hogy a karácsonyi asztal egyedi összeállításának csak a fantáziánk szab határt. A harmonikus, hangulatos kompozíció és az egyedi kivitelezés meghitté varázsolja az ünnepi családi estéket, melegséget hoz lelkünkbe a hideg, téli napokon.

Boldog, színes karácsonyt!