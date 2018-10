Összefüggésbe hozható a helytelen táplálkozással, vitaminhiánnyal, betegségekkel, környezeti hatásokkal, stb. Sorra végigvesszük az okokat és a tényezőket, melyek nagyban befolyásolják hajkoronánk hullását.

A haj élettartama 3-5 év

Ez meglehetősen korlátozott időszak. Ráadásul nem mindig ugyanolyan, és különböző fázisokra bonthatjuk. A hajhullás alapjában véve természetes folyamat, napi 50-100 hajszál távozásakor még nem kell pánikba esni. Azonban, ha a felső értékhez közelítünk, vagy drasztikusan megnő a kihullóak mennyisége, mindenképpen érdemes szakemberrel kivizsgáltatni az okokat.

Hajhullás oka: táplálkozás

Nem lehet elégszer elmondani, hogy az egészséges haj növekedéséhez szükséges tápanyagok hiánya hajhullást okoz. A hajnövekedés gyorsasága és a haj minősége szorosan összefügg a felvett táplálék minőségével. Korunk táplálkozási szokásai egyre kevesebb vitaminhoz, ásványi anyaghoz, nyomelemhez engedik jutni a szervezetünket. A túlzott sófogyasztás, cukorfogyasztás, jódhiány, vashiány, az A, B, E, H vitaminok hiánya rendellenességet okozhatnak.

Hajhullás oka: felfokozott életvitel, stressz

Mint minden másra a folyamatos testi-lelki terhelés, stressz hatására a szervezetből nagy mennyiségben távozik:

B2-vitamin , amely meglétekor segíti az oxigén-felhasználást a körömben, a hajban, és a bőrben. , amely meglétekor segíti az oxigén-felhasználást a körömben, a hajban, és a bőrben.

Cink, ami szükséges lenne a kollagének, a , ami szükséges lenne a kollagének, a fehérjék kialakulásához. Ha a szervezetünk nem kap elég cinket, akkor körmünk vékony lesz, töredezni fog, sőt a megjelenő fehér foltok is erre utalhatnak. A hajhullást is magyarázhatja cinkhiány.

Hajhullás oka: környezeti hatások

Környezetünk, levegőnk szennyezettsége egyaránt külső és belső zavart is okozhatnak. Rátapadnak a hajszálra, és ilyenkor kezd a haj töredezni, elvékonyodni, gyakran ki is hullik.

A mindennapos környezeti ártalmak (pl.: napsugárzás) szintén a hajszálak szerkezeti károsodásához illetve kihullásához vezethetnek, valamint olyan betegségek kialakulásához, amik hajhulláshoz vezethetnek.

Hajhullás oka: betegségek

Nagyon sokszor betegség miatt hullik ki a haj. Tüdőgyulladás, egyéb felső légúti megbetegedések, skarlát, kanyaró, egyes fogbetegségek miatt is hullhat a haj. Vérszegénység is okozhat hajhullást. Ugyanakkor az állatoktól elkapott gombás fertőzések is. Különböző betegségek mellett bizonyos gyógyszerek mellékhatása is lehet.

Hajhullás oka: hormonális okok

Csecsemőkorunkban a 6-8. héten hull ki hajunk, ezután új, terminális szálak fejlődnek. A következő állomás kamaszkorunkhoz kötődik, amikor megnő androgén szintünk. A kismamákat is érinti a hajvesztés problémája, általában a 8. héten indul el és fél év után áll vissza a régi egyensúly. Végezetül szintén hormonális hatásoknak betudhatóan időskorban veszítjük el legtöbb hajszálunkat.

Hajhullás elleni tápanyagok

Hajritkulás lép fel akkor is, ha az emésztő-rendszerben a cink és egyéb tápanyagok nem szívódnak fel megfelelően. Az acidophilus (napi kétszer 1-2 tabletta) javíthat ezen a problémán, és elősegítheti, hogy a szervezet a táplálékokból a haj növekedéséhez fontos tápanyagokat fel tudja szívni.

Mivel a cinkhiány mindkét nemben gátolja a tesztoszteronnak a hajhagymaműködését gátló dihidro-tesztoszteronná alakulását, ugyanúgy fokozott hajhullást vált ki.

Ezen kívül a gyönyörű hajkoronáért gondoskodni kell többek között elegendő vas, szilícium, valamint a B-vitaminok beviteléről is.

Gyógynövényekkel a dús egészséges hajért