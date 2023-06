Ki ne vágyna dús, ragyogó hajkoronára? Ezen törekvésünk érdekében szinte mindent bevetünk: csillagászati összegeket hagyunk a szalonban, a legdrágább hajápoló készítményekkel, hajformázókkal töltjük fel fürdőszobaszekrényünket. A hajhullás így valóságos rémálom! Ezt tapasztalva sokan pániküzemmódba kapcsolnak, pedig az intenzívebb hajhullás esztétikai kellemetleneségén túl komolyabb problémát is jelezhet. No, de miket? Cikkünkben ezeket vesszük végig!

Az emberi haj funkciója

Az emberi haj elsődleges funkciója a hőszabályozás, ugyanis fejünkön keresztül jelentős mennyiségű hő távozik - nem véletlenül mondják szüleink, hogy “sapka, sál” -, a nyári melegben pedig a verejtéket vezeti, így segíti a lehűlést. Ezen felül mechanikai védelmet nyújt, védi fejünket a káros UV sugaraktól, esőtől, de segíti a nedvességet is megtartani. Jelentős hajhullás esetén ezen feladatok hatásfoka csökken, megfékezése tehát minden szempontból lényeges. Mégis, hogyan épül fel az emberi haj?

Természetes hajhullás és a haj szerkezete.

Hajunk, noha elhalt szerv, több rétegű, s összeköttetésben áll a keringéssel, így tápanyagokat is fel tud venni, egy elszarusodott fehérje. A hajhagyma veszi fel a tápanyagokat, s a bőr fölött megszilárduló hajszál egészségi állapotunkról is árulkodik. Hajhullás szempontjából nem elhanyagolható, hogy rugalmasságáért a hajkéreg felelős. Ezt halpikkelyhez hasonlóan fedi a külső hám. Ha e lemezkék szabályosan, lesimulva állnak, hajunk fényes, egészséges, ennek sérülése esetén töredezés, a hajkéreg sérülése következhet be.

Mondjunk egy hajmeresztő tényt? Naponta minden ember, köztük e sorok olvasója is 60-100 hajszálat veszít. Ez óriási számnak tűnhet, de ha hozzávesszük, hogy a hajas fejbőr körülbelül 100.000 hajszál “termőtalaja”, máris nem olyan ijesztő a szám. Ugyanis a hajnak is megvan a maga életciklusa. Növekedési (anagén) fázisban a hajhagyma közvetlen összeköttetésben van a szőrtüszővel, naponta 0,3-0,5 mm-t nő, s 3-6 évig tart ez az állapot. Átmeneti (telogén) fázisban a hagyma és tüsző összeköttetése megszűnik, majd a nyugalmi (telogén) fázisban az újonnan növő hajszál kilöki a felette lévőt.

A napi 100 szálat meghaladó hajhullás már kórosnak nevezhető s egészségügyi probléma állhat a háttérben.

A hajhullás típusai

Nem csak a kihulló hajszálak mennyisége, de helye is meghatározó, s különböző problémát jelezhetnek. Lássuk is, mik ezek!

Diffúz hajhullás - Ebben a típusban a hajszálak egyenletesen elosztva hullanak a fejbőrön, így a hajritkulás is általános. Kialakulását számos tényező indukálhatja vitamin és nyomelemhiánytól kezdve hormonproblémán át stresszhatásig.

Foltos hajhullás - Ilyenkor hajunk kisebb nagyobb foltokban hullik ki, s rendszerint egészségügyi problémát jelez, ilyenek például a pajzsmirigy és autoimmun betegségek, valamint különböző kóros gyulladások. Ha ilyet tapasztalsz, azonnal fordulj orvoshoz.

Körkörös hajhullás - Ennél a férfi nemi hormon, az androgének szintjének ingadozása okozza a hajvesztést, megjelenése jellegzetes, a fejtetőről indul.

Egészséges haj, egészséges ember?

Az ember haja rengeteget elmond egészségi állapotáról, tehát egy csillogó, dús egészséges haj egészséges ember benyomását kelti. Azonban napjainkban se szeri se száma a különféle hajápoló készítményeknek, festékeknek, fodrászati technológiáknak, hogy a hajpótlást már ne is említsük.

Előfordulhat, hogy valaki megfelelő hajformázókkal és rendszeres hajnomással eléri az egészséges haj látszatát, máskülönben roppant nyugtalanító állapotban van egészségileg. Ellentétes irányból megközelítve, ha valaki kevéssé foglalkozik hajával, ritkán mossa, esetleg rendszeres festéssel roncsolja, nem épp a makkegészség jut róla eszünkbe, noha kiváló kondiban van. Erőteljes hajhullás azonban minden esetben egészségügyi problémát jelez. Hajápolási tippjeinkért kattints ide.

Mi lehet a hajhullás oka?

Rengeteg, akár egymástól teljesen független tényező okozhatja az intenzívebb hajhullást. Ezek egy része, például hormonproblémák, genetika, életkor, különféle betegségek tőlünk függetlenek, ilyen esetekben feltétlen látogassunk el orvoshoz. Vannak azonban dolgok, melyeket mi is képesek vagyunk befolyásolni.

Túl szoros/nem megfelelő hajviselet : sportolóknál, balerináknál figyelték meg, hogy a rendszeresen szorosan hordott hasviselet miatt ritkulásnak indult hajuk, hajvonaluk pedig feljebb került. A folyamatos terhelés miatt a hajhagyma meggyengül, majd elsorvad. Ha te is gyakran hordod így hajadat, pihentesd rendszeresen, és lehetőleg ne húzd fájdalmasan szorosra.

Túl forró vízzel mosod : számos ok miatt nem célszerű forró vízzel hajat mosni. A túlzottan magas hőmérséklet szárítja a fejbőrt, a hajat, ami így könnyebben törik, de hajhagymádnak sem teszel jót vele. Ez kiváltképp igaz, ha vékonyszálú, világos hajad van. Langyos vízzel érdemes a hajmosásnak nekivágni.

Nem használsz hővédőt : szárítás, vasalás, göndörítés hajunk számára valóságos tortúra. Ha nem használunk hővédőt, akkor szerkezete súlyosan roncsolódik, szárazságot, hajhullást okozhat. Hővédő olajok, krémek megvédik hajad integritását a túl magas hőfoktól, de vékonyszálú hajon használjunk alacsonyabb hőmérsékletet.

Stressz : ha tartósan vagy nagymértékű stressznek kitéve, akkor romlik a bőr keringése, összeszűkülnek az erek, melynek hatására romlik a bőr oxigén és tápanyagellátása , így a hajhagymák sem jutnak kellő mennyiségű tápanyaghoz, így elsorvadnak. Relaxáció, sporttevékenység lehet a megfelelő kezelés.

Kevés fehérjét fogyasztasz : a hajhagyma és hajszál erejéhez elengedhetetlenek az aminosavak fehérjék ), hogyha ezekből deficit keletkezik, hajhullást okozhat. Éppen ezért figyelj oda, hogy étkezéssel mindig megfelelő mennyiségű fehérjét, például húst, halat, tejterméket vigyél be szervezetedbe.

Vashiányos állapot : ha szervezetünk nem jut elegendő vashoz, akkor a vérlemezkék minősége is megváltozik, kevesebb oxigént tud felvenni. Jellemző tünet továbbá a gyengeség, fáradékonyság. Nem összetévesztendő a vérszegénységgel. Megoldás lehet vasban gazdag ételek vagy tabletták szedése.

Cinkhiány : a cink számos enzim működéséért felel, melyből a sejtmegújulás és fehérje felszívódás az egyik legfontosabb - ezek pedig elengedhetetlenek az egészséges hajkoronához. Hajhullás a cinkhiány egyik jellemző tünete.

A, B, C, E, H vitamin hiánya : Ahhoz, hogy az ásványi anyagok és nyomelemek felszívódhassanak, szükséfg van a megfelelő vitaminokra is. Például hiába szed vasat az ember, ha szervezete hiányt szenved C-vitaminban nem fog tudni felszívódni, így olyan lesz, mintha egyáltalán nem is szedne semmit. Vitaminokat nyers zöldségből, húsból is szervezetedbe viheted, de előrehaladottabb hajhullás esetén már érdemes tabletta formájában bevinni őket. Vannak kapszulák, melyek kifejezetten a haj eglszségáhez szükséges komponenseket tartalmazzák.

Sass Luca