Legyünk kritikusak, és dobáljuk ki kamránkból az ártalmas vegyszerekkel dúsított „zacskós” árukat, hiszen ezek mellőzésével is kitűnő fogásokat készíthetünk!

A vásárlók többsége tisztában van azzal, hogy majd’ minden termék a különböző élelmiszer adalékoknak (pl. ízfokozóknak, stabilizátoroknak, tartósítószereknek) köszönhetően kerül „ehető” állapotba. Mára már az sem titok, hogy egy részük kifejezetten káros. Rákkeltő hatásúak is lehetnek, azonban ez sem rettent el bennünket. A hírekben egymást követik a vegyszerbotrányok, ennek ellenére elég ritka az olyan háztartás, ahol ne fordulna meg legalább egy-két gyanús készítmény. Érdemes hát átfutni a kamránkban és hűtőnkben lapuló élelmiszerek összetevőit, és gondos mérlegelés után kiselejtezni a szemétdombra illő példányokat.

Zacskós levesek

Habár a legtöbbjük meg sem közelíti „a nagymama húslevesét”, könnyű és gyors elkészíthetőségük következtében hatalmas népszerűségre tettek szert. Egyes termékek vonzerejét a „tartósítószer nélkül” felirat is növeli, ám ez nem jelenti, hogy adalékanyagoktól mentes volna. A szemfüles vásárló az „apróbetűs rész” alapján könnyen azonosíthatja például az emésztési zavarokat okozó nátrium polifoszfátot (E 450 c; stabilizátor, emulgeáló szer), vagy az ammónium-szulfitos-karamellt (E 150 d; színezék). Ez utóbbi, az elvégzett állatkísérletek során nagyobb mennyiségben alkalmazva csökkentette a fehérvérsejtek számát. Mivel módosította a vérképet, akár rákkeltő hatású is lehet. És ez csupán kettő a sok közül, hiszen még temérdek gyanús színezék, térfogatnövelő, ízfokozó stb. felbukkanhat ezekben, a zacskós csodákban, tehát jobb, ha mindet messziről elkerüljük!

Természetesen jogos kérdés, hogy mivel lehetne helyettesíteni az átlagosan 8-15 perc főzést igénylő löttyöket. Noha ennyire gyors „házi” levesek nincsenek, azért akadnak köztük olyanok, amelyek fél órán belül tálalhatók. Időtakarékos megoldás például a paradicsom-, a tojás-, és a köménymagleves, valamint a fagyasztott vagy zsenge zöldségekből főzött krémlevesek. Ha a szükséges hozzávalókkal feltöltöttük a kamrát, ki is dobálhatjuk az instant porokat, hiszen már ezek nélkül is boldogulunk.

Köménymagleves

Hozzávalók: vaj vagy olaj, liszt, köménymag (őrölt és szemes), pirospaprika, tejföl, só, filter vagy gézlap

Elkészítés: Pirítsuk a rántást, míg zsemleszínű lesz, majd szórjunk bele egy kevés pirospaprikát és őrölt köményt, végül keverjünk hozzá egy evőkanál tejfölt. Engedjük föl vízzel, ízlés szerint sózzuk és tegyünk bele 1-2 teáskanál gézlapba (vagy filterbe) csomagolt szemes köménymagot. Gyakori kevergetés mellett a forrástól számítva 10 percig főzzük.

Mit kenjünk a kenyérre?

A reggelizőasztal nagy slágerei közé tartoznak a különféle szendvicskrémek. A klasszikus házi változattal nincs is semmi probléma, csakhogy a boltban leginkább tartósított-vegyszerezett, főként selejtes alapanyagokat (másra használhatatlan maradék húsdarabkákat, sajtokat) tartalmazó termékeket találunk.

Ha nem a szervezetünk kalcium-anyagcseréjét felborító foszfátokkal (pl. bizonyos virslik, sajtkrémek), vagy egy adag karcinogén nátrium-nitrittel (pl. egyes pácolt sonkák; sajtok) kívánjuk indítani a napot, készítsük el magunk, amit a kenyérre kívánunk kenni.

Az unalmas pirítóst feldobhatjuk például pikáns fűszervajakkal, melyeket saját ízlésünk szerint néhány perc alatt kikeverhetünk. Érdemes kipróbálni a fokhagymás-zöldfűszeres változatot is, de minden kétséget kizáróan a „magyaros” lesz a család kedvence:

Magyaros fűszervaj

Hozzávalók : bio vaj, őrölt pirospaprika (lehet csípős is), köménymag (ízlés szerint szemes, vagy őrölt), só, őrölt bors, vöröshagyma, esetleg tejföl és cukor

Elkészítés : Hagyjuk a vajat felengedni, majd keverjük ki pirospaprikával, köménymaggal, sóval, borssal (esetleg cukrot is tehetünk bele). Egy kevés vöröshagymát próbáljuk nagyon apróra reszelni és dolgozzuk össze a masszával. Ha kicsit lazítani szeretnénk a krém állagán, adhatunk hozzá tejfölt is.

A hagymás padlizsánkrémet (recept) sem csupán a boltban vehetjük meg, sőt, ha előrelátóak vagyunk, a lesütött és elkapart zöldségből egy keveset lefagyasztunk, hogy jusson a téli hónapokra is.

Kiváló reggeli lehet még a körözött, a hagymás túró vagy a tojáskrém, de az olasz ízek szerelmesei néhány perc alatt melegszendvicset is készíthetnek; melyhez csupán bio ketchupre, öko toastkenyérre, sajtra és fűszerekre (oregánó, bazsalikom, fokhagyma, rozmaring, só) van szükség.

Gumicukor helyett

Az összes élelmiszer közül talán a gyermekek körében népszerű gumimacik érdemlik a „legkárosabb” címet. Már nem hétköznapi állaguk is okot ad a gyanakvásra, nem beszélve pompázatos színükről. Az utóbbi kétségkívül veszélyesebb, ugyanis a különféle szintetikus színezékek a legvitatottabb adalékanyagok közé tartoznak. Persze nem csupán ezektől a cukorkáktól érdemes óvni gyermekeinket, hiszen a különböző édességek (pudingok, mesterséges fagylaltok, cukros üdítők, marcipánok stb.) is gyakran piros (E 122), sárga (E 102), vörös (E 123), és narancssárga (E 110) színezőanyagokkal dúsítva kerülnek forgalomba.

Ezek közül talán a gyakran allegriát kiváltó E 122, valamint a rákkeltő és mutagén E 123 a legártalmasabb. Az USÁ-ban már mindkettőt betiltották. Ha egy termék összetevői között valamelyiket felfedezzük, mielőbb dobjuk ki!

Az édesszájúaknak azonban nem kell kétségbe esniük, hiszen bőven akad még nassolnivaló. Elkészíthetjük például a bolti krémtúrók, pudingok, fagylaltok házi változatát, sőt, ha időnk engedi, kakaóscsigát is süthetünk.

Krémtúró

Hozzávalók : túró, cukor (lehetőleg nádcukor), citrom, mazsola, házi gyümölcslekvár, vagy friss gyümölcs

Elkészítés: A túrót jól keverjük össze a cukorral és ha krémesebb állagot szeretnénk elérni, turmixoljuk össze. Végül tegyünk bele néhány csepp citromot és egy kevés mazsolát. Ha gyümölcsös nyalánkságra vágyunk, hagyjuk ki a mazsolát, és keverjünk bele helyette házi készítésű lekvárt, vagy friss gyümölcsöt.

Az adalékanyagok árnyoldalainak ismeretében már a mi felelősségünk, hogy milyen mérgeket teszünk családunk asztalára. Az E-betűk listája és a vegyszerek pontos megnevezése számos weboldalon elérhető, így könnyen ellenőrizhetjük a kamránkból előkerülő, gyanús élelmiszerek összetevőit.

Őri Katalin