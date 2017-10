Ilyenkor, ősszel sokan kérdezik, hogyan védekezzenek a meghűlésekkel, fertőzésekkel, járványokkal szemben. Mindent kivédeni nem lehet, de fontos, hogy szervezetünket és immunrednszerünket ne érjék váratlanul a támadások.

Hideg idő = betegség?

Az, hogy a hideg bekövetkeztével kicsit meghűlünk, megfájdul a torkunk, folyik az orrunk, nem feltétlen jelen rosszat. Ez csak annyit mutat, hogy az immunműködések zajlanak, de semmiképpen sem aktív fertőzés jelei. Egyszerűen csak arról van szó, hogy változik a környezet, megfúj a szél, hidegből melegbe, melegből hidegbe megyünk stb. és erre reagál a szervezetünk. A reakció sokszor nem is testi, hanem pszichés. Ettől függetlenül fontos, hogy amit megtehetünk tegyünk meg i is, hogy az immunrendszerünk fel legyen készülve a valódi külső támadásokra.

Az immunrendszer felturbózása helyett helyesebb az immunrendszer harmonizálásáról és felkészítéséről beszélni. Az immunrendszernek ugyanis sok eleme van, így működése nem fekete és fehér. Az olyan folyamatokat, amik árthatnak nekünk nem kell felturbózni. Például az allergiás reakciókat (ami szintén az immunműködések eredménye) nem kellene felturbóznunk! :)

Stresszeljünk kevesebbet az egészségünk érdekében!

Azt is érdemes átgondolni, hogy ősszel nemcsak az időjárás változik meg, hanem a munkateljesítmény is. Vége a nyárnak, beindul a darálógép a suliban, a munkahelyen és így a család minden részében. Márpedig a pszichés állapotunk nagy mértékben hatással van immunrendszerünkre is. A túlzott mértékű pszichikai stressz egyértelműen gyengíti azt. Ne feledjük, hogy a stressz mértéke viszonylagos. Az igazi kérdés, hogy hogyan tudjuk feldolgozni a minket érő stresszhatásokat. A stresszkezelő technikák bevetése tehát alapvető.

Persze a védekezés klasszikus módszerei nem elhanyagolhatók. Ezek a:

- Probiotikumok, hiszen az immunrendszer lelke a bél körüli nyirokcsomókban van!

- C-vitamin: Bárki bármit állít, az immunsejteknek szüksége van rá! Napi 3x1000mg-ra simán fel lehet emelni a napi dózist ilyenkor.

- Flavonoidok, növényi színanyagok: Segítik mind az immunsejteket, mind a védekezésből adódó károsodások helyrehozatalát

- Gombakivonatok: A gyógygombák, illetve a gomba sejtfal összetevők (1-3 béta glukán és 1-4-alfa glukánok) erősítik az immunrendszer nem specifikus védekező képességét. Ez tulajdonképpen a természetes ölősejtek aktivitásának növekedését jelenti.

Immunrendszer meggyengülése

Az immunrendszer erősítése kapcsán nem lehet figyelmen kívül hagyni az azt “gyengítő” tényezők számbavételét. Az immunműködések meggyengülésekor a rendszerben zajló folyamatok nem működnek megfelelő intenzitással, vagy megfelelően. Ezt kellene meggyengülésnek nevezni, de inkább az egyensúly megbomlása a helyes kifejezés. Ekkor kicsit összezavarodhatnak az immunrendszer kölcsönös egymásrahatásban működő folyamatai, és nem csak a védelem csökkenése, hanem a fent említett autoimmun folyamatok beindulása is problémaként jelentkezhet.

Ennek oka lehet környezeti pl.: szennyezőanyagok a levegőben, a vizekben, növényvédőszer maradványok, színezőanyagok a táplálékban, gyógyszerhatások, visszatérő vagy megbúvó bacik, gombák, vírusok miatti krónikus gyulladások.

Fontosak az életmódi hatások

Nem lehet elmenni az életmódi hatások figyelembevételén sem. Az anyagcserehatások, a finomított szénhidrátok miatt ugráló vércukorszint, a felszabaduló és nem megfelelően semlegesített szabadgyökök károsító hatása, rossz tápláltság, illetve az immunrendszer számára szükséges nyomelemek, mikrotápanyagok, ásványok és vitaminok nem megfelelő biztosítása.

Végül, de nem utolsó sorban a fizikai és lelki stresszt is meg kell említeni. Intezív edzés sajnos átmenetileg gyengítheti az immunműködéseket, amivel jó, ha tisztában vagyunk. A lelki tényezők, a fel nem dolgozott feszültségek még károsabbak, és hatásuk sokkal hosszabb távú. Vizsgaidőszakban például csökken az egyetemisták fehérvérsejtszáma, és a természetes ölősejtek aktivitása.

- Ásványi anyagok, multivitaminok Ésszel, nem megadózisban, de kiegyensúlyozottan pótolva, harmonizálják az immunműködéseket, hisz megszünteteik a hiányállapotokat.