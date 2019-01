A táplálkozás mindennél jobban befolyásolja az immunrendszer állapotát. Az emésztőrendszer megfelelő működéséhez rostban gazdag étkezésre, a rost megemésztéséhez pedig jótékony bélbaktériumokra van szükség. Amikor ezek a baktériumok a megfelelő táplálékot kapják, akkor szaporodnak, és kiszorítják a káros baktériumokat. Ráadásul eközben immunerősítő antitesteket termelnek.

Az egészségtelen táplálkozás legyengíti a nyirokrendszert is. A túlzottan zsíros étrend csökkenti a fehérvérsejt-termelést, ezzel is gyöngítve az immunrendszert. Összegyűjtöttük az öt legkiválóbb immunerősítő ételt, melyekkel ön is hatékonyan felveheti a harcot a baktériumon és a vírusok ellen.

A fokhagyma

Már az ókori egyiptomiak is alkalmazták, hiszen felismerték, hogy a fokhagyma rendkívül erős baktérium és vírusölő hatással rendelkezik. Emellett kiváló gyulladáscsökkentő is, valamint jótékony hatással van a szív-, és érrendszer működésére is.

A káposzta

Rendkívül gazdag összetevőkkel rendelkezik. C-, E-, K-vitamin, kalcium, magnézium, kálium, foszfor, béta-karotin, folsav, jód. Nyersen fogyasztva méregteleníti a gyomrot és a vastagbél felső szakaszát, segíti az emésztést, erősíti az immunrendszert, vírusölő, baktériumölő, rákmegelőző, antioxidáns.

A zöldpaprika

Őt senkinek sem kell bemutatni. Azért néhány szó mégis. Közel négyszer annyi a C vitamint tartalma, mint a narancsé. Emellett antioxidánsokat is tartalmaz. A friss zöldpaprika fogyasztásával sokat tehetünk immunrendszerünk erősítéséért.

Az alma

Kálium, C vitamin, kalcium, magnézium, foszfor, béta-karotin, pektin tartalma révén elősegíti a véralvadást, tonizáló, hashajtó, reaktiválja a gyomor hasznos baktériumait, csökkenti a koleszterinszintet, megszabadítja a szervezetet a toxinoktól

A csirkehúsleves

Nem csak a testet és a lelket melengeti meg egy igazi, friss hozzávalókból elkészített csirkehúsleves. A nedű cink tartalma, valamint a benne főtt zöldségekből nyert vitaminok, igazi immunerősítő bombának számítanak. Bármilyen megfázásos vagy bélproblémával járó megbetegedésre hasznos gyógyír lehet.

Madudák Tímea