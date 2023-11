Sokakban merül fel a kérdés, akiknek már túl nagy kiadást jelent a Safe Laser 500 infra készülék megvásárlása, hogy a Safe Laser 150-es készülék mire is jó? Azt érdemes-e beszerezni, ha az infra megvásárlása meghaladja a pénztárca határait? Noha a Safe Laser 500 infra készülék valóban mindenre alkalmazható, amire a kistestvére, a kisebb testvér is nagyon sok mindenre alkalmas.

Első körben megjegyzem, hogy a Safe Laser készülékek mindenre alkalmasak, amit általában a lágylézer terápia alkalmazásába belefér. A legtöbb tapasztalat a fogászatban van a lágylézerekkel kapcsolatban, mert ezen a területen alkalmazták őket először több tíz év előnnyel.

Pont lézer vs. safe lézer

Annak is érdemes tudatában lenni, hogy korábban csak pontlézerekkel kezeltek, ami azt jelenti, amit ön is gondol a lézerekről. A lézer általában egy vékony fénycsóva, ami a besugárzott felületen egy piros pontként jelenik meg. A pontonkénti kezelés jelentősen megnövelte a kezelési időt, ha egy nagyobb területet akartak kezelni, így az eddig felgyülemlett tapasztalatokért hálásnak kell lennünk, az kitartó munkáért a türelmes és elhivatott pionír orvosoknak.

A Safe lézerek nemcsak biztonságosak a szemre, hanem egy kezelés során egy nagyobb felület besugárzására alkalmasak. Ez a két tény rövidebb kezelési időt jelent, illetve bárki által való alkalmazhatóságot. Ennek köszönhetően a lágylézer kezeléssel kapcsolatos tapasztalatok nagymértékben megnőttek az elmúlt időszakban.

Mire jó tehát a Safe Laser 150-es készülék?

Safe Laser 150 és bőrproblémák

A Safe laser 150-es készülék a bőr szintjében a leghatásosabb, mivel az alkalmazott 660nm-es hullámhosszú piros fény behatolási mélysége maximum 2-3 cm. A készülék közvetlen a bőr szintjére helyezve a kezeléshez szükséges energiát 3 perc alatt adja le.

Safe Laser 150 és herpesz

A herpesz sokaknak jelent problémát. Van, akinek a hólyagok sokéig fennállnak és nedvedznek, van, akit a herpesz által okozott seb gyógyulásának elhúzódása zavar. A safe laser 150-es készülék mindkét problémára hatásos. Ellentétben a krémekkel és gyógyszerekkel, a lézerkezelés a betegség bármelyik stádiumában hatásos.

Érdemes már a bőrfelület viszketésekor bevetni , és ekkor sokkal kisebb mértékben jelenik meg az elváltozás. Ekkor 3 percig érdemes kezelni a felületet.

, és ekkor sokkal kisebb mértékben jelenik meg az elváltozás. Ekkor 3 percig érdemes kezelni a felületet. A hólyagos nedves stádiumban alkalmazva a lézerkezelés hatására a hólyagok beszáradása egy napon belül várható. Ilyenkor a kezelést lehet napi 2-3-szor is alkalmazni.

Ha már csak a sebgyógyulást akarjuk serkenteni, azt a szokásos napi egyszeri 3 perccel tudjuk eredményessé és gyorssá tenni.

Safe Laser 150 az aknés, pattanásos bőrre

A pattanásoknak sok oka van. Ilyen a bőr megnövekedett zsírtartalma, hormonális elváltozások, stressz, sőt egyes táplálékokra adott reakcióként is könnyen előjöhetnek. Bár az ok kezelése többirányú lehet, a külsőleg lézerrel történő kezelés minden esetben javíthatja a pattanásos bőr állapotát. Sőt, az elvakart heges bőr gyógyulását is elősegíti.

Safe laser 150 és fekélyek, felfekvések

Egyre több tapasztalatról számolnak be vásárlóink a fekélyek kezelésével kapcsolatosan. A fekély abban különbözik egy sima sebtől, hogy gyógyhajlama sokkal rosszabb. Sokak - főleg cukorbetegek - évek óta nem gyógyuló fekélyekkel küzdenek. Ezek mérete sokszor csak kicsi, de zavaró, hogy nem gyógyul. Esetenként azonban több cm átmérőjű fekélyekről van szó, ami már jelentősen befolyásolja a mindennapi életet.

Egyre több Safe Laser 150-es készülékkel kezelt esetről van tudomásunk, akik fekélye elkezdett gyógyulni végre, vagy teljesen be is gyógyult. Ez esetben a teljes felületet kell kezelni, figyelembe véve, hogy közvetlen a bőr szintjében egy 2 cm2-es területet tudunk kezelni, aminek a kezelési ideje 3 perc. A kezelést naponta kell végezni két hétig, majd azt követően 2-3 naponta végezzünk ismétlő kelezést.

Safe Laser 150 a ráncokra

A Safe lézerrel történő ránckezelés nem illik bele a klasszikus lézeres ránckezelés kategóriájába. A kezelés semmiképp sem azonnali és látványos. Ha azonban már rendelkezik valaki a készülékkel érdemes a ráncok ellen is bevetni. A lézer biostimulációs hatása ugyanis a bőr minden rétegét, így a kollagén rostokkal átszőtt irhát is érinti. A kollagén hosszú távú megújításával a bőr tartása javítható, így hónapok alatt simább bőr is elérhető, ami nagy türelmet igényel. Ez esetben a megfelelő bőrfelületre rakjuk a Safe Laser 150-es készüléket és 2-3 percig kezeljünk minden lefedett részt. Ezt frakcionált lézerkezelésnek is hívják.

Safe Laser 150 fogíny gyulladásra, fogíny sorvadásra

Mint a bevezetőben említettem, a lágylézereket első körben a fogorvosi rendelőkben alkalmazták. A fogíny gyulladások kezelésére egész rövid ideig tartó kezelés is elég. Nem csak a fogínygyulladás, de az afták, szájüregi fekélyek is sokkal gyorsabban gyógyulnak a lágylézer kezelés hatására. A safe lézer szórt sugarát nehezebb egy helyre irányítani, de egy safe lézer 150-es készülékre helyezhető száloptikával ez sem akadály. A szokásos 3 perces kezelés helyett itt fél-egy perc is elegendő.

Ahogy a ránckezelésnél is említettem már a hosszú kezelés jótékony hatását, a lágylézernek ily módon fogínysorvadás kezelésében is jó hatása van.

Ízületi fájdalmak (gyulladás, reuma) kezelése, regeneráció elősegítése a safe laser 150 készülékkel

Ez a legkényesebb kérdés a safe laser 150-es készülékkel kapcsolatban. A safe laser 150 fénye ugyanis csak 2-3 cm mélyre jut el. Ezért az ízületek, izmok kezelésére a Safe Laser 500-as készüléket szoktuk javasolni.

A Safe Laser 150-es készülék kiválóan alkalmazható a kis ízületek, ujjak, ujjpercek, csukló, esetleg boka és könyök kezelésére. Itt már nem a szokásos 3 perces, hanem inkább 6-8 perces kezelést javaslok alkalmazni. Segíti mind a fájdalom, mind a gyulladás, mind a duzzanat csökkentését. Azonban a Safe Laser 500-as kifejlesztése előtt csak a safe laser 150-es volt a kezünkben és azzal is komoly eredményeket lehetett elérni akár váll, akár térd kezelése esetén is, nem beszélve a gerincpanaszokról. Ennek oka kettős. Igaz, hogy a safe laser 150-es készülék 660nm-es lézerfénye csak 2-3 cm-re hatol a szövetekbe, de a hatás sejtről sejtre áttevődve ennél mélyebbre is eljut. A másik kérdés, hogy milyen rétegeken kell áthatolni. A térdben és a vállban is ízületi folyadék van, éppúgy ahogy az összes ízületben. Így ha megfelelő “ablakon” be tudunk világítani, a lézer hatása ezen ízületekben is érvényesül.

A másik jelenség, hogy sok ízület fájdalma az ízületet mozgató izmokból ered, ahol a fájdalmat felerősítő, úgynevezett trigger pontok találhatók. Ezen pontok egy része szintén kezelhető a safe lézer 150-es készülékkel is.

A hát és gerincpanaszok nagy része a hát tartóizomzatának feszültségeiből ered, melyek szintén kezelhetők a safe Laser család kisebb tagjával is.

Ezek alapján a Safe Laser 150-es is jó döntés lehet azok számára, akik nem tudják a safe laser 500-as készüléket megvásárolni, de a családon belül fellelhetők a fenti problémák.

Dr. Gulyás Tamás