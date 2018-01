Rövidebb kezelés t tesz lehetővé.

Hatása jóval hamarabb, akár 1-2 nap után jelentkezik.

A mélyebb szövetekben is jóval hatékonyabb.

Egyszerre nagyobb felület (akár az egész hát) is kezelhető használatával.

Célzottabb kezelés t tesz lehetővé.

Akkumulátorral működik, így bárhol használható.

Kicsi, könnyen tárolható és hordozható .

Ára a fényterápiás készülékekhez képest is mérsékelt! Bővebben a Dr. Laser lágylézer terápiás készülékről >>