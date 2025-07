Rádiófrekvenciás arckezelés orvosi magyarázattal: hogyan emeli meg az arckontúrt és javítja a bőrt sejtszinten?

A rádiófrekvenciás arckezelés egy ideje meghatározó szerepet tölt be az arcfiatalításban és a bőrfeszesítésben. Az orvos-esztétikai beavatkozások világában régóta alkalmazott eljárásról van szó, amelyet ma már a kozmetológia is előszeretettel használ. Sőt, otthoni ránctalanító gépbe is beépítették.

A leggyakoribb cél az arckontúr emelése, a ráncok halványítása és a bőr feszességének fokozása. De az igazán izgalmas kérdés nem az, hogy mit várunk tőle, hanem az, hogy mi minden mást képes még nyújtani!

Dr. Gulyás Tamás most részletesen bemutatja a rádiófrekvenciás arckezelés működését és kevésbé ismert, kellemes mellékhatásait.

Hő + sejtszintű stimuláció = látványos megújulás

hőenergián alapul. Ez a hőhatás azonban nem csupán fizikai értelemben melegíti fel a bőrt: célzott módon stimulálja azokat a mélyebb rétegeket, amelyek a bőr rugalmasságáért és feszességéért - azaz a kollagén termelődéséért - felelősek. A rádiófrekvenciás arckezelés hatása alapvetően a. Ez a hőhatás azonban nem csupán fizikai értelemben melegíti fel a bőrt:azokat, amelyek a bőr rugalmasságáért és feszességéért - azaz aéért - felelősek.

Célzottan a kollagént termelő sejteket stimulálja a rádiófrekvencia