Nem könnyű feladat a sokféle bőrfeszesítő, ránctalanító eljárás közül megtalálni a számunkra megfelelőt.

Olvassa el az alábbi összefoglaló kisokost, melyből megtudhatja, milyen szempontok alapján érdemes dönteni!

A legtöbb ránctalanító krém általában csak a hámréteg víztartalmát képes növelni (és ezt is néhány órára), a mélyebb rétegekbe viszont nem igazán képes bejutni, azaz hatásuk nagyjából megegyezik egy „mezei” hidratálókrémével.

Gépi ránctalanító kezeléseket korábban szinte csak kozmetikákban végeztek, mára azonban a különféle otthoni ránctalanító készülékek is ellepték a piacot. Ezek működési elve, hatása és hatékonysága igencsak különböző, a választás tehát nem könnyű. Az alábbi összehasonlítással segítünk a döntésben!

Az otthoni ránctalanító készülékek fajtái

1.) Hatóanyag nélkül működő készülékek:

Előnyük : a váltóáram segítségével az arc izmait ingerlik, így fokozzák a keringést, beindítják a méreganyagok kiűrítését, emiatt a bőr feszesedik, textúrája javul.

: a váltóáram segítségével az arc izmait ingerlik, így fokozzák a keringést, beindítják a méreganyagok kiűrítését, emiatt a bőr feszesedik, textúrája javul. Hátrányuk: a bőr kollagén termelésre nincsenek számottevő hatással, ezért csak rövidtávú bőrfeszesítő hatást remélhetünk tőle.

a bőr kollagén termelésre nincsenek számottevő hatással, ezért csak rövidtávú bőrfeszesítő hatást remélhetünk tőle. Ár: 30.000-50.000 Ft között.

2.) Külső hatóanyag bejuttatásával működő készülékek:

Ide tartoznak az iontoforézist alkalmazó galvanikus gépek és az ultrahangos arckezelők.

Előnyük : a mindennapi arckrémezést hatékonyabbá teszik, tehát a bőr hidratáltságát növelhetjük vele, a ráncosodás okát viszont nem szüntetjük meg.

: a mindennapi arckrémezést hatékonyabbá teszik, tehát a bőr hidratáltságát növelhetjük vele, a ráncosodás okát viszont nem szüntetjük meg. Hátrányuk : nagyon drágák az ampullák és tapaszok, és állandó költséget jelentenek.

: nagyon drágák az ampullák és tapaszok, és állandó költséget jelentenek. Árak: Iontoforézises, galvanikus, ultrahangos készülékek ára: 25.000-100.000 Ft. Ampullák, tapaszok ára: 6.000-20.000 Ft /hó. Vezető gél ára: 5.000 Ft

Ránctalanítás orvos-esztétikai központokban és professzionális kozmetikákban

A fent említett hátrányok miatt nagyon sokan inkább az orvos-esztétikai központokban és a professzionális kozmetikákban elérhető kezelésekkel ránctalanítanak. Pl. rádiófrekvenciás rántalanító kezelést vesznek igénybe, aminek során aktivizálódnak a kollagéntermelő fibroblaszt sejtek, újra beindul a kollagén termelés, létrehozva a ránctalanító hatást.

A rádiófrekvenciás kezelés előnye, hogy nincs szükség drága ampullákra, tapaszokra, csupán kontaktanyagot kell használni, ami továbbítja a rádióhullámokat a bőrbe.

A rádiófrekvenciás ránctalanító kezelések típusai

Vannak monopoláris (1 elektróda), bipoláris (2 elektróda), tripoláris (3 elektróda) és hexapoláris (6 elektróda) rádiófrekvenciás ránctalanító készülékek. Előbbiek kevésbé hatékonyak, mert egyrészt nem képesek a hőt célzottan azokhoz a bőrsejtjeihez juttatni, amelyek a kollagén termeléséért felelősek, másrészt a lehatolási mélység nehezen kontrollálható vagy túlságosan kicsi, így a bőrfelszín jelentősen felmelegedhet, emiatt kizárólag szakember végezheti a kezeléseket. A hexapoláris rádiófrekvenciás ránctalanító kezelés viszont már képes célzottan a kollagénrostokhoz és a kollagéntermelésért felelős bőrsejtekhez közvetíteni a rádiófrekvenciás hőt, a bőrfelszín nem melegedik túl a kezelés során, tehát szakember jelenléte nélkül is alkalmazható.

Monopoláris rádiófrekvenciás kezelés:

Bipoláris rádiófrekvenciás kezelés:

Hexapoláris rádiófrekvenciás kezelés:

3deep-radiofrekvencias-borfiatalitas-ranctalanitas-300x248.jpg" style="width: 300px; height: 248px;" />

Biztonságos ránctalanítás – otthon is

A jó hír az, hogy a fent említett hexapoláris rádiófrekvenciás ránctalanító rendszert használja a Newa™ 3DEEP otthoni ránctalanító készülék is. A Newa™ 3DEEPŽ teljes mértékben biztonságos, otthoni használatát hivatalosan is elismerték, ugyanis a világ egyik legszigorúbb engedélyezési szerve az FDA engedélyét is megkapta. Bővebb információ a készülékről itt! >>>

A Newa™ 3DEEP® bőrfiatalító, ránctalanító készülékről bővebb információt a Newa.hu-n talál! >>>