A hideg időszakban mindannyian nehezebben vesszük rá magunkat a méregtelenítésre, pedig érezzük, hogy a szervezet leterhelt, hiszen nemcsak a nadrág feszesebb, hanem a kedvünk is feszültebb. Tudomásul kell vennünk, hogy testünknek is szüksége van időnként egy nagytakarításra.

A méregtelenítő eljárásokkal pedig az a célunk, hogy semlegesítsük és eltávolítsuk a lerakódott toxinokat, éppen úgy, ahogy a port is letöröljük időnként lakásunk eldugott zugaiban.

Mit kell/kellene megtennünk feltétlenül, ha méregtelenítünk?

Bár a legjobb az lenne, ha olyan tudatossággal lennénk, hogy mindezt megelőzzük. Olyan életmódot választanánk és élnénk, ahol mérsékeljük a környezeti ártalmakat, a túlságosan feldolgozott ételeket, a mesterséges kozmetikai szereket, a dohányzást és az alkoholt is.

Természetesen elengedhetetlen, hogy megfelelő folyadékmennyiséggel segítsük a szervezetet, hogy a lerakodott méreganyagok, minél gyorsabban távozzanak testünkből. Emellett pedig a rendszeres testmozgással, a nyirok és keringés fokozása révén, még a rejtett zugokból is könnyebben előkerülnek a bejutott környezeti mérgek.

Bélrendszerük tisztítása

Mivel a méreganyagok nagy része a bélrendszeren keresztül jutnak a szervezetünkbe, ezért ez az a terület, amely leginkább le van terhelve. Alapvető tehát, hogy a méregtelenítés első része a bélrendszerünk tisztításáról kell, hogy szóljon. A máj méregtelenítő folyamatainak végtermékei - legalábbis egy része - szintén a bélrendszeren keresztül távoznak, így terhelt bélrendszer esetén könnyebben vissza is jutnak a szervezetbe.

Ha székrekedésünk van, vagy csak lassabb a bélműködésünk, a méreganyagok áthaladása is lassabb lesz. Minél több ideig vannak bent, annál nagyobb az esély a nagyobb felszívódásra, tehát ha naponta legalább egyszer nincs székletünk, az komoly kockázati tényező betegségek kialakulására.

A máj szerepe a méregtelenítésben

A méreganyagok hatástalanításában a máj központi szerepet játszik. A máj méregtelenítését pedig többféle anyaggal is segíthetjük. Viszont fontos tudni, hogy a máj működése során szabadul fel a legtöbb ártalmas szabadgyök, éppen ezért a májban található a legtöbb gyökfogó enzim is. Ezeknek a működését támogathatjuk C-vitaminnal, szelénnel, E-vitaminnal és béta-karotinnal.

A májműködés serkentésére pedig a máriatövis és a homoktövis hatóanyagai, illetve a brokkoli és a grapefruit a legjobbak. Emellett májtisztító programként javasolt nagyobb mennyiségű, napi 1-2 dl olívaolaj fogyasztása is, amely az epetermelés serkentésével „mossa át” a májat.

A vese, mint a kiválasztó fő szervünk

A felszívódás fő helye tehát a bélrendszer, a kiválasztás fő szerve pedig a vese. A vese megfelelő működéséhez pedig alapvetően sokat kell inni, hogy ez is segítse a méregtelenítést. Igazából méregtelenítés alatt az a legjobb, ha a vizelet színe szinte áttetsző, ez ugyanis azt jelenti, hogy kicsi benne az oldott anyag koncentrációja és könnyen tud távozni szervezetünkből. Támogassuk meg a vesét vízhajtó gyógynövény teákkal is, mint például a jól ismert, csalán, zsurló, medveszőlőlevél vagy kisvirági füzike.

Még hogyan segíthetjük a méregtelenítést?

Méregtelenítés idején tehát a bő folyadék fogyasztás mellett érdemes még probiotikumot is beszereznünk, hogy a bélben található bélflórát is helyre állítsuk. A tisztító kúrák fajtáit tekintve lehet egyoldalú, egykomponensű és komplex is. Amit érdemes tudni még, hogy ezeket minimum 1-2 hétig érdemes végezni, a rövidebbek ugyanis csak alkalmi tisztításra elegendőek.

A léböjt gyakorlati része

A léböjtnél a szilárd étel hiányát viseljük nehezen, ezért nem javasolt egyik napról a másikra megvonni magunktól, a fokozatosság elve itt is dominál. Hagyjuk el először a húst és a cukrot, majd a tejterméket, aztán a lisztféléket, míg 4. napra csak a gyümölcs és a zöldség marad. Ekkor kezdődik az igazi léböjtkúra, hiszen az étkezések helyett facsart gyümölcs- és zöldséglevet fogyasztunk, a többi időben pedig minél több folyadékot. Ami még fontos, hogy a gyümölcsöket és a zöldségeket keverhetjük, mégpedig úgy, hogy a zöldségekhez almát rakunk, a gyümölcsökhöz pedig répát. Az almát és a répát pedig együtt fogyasztva is érdemes kipróbálni, mert nemcsak ízre jó, hanem nagyszerű belső tisztító és immunerősítő is.

Ha egy-egy összetevőre építjük a kúrát, akkor az adott növény élettani hatását tudjuk kihasználni. Például a paradicsom vese- és epekő bántalmakra kiváló, a zöld növények pedig a máj működésére jók. A kúránk befejeztével pedig ugyanolyan fokozatosan visszatérnünk a normál étkezéshez, ahogyan azt elkezdtük. Ha nincs lehetőségünk 1-2 hetes léböjtkúrát alkalmazni, akkor se feledjük: az egy napos lékúra is több, mint a semmi!

Cser Melinda