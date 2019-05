Nem mindegy, hogy mit eszünk és iszunk lefekvés előtt, ha jól akarunk aludni.

A Cambridge Egyetem kutatói nem ajánlják, hogy elalvás előtt proteinben gazdag ételeket fogyasszunk, mert ezek energetikussá tesznek. Ez rendben van, de mi az, ami kimondottan ajánlott, ha egy jót szeretnénk szundítani?

A health.yahoo.net összegyűjtött pár olyan ételt és italt, amit, ha néhány órával alvás előtt fogyasztunk, akkor jobban fogunk tudni aludni. Most ezekből kiragadtunk párat!

1.) Gyógyteák, gyümölcsteák

Azt mindenki tudja, hogy a különböző gyógyteák nemcsak a testnek jók, hanem a léleknek is: megnyugtatnak, ellazítanak, úgyhogy elalvás előtt kifejezetten érdemes elkortyolni egy csésze gyógyteát, például citromfű- vagy levendulateát (fekete és zöld teát inkább csak napközben fogyasszuk). Ha valaki nagy tearajongó, akkor kipróbálhatja a petrezselyemteát is. Petrezselyemtea? Igen, van ilyen! Méghozzá olyan teáról van szó, ami nemcsak az emésztést segíti, hanem antioxidáns hatású is. Ráadásul egy ausztrál tanulmány kimutatta, hogy azok, akik egy csésze gyümölcsteát ittak lefekvés előtt, sokkal hangosabban aludtak, mint azok, akik ugyanennyi petrezselyem teát kortyoltak el.

A kalcium hiánya nyugtalanságot, éberséget, a magnéziumé pedig idegességet okozhat – ezek mind-mind olyan tulajdonságok, amik gátolják a nyugodt alvást. Éppen ezért elalvás előtt bátran csipegethetünk egy kis sajtot (a kalcium miatt), vagy tökmagot, esetleg csonthéjas magvakat (a magnézium miatt). Ezenkívül egy banán elfogyasztása kitűnő ötlet lefekvés előtt: a benne lévő magnézium, kálium és kis cukor ugyanis segít ellazítani az izmokat. Arról nem beszélve, hogy a banán növeli a szervezetben a szerotonin szintet, ami kellemes hangulatot okoz és kiegyensúlyozottság érzetet ad.

3.) Meggylé, humusz, szezámmag és társai

Az Európai Táplálkozási Közlöny szerint, ha az ember naponta 2X (reggel és este) megiszik 1 pohár meggylét (vagy akár többet), akkor az segít, hogy jobban aludjon, hiszen van benne triptofán, ami elűzi az álmatlanságot, segít a kedélyállapot stabilizálásában, valamint hozzájárul a mentális egészség fenntartásához. Az L-tripofán nevű fehérje eredetű aminosav szintén elálmosít kissé, ez megtalálható például a szezámmagban és a humuszban is, úgyhogy, ha ilyesmit eszünk vacsorára, akkor feltehetően jobban alszunk majd.

Kató Iringó