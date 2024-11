Arcüregen szorosan az orrüreg oldalfalát alkotó arccsontban található üreget értjük. Az orral azonban határos az orr felső részén elhelyezkedő rostasejt rendszer és a homlokcsontban található homloküreg is. Így az arcüreggel kapcsolatos ismeretek a többi üregre is érvényesek. Ezek az üregek talán a koponya könnyítése céljából alakultak ki, bár másfajta rezonanciájuk miatt a hangképzésben is jelentőségük van. Falukat ugyanolyan nyálkahártya borítja, mint az orrüreget.

Gyulladásuk általában egy banális nátha szövődményeként jön létre, amikor a váladék besűrűsödik és ettől, vagy a szintén jelenlévő nyálkahártya-duzzanat (ödéma) miatt nem tud kiürülni. A megrekedő váladékban aztán kórokozó baktériumok szaporodnak el és ekkor már valódi gennyes folyamat alakul ki.

Az arcüreggyulladás mindig másodlagos, tehát előbb egy náthás, orrfolyásos betegség előzi meg . Ha a betegség makacs módon nem javul, és az orrváladék sárgászölddé válik , mindenképpen gondolni kell a mihamarabbi megelőző kezelésre. Ez főként a váladék oldásából áll.

Kezdeti tünet lehet az arc feszülő érzése . Ha az arc vagy a homlok érzékennyé, esetleg duzzadttá válik , illetve ha általános tünetek (gyengeség, láz) alakulnak ki, akkor már biztos a felülfertőződés is.

Az arcidegek lefutása miatt a fájdalom a felső fogakba is sugározhat . A rostasejtek érintettsége szemüregi, vagy szemfájdalommal is járhat , a homloküreg gyulladása pedig homloktáji fájdalmat okoz , mely a szemüreg felső részének nyomására fokozódik.

Súlyos esetekben a gyulladás nem marad a nyálkahártyán belül, hanem a csontot is érinti, mely esetben az antibiotikus kezelés, esetenként a műtéti beavatkozás már mindenképpen része a terápiának. Ilyen esetben nem szabad természetes módszerekkel kísérletezni.

Mik okozhatják az arcüreg-, orrüreg-, homloküreg gyulladást?

Az ok általában a náthás váladék besűrűsödése, vagy felülfertőződése , épp ezért nagyon fontos a korai intenzív nyákoldás, orrcseppezés és a rendszeres orrfújás/orrszívás.

Az arcüreg gyulladását a felső fogak gyökerének gyulladása is okozhatja, mivel a fertőzés a csont felől is az arcüregbe törhet.

Az arcüregi polipok jelenléte, illetve orrsövény-ferdülés szintén hajlamosít a betegségre, így krónikus orrdugulás, vagy ismétlődő arcüreggyulladás esetén ezek kivizsgálása javasolt lehet.

Étrendkiegészítők hatásai:

Használjunk orrcseppet minden náthás folyamat esetén, és ügyeljünk az orr megfelelő ürítésére. Ha valakinek hajlamos besűrűsödni a váladéka, használhat nyákoldót is (amit általában csak hurutos köhögés esetén javasolnak). Ilyen lehet a kakukkfű, vagy a lándzsás útifű kivonata. Ezzel az esetek nagy része megelőzhető.

A kialakult betegség két héten belül az esetek többségében magától is meggyógyul, de a szövődmények elkerülése érdekében ennél hamarabb szoktak a gyógyszeres kezeléshez nyúlni.

A duzzanatot is csökkentő orrcseppek 3-4 óránként történő alkalmazása sok esetben segít elkerülni az antibiotikus kezelést. Erre javasoljuk a Himalája sóból és Grape Vital grapefruitmag cseppből saját kezűleg készített orrcseppet.

Az infralámpa használata szintén sokat segíthet, ezt azonban nem kell túlzásba vinni. Napi 2-3-szor 10-15 percnél többet nem érdemes használni, ennél hosszabb idő ugyanis már inkább fokozni fogja a gyulladást. Az infra sugarak nem állnak meg a bőrnél, hanem bejutnak az arcüregekbe, illetve az arccsontok szövetállományába is. Ott fokozzák a keringést, segítik a nyák elfolyósítását, ezáltal elősegítik a gyógyulási folyamatot.

A kamillás inhalálás is ugyanilyen módon segíthet, a gőzhöz azonban nem szabad túl közel hajolni. Ez inkább már irritáló hatású a nyálkahártyára, amivel ellentétes hatást érünk el.

A C-vitamin használata, mint minden gyulladásos folyamatnál, úgy arcüreggyulladás esetén is elengedhetetlen. Ekkor is a 3x1000mg minimális mennyiség javasolt.

Quercetint is célszerű ilyenkor fogyasztani, hiszen ez a flavonoid nem csak allergia esetén, hanem más eredetű nyálkahártya-duzzanat csökkentésére is alkalmazató.

A Grape Vital grapefruitmag kivonat nem csupán orrcseppként, hanem belsőleg is alkalmazható 3x20 csepp dózisban. Széles baktérium ellenes hatásspektruma itt is előnyünkre válik!

Ajánlott készítmények:

Dr. Gulyás Tamás