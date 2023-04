A szaunázás jótékony hatásai már többezer éve ismertek - régészeti leletek alapján a mai finnország területén már a bronzkorban is léteztek hasonló funkciójú építmények, de például amerikai őslakosoknak is volt izzasztókunyhójuk. De tulajdonképpen mit tud a szauna, ami miatt ilyen népszerű? Milyen pozitív élettani tulajdonságai vannak? Hogyan kell használni, hogy ezek érvényesülhessenek? Jelen írásunk épp erről szól!

Finn szauna, infraszauna, bioszauna - Melyikbe menjek?

A szauna szóra rákeresve az ember többféle típussal találkozhat, nem mindig egyértelmű, hogy mi a különbség közöttük. Nézzük a leggyakoribb típusokat.

Finn szauna

Sokaknak bizonyára ez jut eszébe először, ha a “szauna” szót meghallja. Magas 70-105 ℃ hőmérsékletű levegő, mely általában 5-30 %-os páratartalommal jár (40-70 gramm vízpára 1 kg levegőben). Hazánkban rendszerint szárazabbak a szaunák, de Finnországban és a többi északi országban jellemzően magasabb a páratartalma. Az egyhuzamban bent töltött idő maximum 15 perc

Infraszauna

Az otthoni szaunák leggyakoribb típusa az infraszauna, mellyel konditermekben is gyakorta találkozhatunk. Ennek az a jellemzője, hogy itt nem a meleg levegő, hanem az infrafény maga melegít fel minket, így hőmérséklete moderáltabb 35-60 ℃. Mivel relatíve alacsonyabb hőmérséklettel dolgozik egy infraszauna, akár 30 percet is bent lehet tölteni. Természetesen itt is le kell hűteni testünket.

Relatíve friss, pár éve jelent meg a wellness-központok kínálatában. Relatíve alacsony, 45 ℃ körüli átlaghőmérsékletre fűtik fel a levegőt, amit kevésbé edzett szaunázók is jól bírnak, de élettani hatásai is mérsékeltebbek. Rendszerint aromaterápiával és/vagy fényterápiával kombinálják.

Gőzkabin

A szó klasszikus értelmében nem szauna, de élettani hatása, hatásmechanizmusa ugyanaz. Alacsonyabb, 35- 45 ℃ hőmérsékletű levegő, de 80-100 % páratartalmú helységben ülünk, s forróbbnak érződik, mint a finn szauna.

Hogyan szaunázzak helyesen, hogy érvényesüljenek a pozitív hatások?

Ismerős a kedves olvasó számára a hideg-meleg váltózuhany? Nos, a szaunázás is ezen az elven működik - csak jóval nagyobb léptékbe s ehhez mérhető hatásfokkal. Ugyanis szaunázás kapcsán sokan hajlamosak elfeledkezni róla, hogy ilyenkor megfelelő módon le is kell hűteni szervezetünket. Ideális merülőmedencében,tóban vagy folyóban megmártózni, de ha ezek nem állnak rendelkezésre, egy kellemes zuhany is megteszi. Bevállalósok jeges vízbe is ugorhatnak. Amire figyeljünk oda, hogy fejünket is nyomjuk le a víz alá, máskülönben agyvérzést, agyérgörcsöt kaphatunk, mert a hideg hatására testünkben összeszűkülnek az erek, ami a fej kitágult erei felé nyomhatja a vért.

Két kör között feltétlen legyen gondunk a bőséges folyadékfogyasztásra, hisz ilyenkor rengeteg folyadékot izzadunk ki magunkból. Hangsúlyozandó, hogy ilyenkor nem cukros üdítőre, teára, végképp nem alkoholra gondolunk, hanem tiszta csapvízre vagy ásványvízre. Az északi országokban a szaunázás nem pusztán wellness-szolgáltatás, hanem közösségi élmény is, így szaunázást rendszerint sütögetéssel is egybekötik, amikor bizony sör is elő szokott kerülni. (Ehhez tudni kell, hogy Észak-Európában boltban csak gyenge, max 1-2%-os alkoholtartalmú sört lehet kapni.)

A szaunázás jótékony hatásai testünkre

A forró levegő és hideg víz váltakozása igazi felfrissülés testnek és léleknek egyaránt. Keringésünk felpezsdül a hőváltakozás hatására, növekszik a pulzusszám is, viszont az erek is kitágulnak, így a vérnyomás nem növekszik jelentősen. Az intenzív izzadás, valamint a bőséges folyadékfogyasztás hatására a méreganyagok gyorsabban távoznak szervezetünkből,de veséink is nagyobb fordutalszámon működnek, így kívül-belül történik a tisztulás.

Az izzadásnak van még egy olyan kevésbé ismert pozitívuma is, hogy rendszeres használat mellett segíti szabályozni a sóháztartást, ezáltal kevesebb ásványi anyag távozik a szervezetből. Nehézfémek lerakódásának is elejét vehetjük, s immunrendszerünket is megerősítjük.

Kialakult egy tévhit, miszerint a szaunázás fogyaszt, amit arra alapoznak, hogy e wellness-szolgáltatás igénybevétele után valóban kevesebbet mutat a mérleg. Ez azonban nem a zsírszövet csökkenésének, hanem a távozó folyadéknak tudható be. Fokozódik az anyagcsere, mely miatt a salakanyagok, bomlástermékek is gyorsabban távoznak, így minden fogyókúrának remek kiegészítője a szaunázás, mely segíti az elért súly fenntartását. Az izzadás, méregtelenítés a narancsbőr csökkentésében is jó szolgálatot tesz.

Hurutos, egyéb légzőszervi betegségek megelőzésében is kiváló választás a szaunázás, de a légzéskapacitás is javítható. Ez a hatás természetes illóolajok használatával nagymértékben fokozható. Ha a kedves olvasó megfogad egy jó tanácsot, a mentolkristály használatát kerüli, ugyanis ez köhögést okoz és csökkenti a melegségérzetet. Infraszauna segít izmaink ellazításában, így testedzés után érdemes kipróbálni.

A szaunázás jótékony hatásai lelkünkre

Nem csupán testben, de lélekben is megújulunk szaunázás hatására. Kiváló stresszcsökkentő a szauna, mert rengeteg endorfin szabadul fel a meleg levegő hatására, emellett amikor bemegyünk a melegbe, megfelelő légzésgyakorlattal gondolkodásunkat is lassíthatjuk. Relaxációra keresve sem találunk tökéletesebb helyet.

Neked is megjött a kedved egy kis szaunázáshoz?

Szikla Zsófia