A friss zöldségekből összeállított saláták rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak. Ezt bizonyítja a Kaliforniai Egyetem szakemberinek legújabb kutatása. A kutatók több mint 17 ezer ember részvételével végeztek elemzést arra vonatkozón, hogy milyen egészségre gyakorolt hatással bírhatnak a saláták (ideértve azokat is, amelyeket öntetekkel fogyasztanak el). Az eredmények azt mutatták, hogy már azok körében is, akik csak napi egy adag salátát fogyasztanak, a C- és E–vitaminok, valamint a folsav és a likopin szintje magasabb volt, mint, akik nem fogyasztottak nyers zöldséget.

Salátakészítés, nem mindegy, hogyan

Törekedjünk arra, hogy mindig friss a szezonnak megfelelő zöldséget vásároljunk.

Ha megtehetjük, akkor bio zöldségek kerüljenek a salátába . Igaz drágábbak, mint a "natúr" zöldek, de nem tartalmaznak egészségre ártalmas vegyszereket. A bio termelés csak biológiai eszközöket használ növényvédelemre. De ha valaki szkeptikus, akkor a következő adat biztos meggyőzi. A hagyományos vegyszerezéssel és műtrágyázással termesztett növények 2002-ben végzett vizsgálata alapján a minta 75%-ban találtak növényvédőszer maradványokat. Még a bio növények csak 23%-ban találtak növényvédőszer maradványt .

Az összetört darabokat ne használjuk fel a salátához!

5 nyári saláta

Napfény saláta

Hozzávalók: 1 db fejes saláta, 20 dkg kígyóuborka, 10 dkg póréhagyma, 1 csomó retek, só, 2 ek. borecet, 4 ek. olívaolaj.

Elkészítése: A fejes salátát leveleire tépkedjük, és alaposan megmossuk. Az uborkát meghámozzuk, vékony karikára vágjuk. Azonos módon szeljük fel a póréhagymát és a megtisztított hónapos retket is. Közvetlen tálalás előtt óvatosan összekeverjük kevés sóval, borecettel és az olajjal. Hidegen tálaljuk, akár körítés helyett is. Jó megy szárnyasokhoz, borjú és halételekhez.

Jéghegy saláta

Hozzávalók: 2 db cukorsaláta, 20 dkg uborka, 20 dkg paradicsom, só, 4 ek. olívaolaj, 1 ek. ecet, 1 ek. víz.

Elkészítése: A salátát leveleire tépkedjük és alaposan megmossuk. Az uborkát meghámozzuk, hosszában kettévágjuk, vékony szeletekre, a megmosott paradicsomot cikkekre vágjuk. A csipetnyi sót, olívaolajat, vízet és ecetet jól összekeverjük, és közvetlenül tálalás előtt ráöntjük a salátára. Hidegen tálaljuk, akár körítés helyett is. Jó megy sültekhez, bundázott húsokhoz.

Görög saláta

Hozzávalók: 300 g paradicsom, 100 g saláta uborka, 150 g juhsajt vagy fetasajt, 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, olívabogyó, 2 ek. ecet, 1 ek. salátaolaj, őrölt fekete bors, 8-10 szem olajbogyó, só.

Elkészítése: A megmosott paradicsomokat négyfelé vágjuk. A meghámozott uborkát hosszában kettévágjuk, és az uborkát vastagabb szeletekre vágjuk. A megtisztított hagymát vékonyan felszeleteljük, a juhsajtot vagy fetasajtot egyforma kockákra, a fokhagymát apróra vágjuk. Az ecetet a salátaolajjal elkeverjük, ízesítjük a sóval, a borssal és a fokhagymával. Ez mély salátástálban a paradicsomot, az uborkát és a juhsajtot összekeverjük, tetejére tesszük a hagymakarikákat és az olaívabogyót, majd végül ráöntjük a salátaöntetet. Hidegen tálaljuk, akár körítés helyett is. Jól megy sültekhez.

Nyári saláta

Hozzávalók: 30 dkg uborka, 1-1db piros-, sárga- és zöldpaprika, 1 fej lilahagyma, 4db paradicsom, 0,5 fej saláta, 2 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál mustár, 0,5 citrom, 2 evőkanál olaj, só, bors

Elkészítése: A zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk. A salátaleveleket összetépkedjük, a zöldségeket apróra összevágjuk, nagy tálba tesszük. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, kevés sóval meghintjük és összekeverjük, majd fél órát állni hagyjuk. A mustárból, olajból, citrom levéből öntetet készítünk. Az olajat simára keverjük, a mustárral és a citrom levével meglocsoljuk a salátát. Hidegen tálaljuk, akár körítés helyett is. Jó megy sültekhez.

Vitaminsaláta

Hozzávalók: 40 dkg uborka, 1 csomó retek, 1 csomó újhagyma, 1 zöldpaprika, 1 dl tejföl, 5 dkg juhtúró, 2 dkg reszelt sajt, só, törött bors, 1 citrom, 1-2 kiskanál porcukor, 1 csokor zöldpetrezselyem, 1 gerezd fokhagyma.

Elkészítése: Az összes hozzávalót apró darabokra vágjuk. A citrom levében feloldjuk a cukrot, és hozzáadjuk a zöldségek, majd a sajtokat is beletesszük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és nagyon alaposan összekeverjük. A tetejét apróra vágott petrezselyemzölddel meghintjük. Hidegen tálaljuk, akár körítés helyett is. Jó megy különféle húsokhoz.

