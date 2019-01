A húgyúti fertőzések női betegségként állnak a köztudatban. Bár a gyengébbik nem sűrűbben kapja el, a férfiakat éppúgy megtámadhatja.

Húgyúti fertőzés: elszaporodott kórokozók

A húgyúti fertőzés során a húgyutak (a vesemedencétől a húgycsőig) bármely szakaszán kórokozó mikroorganizmusok szaporodnak el.

A vizelet elvileg csíramentes, fertőzésről csak akkor beszélünk, ha a baktériumok vagy gombák száma meghaladja a milliliterenként 100.000-et. Tehát nem a kórokozók jelenléte, hanem a túlzott elszaporodásuk jelenti a problémát, hiszen a tünetek is ekkor jelennek meg, bár lehetnek tünetmentesek is. Ilyenkor csak góckutatásnál, vagy mellékleletként kerülnek felismerésre.

Jelez a test húgyúti fertőzésnél

Legjellemzőbb tünet a gyakori vizelési inger, ami nem feltétlenül jelenti sok vizelet ürítését.

E mellett égő érzés jelentkezhet vizelés közben, ami kifejezetten fájdalmas is lehet.

Egyes esetekben alhasi görcsök is jelentkeznek, mely reflexes folyamat és nem mindig áll párhuzamban a fertőzés súlyosságával.

A betegség sokszor tünetmentes, ezért megmagyarázhatatlan lázas állapotok esetén feltétlenül gondolni kell rá. Ha nem fedezik fel időben, egy krónikus húgyúti gyulladás akár zsugorveséhez is vezethet.

Támad a húgyúti fertőzés!

A húgyutakba vagy alulról kerülnek be a kórokozó mikroorganizmusok, vagy a vérárammal a vesén keresztül. Az előbbi sokkal gyakoribb jelenség, mely során a gáttájékról és a hüvely környékéről kerülhetnek a húgycsőbe a kórokozók.

Nőkön az anatómiai viszonyok miatt sokkal gyakrabban alakul ki. Ezek a kórokozók általában a bélflóra tagjai, de a bőr és a hüvely bakteriális vagy akár gombás fertőzései is veszélyt jelenhetnek. A húgycsőből a hólyagba - férfiaknál a prosztatába - és a vesemedencébe is bekerülhetnek az említett gombák és baktériumok.

Ha a környezet kedvez a kórokozóknak, akkor a fenti folyamatra nagyobb az esély. Épp ezért cukorbetegség (a vizelet cukortartalma jó táptalaj) és vizeletpangás esetén sokkal gyakoribb ez a betegség. Ezen túl a vizelet kémhatása is befolyásolja a kórokozók elszaporodását, de az ideális környezet kórokozónként változhat.

Míg a nőknél idősebb korban a méh előreesés, férfiaknál a prosztata megnagyobbodás a hajlamosító tényező. E mellett az aktív szexuális élet, illetve a partnerek gyakori váltása szintén kedvez a betegség kialakulásának.

Húgyúti fertőzés: mit tegyünk, ha már baj van?

Antibiotikus kezelésre csak makacsabb esetekben lehet szükség. Első körben mindenképpen a természetes gyógymódok javasoltak. Ennek részei vizelet mennyiségének növelése, fertőtlenítése és az immunrendszer erősítése. Ha a gyulladás két-három nap alatt nem reagál a természetes megoldásokra, mindenképpen forduljunk orvoshoz, mert a folyamat vesére terjedése komoly következményekhez vezethet.

Megelőzhető a húgyúti fertőzés

Az előbbiek ismeretében, javasolt a bőséges mennyiségű folyadékfogyasztás, mely a vizelet mennyiségét is megnöveli. Így a teljes vizeletelvezető rendszer átmosásra kerül, és csökkent a pangás lehetősége is. Fontos a megfelelő higiénés szabályok betartása, mely csökkenti a fertőzés kockázatát. A partnerek gyakori váltása sokkal súlyosabb problémákat is okozhat, így nem itt kell említeni, de az óvszer használata, ebben az esetben is védelmet nyújthat.

Növényi támaszok húgyúti fertőzés esetén

Legelterjedtebben javasolt gyógynövények a tőzegáfonya és a medveszőlő levél tea. Míg előbbi gátolja a mikroorganizmusok megtapadását a hólyag nyálkahártyáján, az utóbbi hatása nem teljesen ismert. Ettől függetlenül, ebben a kórképben igen hatékonynak bizonyulnak. A fenti készítményeknek vizelet savanyító hatása is, van, de ez csak bizonyos baktériumok esetén fontos tulajdonság , így nem ez játssza egyetlen készítmény esetén sem a fő szerepet. Vízhajtó hatásuk azonban rögtön tapasztalható. Vízhajtóként még a zsúrló és a csalántea is használható.

A kamilla teát – bár jó immunerősítő - ez esetben nem ajánljuk, mivel kiszárítja a nyálkahártyákat.

Vitaminok közül a C-vitamin javasolható, mely az immunrendszer erősítése mellett nélkülözhetetlen a kötőszövet épségének fenntartásához, ráadásul nem engedi, hogy a gyulladás, a nyálkahártyákon átterjedjen.

Vitaminok közül a C-vitamin javasolható, mely az immunrendszer erősítése mellett nélkülözhetetlen a kötőszövet épségének fenntartásához, ráadásul nem engedi, hogy a gyulladás, a nyálkahártyákon átterjedjen. Tapasztalataink szerint a Highland Clearly Cranberry nevű készítménye igen hatásos a vizeletfertőzés leküzdésére. Ebben a tőzegáfonya található, ami hatékonysága miatt ma már gyógyszerek alkotórésze is.

Ha mégis antibiotikus kezelésre kerül sor, ne felejtsük bélrendszerünket támogatni, melyre legalkalmasabb a FitLine All in 1000 joghurt, de a Highland Bioflora is használható alternatíva.

Dr. Gulyás Tamás