Megjött a nyár, napsütéses örömünket azonban felhők árnyékolják be, ugyanis a nagy meleg az “izzadás-szezont” is magával hozza. Ilyenkor fejvesztve megrohamozzuk a drogériákat dezodor után keresve, de sokszor még ez sem elég. Mit tehetünk hát izzadás ellen? Van élet a dezodoron túl? Jó helyen jársz, cikkünk épp erről szól!

Izzadás ellen lépek fel magam ellen dolgozok?

Az izzadás szervezetünk hőszabályozásában játszik kulcsfontosságú szerepet, a párolgás fizikai tulajdonságát használja ki, a párolgás ugyanis hőt von el. Az irharétegben lévő verejtékmirigyek 99% víz 1%-a pedig ásványi sók, egyéb ásványi anyagok, feromonok, valamint egy speciális olajos képlet. (Utóbbit a verejtékmigy típusa is meghatározza.) Egyéne válogatja, hogy kinél mennyi olaj, illetve só van az izzadságában, ami meghatározza, mivel, mennyire kell fellépni izzadás ellen. A verejtékmirigyek akkor lépnek működésbe, amikor a hipotalamusz magas hőmérsékletet érzékel. Izzadás testünk hűtésén túl a párválasztásban, kis mértékben a kiválasztásban is fontos szerepet játszik.

Nem az izzadás az emberi test hőleadásának egyetlen módja, mert a bőr alatti keringés szabályozásával nagyszerűen szabályozható a hőleadás, így izzadás ellen tenni nem egészségtelen. Télen kint a hidegben arcunk erei összehúzódnak, ezért lesz olyan falfehér, amint viszont bemegyünk a melegbe, kitágulnak az erek, hogy minél több hőt adjunk le. Légzéssel szintén nagy mennyiségű hőt adunk le, ezért (is) van az, hogy túlsúlyos emberek többet izzadnak, hisz náluk ugyanakkora tüdővel nagyobb testet kell adott hőmérsékleten tartani, mint soványabb társaik esetében.

Ismerd meg a verejtékmirigyeket!

Ha egy cikkben az izzadás elleni lehetőségekről beszélünk nem mehetünk el verejtékmirigyek biológiája mellett. Nem minden verejtékmirigy ugyanolyan, testrészenként eltérő, milyen mennyiségben találhatók meg. 2 típusukat különbözetjük meg:

Ekrin verejtékmirigy: Ezek felelősek testünk hűtéséért, teljes testünkön megtalálhatók, leszámítva az ajkat és genitáliákat. Nem csatlakoznak szőrtüszőhöz, váladékuk nagyobb részt sóból és vízből áll, mivel a bőrfelszín felé haladva az olajok és fehérjék jó része visszaszívódik. Amikor meleg hatására aktiválódnak először a homlok majd az arcbőr kezd el izzadni, hogy az agy hűljön le előbb, majd szépen lassan a test többi részére is átterjed az izzadás; utoljára a talp következik. Érzelmi stressz esetén éppen ellenkezőleg, először a tenyér, talp, hónalj aktiválódik. Meleg hatására a hipotalamusz, míg érzelmi stressz hatására a vegetatív idegrendszer lép működésbe, ugyanis más vegyületek működnek.

Apokrin verejtékmirigyek: Szerepük főleg a párválasztásban keresendő, ugyanis ezekből szabadulnak fel azok a feromonok, amik miatt a számunkra vonzó személy illatát ellenállhatatlannak érezzük. A szőrtüszőhöz kapcsolódnak, a hónalj, mellbimbó genitáliák és végbél környékén találhatók meg. Pubertáskorban aktiválódnak a nemi hormonok hatására. Mivel a víz, illetőleg ásványi anyagok nem szívódnak fel közben, így váladékuk fehérjékben, zsírokban, ásványi anyagokban gazdagabb, ami miatt elszíneződik. Most már tudod, miért lesz sárga az összeizzadt fehér póló hónaljánál! Amikor izzadás ellen veszünk dezodort, akkor rendszerint ezen mirigyek váladékát célozzuk.

Miért lesz büdös az izzadság?

Kedvenc pólóink hónalján éktelenkedő foltokon túl az izzadás másik, igencsak kelletlen velejárója a bűz, a tornaöltözők “tartozéka”. A közhiedelemmel ellentétben az izzadság önmagában nem kellemetlen szagú, enyhén sós folyadék. Izzadságszag akkor alakul ki, amikor a verejtékben lévő olajos képletet a testünkön élő baktériumok elkezdik lebontani.

Izzadás okai a melegen túl

Vizsga, dolgozat előtt te is verejtékeztél? Méregbe gurulva vetted észre utólag a foltokat ruhádon? Esetleg randi, romantikus élmé közben jött rád az izzadhatnék a lehető legkínosabb helyzetben? Nos, ez nem véletlen, ugyanis a stressz, szorongás, idegesség szintén az izzadás okai között szerepel. Ezen érzelmi állapot megemeli a ember belső testhőmérsékletét, amit a hipotalamusz is érzékel, így aktiválja a verejtékmirigyet. Szívgyengeség, pajzsmirigy-túlműködés, bizonyos gyógyszer mellékhatásai, hormonális változások, mellékvese probléma is okozhat izzadást. Ilyenkor izzadás ellen legjobb, ha orvost keresünk fel, hogy ne csak a kellemetlen tünetet, de a kiváltó okot is megszüntessük.

Izzadás okai között említendők az erős fűszerek, kávé, cigaretta, alkohol, minthogy ezek erőteljesen vízhajtó hatásúak. Műszálas ruhaneműk, rosszul szellőző cipők szintén az izzadást fokozzák. Nagy melegben műszálas cipőt és műszálas zoknit viselni olyan érzés, mintha bevásárló szatyorral a lábunkon közlekednénk. Poliészter ruháknak ama hátránya is megvan, hogy irritálják a bőrt, izzadság kiütéseket okoznak.

Az, hogy mennyi a normál izzadás, az ember testsúlya, külső hőmérséklet, páratartalom is meghatározza. A végső határ, amit egy egészséges ember kiizzadhat magából óránként 2-4 l folyadék, de ehhez már igencsak extrém körülmények kellenek.

Ezt tedd izzadás ellen!

1. Szőrteleníts! Furcsa tanács lehet, ellenben logikus, hisz a szőrzet lassítja a párolgást, így a kellemetlen szagok tovább fennmaradnak. Az intim és hónaljszőrzet egyik funkciója kifejezetten az, hogy a feromonokat, szagokat intenzívebben szellőztesse

2. Viselj pamutot, lenvásznat, kerüld a műszálat! Műszálas ruhaneműk helyett válassz pamutból vagy lenvászonból készült darabokat, mivel azok jobban szellőznek, és nem irritálják bőrt. Műszálak az izzadás okainak jelentős részét teszik ki, főleg úgy, hogy a ruhaipar egyre több szintetikus anyagot használt.

3. Lábszag és lábizzadás ellen viseljen pamutzoknit, jól szellőző cipőket válasszon, és használjon mindig hintőport.

4. Használjunk hintőport! Dezodorral együtt alkalmazva a leghatásosabb, mert felszívja a nedvességet. Alternatívája lehet a szódabikarbóna. A legtöbb hajtógázzal működő dezodor szintén púderkoncentrátumú.

5. Igyunk az izzadás ellen! Számos növény segít az izzadás csökkentésében. Paradicsomlé, levendula, zsálya tea, valamint petrezselyemből készült főzet az egyik leghatásosabb ellenszer

6. Erős tenyér illetve lábizzadás ellen iontoforézist is bevethetünk, ami enyhe áramütésekkel bénítja a verejtékmirigyet. Legvégső esetben b.tox injekciót is kipróbálhatjuk, de ennek komoly kockázatai vannak, így meggondolandó

7. Citromlé izzadás ellen: bőrünk ph értéke enyhén savas annak érdekében, hogy elpusztítsa a bőrfelületünkön. Hogyha hónaljunkat átmossuk citromlével, az elpusztítja a kellemetlen szagokért felelős baktériumokat.

8. Természetes izzadásgátló a kellemes illatokért. A legtöbb, drogériákban és boltokban kapható dezodor fémszármazékokat tartalmaz, melyek amellett, hogy rákkeltőek, még irritálhatják is a bőrt. Természetes összetevőket tartalmazó izzadásgátlók nem irritálják a bőrt, egészségünket sem károsítják. Érdemes ásványi só alapú dezodort keresni.

+1 Stiftes dezodor fújós helyett: boltban válogatva érdemes stiftes izzadásgátlókat előnyben részesíteni a hajtógázzal működők helyett, mivel azok erősebben a bőrhöz tapadnak, s nem peregnek le. Habár nehezebben moshatók le, jobban el is zárják a pórusokat, így még kánikulában sem kell öt percenkét dezodorozni.

Szikla Zsófia