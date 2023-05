Itt van jó idő, kezdetét vette a virágzás, ami csak egy dolgot jelenthet: a méhek nekilátnak mézet készíteni. A méz nem csak ízletes nyalánkság, de rendkívül egészséges, köszönhetően magas vitamin és ásványianyag-tartalmának; nem megy hát csodaszámba nagy keresettsége. Sajnos azonban nem minden az, aminek tűnik, mert a piacon rengeteg hamisított, felcukrozott méz található, mely csak töredékét tartalmazza egy valódi jótékony tápanyagainak. Írásunkban segítünk a cukrozott méz felismerésében!

Hogyan készül a termelői méz?

A méz egy, a méhek által növényi nektárból, nedvekből, vagy rovarok által kiválasztott cukros folyadékból (mézharmat) készült édes anyag, melyet feldolgoznak, lépben érlelnek, dehidratálnak. A méhek az összegyűjtött folyadékot előgyomrukban tárolva garatmirigyük váladékával enzimekkel elkeverve átalakítják, majd ezt a méhsejtekbe öntve dehidratálják, létrehozva a jellegzetes sűrű folyadékot. Így készül a termelői méz

80%-ban cukrokból, 18%-ban vízből és 2%-ban vitaminokból, ásványi anyagokból, nyomelemekből épül fel. Hazánkban szigorú szabályoknak kell megfelelni, hogy miből, mennyit tartalmazhat a termelői méz; egyedül a hangaméz, valamint a sütőméz víztartalma haladhatja meg a 20%-ot.

Érdekességként megemlítendő, hogy a méheken kívül bizonyos hangyafajok is előállítanak mézet, a különbség mindössze annyi, hogy ők nem méhben, hanem egyes dolgozók duzzadt potrohába gyűjtik. Legismertebb fajuk a mézesbödönhangya.

Cukrozott méz felismerésének mérlege: mitől egészséges a méz?

Ahhoz, hogy megérthessük a cukrozott méz felismerésének fontosságát, szükséges elidőzni a méz jótékony hatásait. Mivel a növények legértékesebb, tápanyagokban gazdag nedvéből készül, igen magas a B és C vitamin tartalma, emellett értékes cink, foszfor, kálium, kalcium, magnézium, réz, mangánforrás. További pozitív tulajdonsága, hogy a gombák, mikroorganizmusok nem telepednek meg rajta, így nem romlik meg, antibakteriális, melyet a propolisz nevű agyanak köszönhet.

Kiválóan alkalmas felső légúti megbetegedések, bakteriális fertőzések kezelésére, növeli az izmok teherbíró képességét, nyugtató hatása van. Serkenti az endorfin termelést, így stresszkezelésre is beválik, emellett enzimei fokozzák a sejtanyagcserét, javítják az emésztést. Cukrozott méz felismerése tehát azért lényeges, mert egy hamisítvány nem rendelkezik ezen pozitív hatásokkal. A méz jótékony hatásairól itt olvashatsz bővebben.

Hogyan készül a cukrozott méz?

Tévedés volna azt gondolni, hogy a cukrozott mézből teljesen kihagyják a méheket, csak a legsilányabb termékek nem látnak mézelő rovarokat. Azok túlságosan könnyen fennakadnának a különböző ellenőrzéseken. Egyik elterjedt hamisítási módszer, melyet például kínában alkalmaznak, hogy a méhekkel ipari, cukros oldatot etetnek fel, majd később az kerül a sejtekbe. Mivel itt nem természetes növényi nedvből készül az anyag, méznek nem nevezhető; vitamin, ásványanyagtartalma elenyésző, cukrozott méz felismerése egészségünk megőrzése miatt is indokolt lehet.

Másik elterjedt módszer, hogy cukros szirupot felmelegítenek, amitől az besűrűsödik, majd hozzákeverik a minőségi termelői mézhez. Ennek talán még lehet némi pozitív hatása egészségünkre, de a melegítés miatt a vitamin, ásványianyag-tartalma ennek is csökken. Profitmaximalizálás áll e tettek mögött!

Miért éri meg a gyártónak a cukrozott méz?

A méhészet egy olyan szakma, melyet nem lehet teljesen gépesíteni, mert a lépeket tartalmazó kereteket csakis a méhész gyűjtheti be, de a méhek gondozását, a kaptár rendben tartását sem lehet automatizálni.

Rengeteg energiába kerül a méz előállítása: egy dolgozó méh nagyjából 4-5 hétig él, ezidő alatt szinte megállás nélkül gyűjti-viszi a nektárt. 1 kg méz előállításához 60 - 100 000 kirepülés szükséges, átlagosan 4 000 000 virágot kell meglátogatni. Így talán megértheti a kedves olvasó, hogy a termelői méz miért is olyan drága. Cukrozott méz felismerése tehát etikai okokból is fontos, mivel a termelők komoly bevételektől eshetnek el.

A hamisítókat az motiválhatja és az esetleges büntetések kockázatát is azért vállalják be, mert cukrozással több terméket állíthatnak elő, így relatíve alacsonyabb áron is magasabb bevételt könyvelhetnek el. (Igaz, utóbbi nem igazán mérvadó, ugyanis a cukrozott mézet is a termelőihez hasonló áron adják el.)

Cukrozott méz felismerésének módszerei a boltban.

Pénztárcánk megkímélésének legjobb módszere, ha eleve meg sem vesszük a hamis mézet. Fogós kérdés, hogy a boltban hogyan lehetséges a cukrozott méz felismerése, elvégre felbontani csak megvétel után lehet. Ehhez hozunk pár tippet:

Figyeld a címkét! - A hatályos fogyasztóvédelmi törvények alapján a forgalmazók kötelesek feltüntetni a méz összetevőit, s hogy milyen anyagból milyen arányban tartalmaz a méz. Ha zavaros, esetleg hiányos adatokat látsz, keress tovább.

Ellenőrizd a csomagolás dátumát! - Sokan azt hiszik, hogy a kristályosodás a cukrozott méz felismerésének legbiztosabb módja, pedig épp ellenkezőleg, ez a jó jel.* Ha a feltüntetett csomagolási idő hónapokkal azelőtt volt, ennek ellenére mégis folyós állagú, az a méz hamis. Mézfajtája válogatja, hogy ez mikor következi be, a repceméz 2-4 hét alatt tömör lesz, míg az akácméz akár évekig is folyékony maradhat, így ezt a legnehzebb kiszűrni.

Híg vagy folyékony? Nem mindegy! - A valódi méz sűrű, mégis folyékony állag, ezzel szemben a gyárilag felcukrozott verziók híg, vizes textúrájúak, szétesők. Cukrozott méz felismerésének érdekében érdemes ide-oda mozgatni az üveget, megfigyelni mennyire folyik könnyen. Amennyiben túl hígnak találjuk, vegyünk másikat.

Cukrozott méz felismerése nem megy? Vegyél kisebb mennyiséget!

Teljesen soha nem mehetünk biztosra, a cukrozott méz felismerésében sem. Új forgalmazó termékének kipróbálásánál érdemes először kis kiszerelést venni, mely pénztárcabarátabb megoldás. Ha bebizonyosodna róla, hogy hamis, legfeljebb felhasználhatjuk sütéshez, főzéshez. Vegyük meg a kisebb mennyiségű mézet, majd rendezzünk be kísérleti laboratóriumot konyhánkban és indulhat a cukrozott méz felismerésének tesztelése!

Izgalmas kémiai kísérletek a cukrozott méz felismeréséhez!

Öltsük fel védőruhánkat, vegyünk fel szemüveget, készítsük elő a labort kísérleteink sorozatához, hogy a cukrozott mézet felismerjük. Kísérletünk alapja az, hogy a különféle cukrok (ld.: glükóz, fruktóz, malaktóz, szacharóz - a kristálycukor tudományos neve) eltérő reakcióba lépnek bizonyos jelenségekkel, másképp viselkednek. Ezzel egyéb adalékanyagok is kiszűrhetők. Lássunk is hozzá!

1. Hidegvizes trükk: Egy kiskanál mézet tegyünk egy üvegpohárnyi vízbe. Ha lesüllyed az aljára és nem, vagy csak alig oldódik fel, akkor az valóban termelői méz. Ha viszont feloldódik, akkor cukrozott mézzel van dolgunk. Ennek oka az, hogy a termelői mézben lévő természetes cukrok hideg vízben nem képesek oldódni, szemben az ipari szacharózzal.

2. Mikrohullámú-sütős kísérlet: tegyünk egy kispohárba/tányérba némi mézet, majd fél percre tegyük be a mikrohullámú sütőbe. Az igazi méz ennek hatására karamellizálódni fog, a hamis azonban hígul, habzik, mely a benne lévő adalékanyagoknak köszönhető.

3. Papír a cukrozott méz felismeréséről - A cukrozott méznek rendszerint magasabb a víztartalma, így ha papírra csöppented, akkor szinte azonnal átáztatja, míg valódi méz megül a tetején.

4. Bőrteszt - Habár az emberkísérletek komoly etikai dilemmákba ütköznek, cukrozott méz felismerésénél mégsincs komolyabb akadálya, hogy saját magunkon kísérletezzünk. Tegyünk bőrünkre egy mogyorónyi mennyiséget, s figyeljük meg, mennyire ragacsos. Hamisítványok tele vannak nyomva cukorral, édesítővel, ami ragacsos, szemben a valódi méz sűrű, krémes, géles állagával. Árulkodó lehet az is, ha bőrünk nem szívja be az anyagot, hanem szétfolyik bőrfelszínünkön.

5. Kísérleti nyúl helyett hangyák - A hangyá megbízható társak a cukrozott méz felismerésében. Ugyanis ők nem szeretik a méhek által előállított természetes mézet, mivel az abban lévő cukor típusok számukra nem hasznosak, ellenben valósággal megőrülnek a finomított cukorért. Tegyünk a hangyák vándorlási útvonalának közelébe egy kis mézet, s ha azt tapasztaljuk, hogy körülveszik és enni kezdik, akkor az cukrozott méz, a valódit elkerülik. Utána pedig szerezzünk be egy hangyairtót.

*A kristályosodás teljesen természetes dolog, a benne lévő, kevésbé jól oldódó szőlőcukor, valamint a viasz és virágpor darabok indukálják. A szőlőcukor kiválik, majd kristályokat képez.

Sass Luca