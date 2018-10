A reggeli mindenki számára fontos étkezés kellene, hogy legyen. Sajnos sok esetben még sincs így. A felnőttek rohannak, legtöbbször egy kávé az, ami nem marad el. Sokan pedig, akik gyermekeiket nem akarják üres gyomorral elengedni, gabonapelyhekkel látják el őket.

Mit okoz a „nem megfelelő” reggeli?

Az éjszakai alvás után az ébredéssel együtt fokozódik az anyagcsere, és sejtjeinknek tápanyagra van szükségük. Ha nem reggelizünk, szervezetünk a vércukorszint fenntartásához szükséges cukrot a raktárakból mozgósítja. Ennek a folyamatnak az irányítása az úgynevezett stressz hormonok révén történik, így ha nem reggelizünk rendesen, az jó napindító egy feszültséggel teli naphoz is. Ha ezt megspékeljük egy kávéval is, az felér egy erőszakos cselekményre való felbujtással.

Ha azonban reggelire csak gyorsan felszívódó szénhidrátot teszünk pocakunkba az sem oldja meg a problémát. Energiánk lesz ugyan kezdeti lökésként a nap elején, de két óra múlva újra ott vagyunk, csak még talán rosszabb helyzetben, mint az elején.

Akkor mit együnk reggelire?

A megfelelő reggelinek tartalmaznia kell rostot, komplex szénhidrátot, fehérjét és zsírt is. Nem kell tartalmaznia finomított szénhidrátot, és az sem jó, ha úgy eltelít, hogy meg sem bírunk mozdulni. Ettől függetlenül sokszor olyan ételek is terítékre kerülhetnek, amit “normálisan” ebédre ennénk, például sült húsok stb. Ma már kaphatóak adalékanyag mentes felvágottak is.

Az egyéni érzékenységeket természetesen figyelembe kell venni, de ha nincs ilyen, akkor nem ördögtől való a reggeli részeként bármely (akár gluténtartalmú) teljes kiőrlésű gabona, vagy háztáji tejkészítmény fogyasztása. Zsiradékként kókuszzsír, vaj vagy olíva olaj javasolható.

Teljes értékű reggeli lehet például:

teljes kiőrlésű gabona kenyérből (vagy zsömléből, kifliből), gazdagon elkészített szendvics, elegendő vajjal, felvágottal vagy (vegetáriánusoknak) zöldségkrémmel, salátával, zöldséggel

joghurt, bundás kenyérrel, zöldsalátával

tojásrántotta, kókuszzsírral vagy vajjal elkészítve, sok zöldséggel

főtt tojással gazdagított zöldségsaláta sok olíva olajjal

Mit ne együnk?

Reggeli gabonapelyhek

Ezek szinte mindegyike finomított szénhidrátnak számít, főként, hogy sokat cukroznak is közülük, hogy a gyermekek számára kívánatosabb legyen. Hát kívánósak is lesznek tőle. Azon kívül, ha tejbe keverik az tovább rontja a helyzetet, hiszen a teljes tej nagy része is szénhidrát forrás (szárazanyag tartalom több, mint fele laktóz). E helyett inkább joghurtba kevert, házilag készített müzlit érdemes adni csemetéinknek.

Péksütemények

Fentebb említettük, hogy a rostok mennyire fontosak. A fehér kifli és zsemle nem tesz eleget ennek a kívánalomnak, ugyanúgy, ahogy az édesség változatok sem (bukta, kakaós csiga, fánk stb.). Helyette válasszuk a teljes kiőrlésű változatot, és jó, ha zöldséges változatban.

Kávé

A kávé ellen nehéz beszélni, főként, hogy rengeteg tanulmány szól fogyasztása mellett is. Ha lehet, mégse ez legyen az első, amivel a szervezet találkozik. Ha nem éhgyomorra isszuk, lassabb a hatása, de nem is borítja meg úgy az anyagcserét, illetve van utánpótlás az energia fenntartására.

Alkohol

Ezt csak viccből vettük ide. Ha ezt olvassa, biztos nem egy felessel indítja a napot.

Citromos víz

Nem rossz kezdés, sokan csinálják. Fokozza az anyagcserét, de attól még a reggeli nem maradhat el.

Magvak

Nem elég. Ugyanúgy, ahogy kell a fehérje és a zsiradék a megfelelő komplex szénhidrát sem hagyható el, sőt az a bázis.

Dr. Gulyás Tamás