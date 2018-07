Napozás: a fokozatosság és a mértékletesség elve a legfontosabb.

12 szabály, amit érdemes betartani napozáskor

1. 11 és 16 óra között lehetőleg ne menjünk napra, mert az UVA és UVB sugárzás általában ilyenkor a legerősebb.

2. Lehetőség szerint fél óránál többet sose töltsünk tűző napon.

3. Minden bőrtípusú embernek ajánlott valamilyen minőségi fényvédő krémet használnia. Olyan naptejet válasszunk, ami az UVA és az UVB sugárzás ellen is véd, és elindulás előtt fél órával kenjük be vele magunkat.

4. A naptejjel történő védelem csak felületi, ezért sűrűn újra kell kenni, főleg ha időközben vizesek lettünk, törölköztünk, izzadtunk, stb.. Az újrakenésről sajnos könnyű megfeledkezni, de ne tegyük, mert később nagy árat fizethetünk érte!

5. Különösen veszélyeztetettek a vörös/szőke hajú, fehér bőrű, szeplős emberek és a kisgyermekek. Nekik extra védelemre van szükségük, ami magas faktorszámú, minőségi naptejet és árnyékban való tartózkodást jelent: trikó, fejfedő és napszemüveg viseléssel kiegészítve.

Tudta? Egy világos színű pamuting 10-es faktorú védelmet nyújt.

6. Ne csak nyaraláskor/vízparton/strandoláskor kenjük be magunkat naptejjel, hanem hétköznapokon is. Akármennyire is macerás, elindulás előtt szánjunk erre pár percet. Praktikus, ha a nappali arckrémünk tartalmaz némi UV-védelmet, mert így két legyet üthetünk egy csapásra.

7. Arcunkra mindig magasabb faktorszámú terméket kenjünk, mint a test többi részére. Ha így teszünk, akkor az apróbb ráncokkal nem kell idő előtt bajlódnunk.

8. Nem szabad sminkelve, beparfümözve napozni, mert ezek elváltozást okozhatnak a bőrön napsugárzás hatására.

9. Sokan azt gondolják, hogy hogyha felhős az ég, akkor nem éghetnek le, pedig igen! Ezen kívül vízben úszkálva és autóban ücsörögve is lehet égni. Ezért fontos, hogy mindig védjük magunkat az UV sugárzástól, még akkor is, ha van már alapszínünk.

10. Napozáskor az ajkunk és hajunk védelméről se feledkezzünk meg, ezen kívül a jó minőségű, UV szűrős napszemüvegre se sajnáljuk a pénzt. A felesleges hunyorgás ugyanis ráncokat szül, arról nem beszélve, hogy megfelelő napszemüveg nélkül a túlzott napsugárzás szürkehályoghoz vezethet.

11. Napozás után ajánlatos valamilyen speciális nedvességpótló testápolót használni. Ez megnyugtatja a bőrt, és véd a kiszáradástól. Alkalmazhatunk például aloe vera, körömvirág vagy C vitamin tartalmú készítményt.

12. Évente 1X ellenőriztessük bőrgyógyásszal az anyajegyeinket. Ám ha valamelyik anyajegyünk színe/alakja/mérete megváltozik, akkor azonnal forduljunk orvoshoz.

Kató Iringó