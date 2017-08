A vitaminok, ásványi anyagok, rostok és a magas víztartalom teszi a szőlőszemeket pompás, ideális „kúragyümölccsé”. Szőlő mindenütt terem a világon – nemesítve és vadon is. Már a rómaiak is felismerték jótékony hatásait: testüket, szellemüket frissítették fel vele.

Mi minden is található benne?

Sok vitamin, ásványi anyag és nyomelem: A- (béta-karotin), B1-, B2- és C-vitamin, de kalcium, vas és foszfor is. Különösen fontos a szőlő magas káliumtartalma. A kálium vízhajtóként hat, így elősegíti az anyagcseretermékek kiürülését a veséken keresztül.

Tudta? Mózes könyvében az áll, hogy az első szőlőskertet Noé gondozta. Ez is csak azt támasztja alá, hogy ez a gyümölcs is már évezredes múltra tekint vissza.

A szőlő ezen kívül gyümölcssavat, szőlőcukrot és pektineket tartalmaz, ami a rostanyagokhoz hasonlóan gondoskodik a jó emésztésről. A piros szőlőben ezen kívül cserzőanyag is van, ami hatással van a bélnyálkahártyára. Az ún. flavonidok – főleg a piros szőlőben találhatók – jó hatást gyakorolnak a szívre, az érrendszerre, és segítenek az érelmeszesedés kialakulásának megakadályozásában is.

A felsorolt értékes anyagok, a 80%-os víztartalom és az alacsony energiatartalom (100 g – 74 kcal) ideális kúragyümölccsé teszik a szőlőt. Ha jót akar tenni szervezetével, egyen egy héten keresztül minden nap egy kiló szőlőt. Próbálja meg egyszerűen beépíteni normális étrendjébe: egye müzlihez, tízóraiként, desszertként vagy salátában. Ügyeljen arra, hogy közben sokat igyon: szénsavmentes ásványvizet vagy gyógynövényteákat.

Az értékes tápanyagokat akkor őrizheti meg teljesen, ha a szőlőt frissen, héjával és magjával együtt fogyasztja. A szemeket mindig alaposan mossa meg, és óvatosan törölje szárazra! A szőlő nagyon finom müzliben, salátában, savanyú káposztával, sajthoz és a sütemények tetején is.

Apró szemek a selymes bőr szolgálatában

A boltok polcain sorakoznak a szőlőből készült kozmetikumok, ami nem is csoda, ha arra gondolunk, hogy a benne található hámlasztó anyagok és antioxidánsok hatására a bőr selymessé, feszessé válik, gyümölcssavainak köszönhetően pedig fényes lesz. Jótékony hatását mi is élvezhetjük, ha nagyjából egy maréknyi szőlő szemet villával összetörünk - persze magozás után - és felvisszük arcunkra. Magjának olaja is szépít: építőleg hat bőrünk sejtmembránjaira, melytől javul általános életereje.

A legapróbb részéig értékes

És, ha már a magoknál tartunk, érdemes megjegyezni a vérnyomásra és magas koleszterinszintre gyakorolt pozitív hatását. Pár éve amerikai kutatók klinikai kísérlettel igazolták, hogy a szőlőmag-kivonat jó a metabolikus szindrómában (magas vérnyomás, hasi elhízás, magas koleszterin- és vércukor szint) szenvedőknek.