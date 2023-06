Napsütés, meleg, hosszú nappalok, szelíd felhők az égen - végre beköszöntött a nyár. Mehetünk strandra, kirándulni, egyéb szabadidős tevékenységet végezni. Csakhogy a lábáztató, meleg zárt cipő a lábgomba melegágya is, ami nem csak eszétikátlan, de roppant kellemetlen is. Mégis, a lábgomba kezelése hogyan lehetséges? Miként előzhető meg? Cikkünk elárul minden fontosat!

Mi az a lábgomba

Habár legtöbbünknek a gomba szóról leginkább az ízletes vargánya, csiperke, esetleg a mutatós légyölő galóca ugrik be, a gombák az egyik legsokrétűbb élőlények, rendszertanilag különálló országot, s a földi ökoszisztéma alapját képzik. Példának okáért, sem a trópusi esőerdők, sem a tajga végtelen fenyvesei nem létezhetnének ezen organizmusok nélkül.

Azonban nem minden gombafajtáról vagyunk ilyen jó véleménnyel, elég csak az ételeinken vagy a dohos pincében tenyésző penészre, vagy írásunk apropójául szolgáló lábgombára gondolni.

Talán nem is gondolnád, de az emberi szervezetet legalább 100 (!) féle parazita gombafaj támadhatja meg. Lábgomba is több fajt takar, alapvetően 2 típus, egy fonalas gombafaj a tinea pedis, valamint egy élesztőgomba, a candida veszi leggyakrabban célba lábfejünket. Lábgomba kezelése mindkét fajnál igen sürgős, ugyanis más testrészekre is átterjedhetnek, ha nem kezeljük őket időben.

Lábgomba kezelése? Hol kaphatom el egyáltalán?

A gombák rendkívüli alkalmazkodó képességről tettek tanúbizonyságot, hisz a száraz sivatagoktól kezdve a sarkvidékeken át egészen a mélytengerekig mindenhol megtaláhatók. Mégis, fajaik túlnyomó többsége a párás, nedves környezetet kedveli, mely nincs másképp írásunk alanya esetén se. Amennyiben megismerjük hol tenyészik, már könnyebb lesz számunkra a lábgomba kezelése, illetőleg megelőzése.

Alapvetően érintkezéssel terjednek, főleg meleg, nedves helyen tenyésznek, így a nyilvános zuhanyzók, strandon lévő mérsékelten tiszta lábáztatók a lábgomba melegágyai. Ha véletlenül papucs nélkül zuhanyzol, vagy belelépsz a lábáztatóba, szinte bizonyos, hogy a következő napokban már lábgomba kezelését kell kezdened.

Bár a nyilvános fürdőkben bőséges klórral igyekeznek fertőtleníteni a vizet, alkalmazkodó képességük miatt lábgomba ellen ez nem jelent túl nagy biztonságot. Akkor is könnyen megtelepedhet lábunkon, hogyha műanyag, rosszul szellőző cipőt viselünk, esetleg műszálas zoknit, nejlonharisnyát hordunk.

A lábgomba fő előfordulási területei a talp, valamint a lábujjak közötti részek, de sarkon is megjelenhetnek.

Melyik jobb? Lábgomba kezelése vagy megelőzése?

Számos mód létezik lábgomba kezelésére, mégis az a legelőnyösebb, ha elejét vesszük megtelepedésének lábfejünkön. Megelőzése többféle egyszerű praktikával lehetséges:

Nyilvános fürdőkben, zuhanyzókban mindig viseljünk papucsot

Lábáztató helyett zuhany alatt, gumipapucsban öblítsük le lábunkról a port

Műszálas anyagok helyett viseljünk pamut, illetve gyapjúzoknit

Nyáron lehetőleg szandált, jól szellőző cipőt hordjunk

Vegyük le cipőnket és szellőztessük lábunkat

Zuhanyzás, fürdés után alaposan szárítsuk meg lábfejünket, kiemelten ügyelve a lábujjak közötti részre

Gyakran mossuk, cseréljük törülközőinket, fürdőszobaszőnyegünket

Használjunk hintőport vagy lábizzadásgátlót

lábgomba ellen - Mik a jellemző tünetek

Legnagyobb bánatunkra sokszor még a legnagyobb elővigyázatosság mellett sem lehet kivédeni a lábgomba megjelenését. Ilyenkor számos kellemesnek épp nem mondható tünet emlékeztet minket arra, hogy itt bizony lábgomba ellen kell fellépni.

Legjellegzetesebb tünete a lábgombának a viszkető, égő érzés a talpon és a lábujjak között, melyet gyakran hámló, pikkelyes szárad, berepedt bőr kísér. Ennek ellentéte a felpuhult, kifehéredett bőr is jellemző; előrehaladott állapotában hólyagok is megjelenhetnek. Mindezek mellett pedig erős, kellemetlen lábszag is árulkodó lehet. Ezek csak plus motivációt jelentenek lábgomba ellen, komolyabb probléma azonban, hogy más testrészekre is átterjedhet.

Lábgomba kezelése az egészséges bőrért

Nyilvánvaló, hogy lábgomba kezelésének legelterjedtebb módja a különféle gombaölő krémek, illetőleg gyógyszerek, ugyanis ezek kémiai úton, igen hathatósan veszik fel a harcot az undok gombafonalak ellen. Ezen készítmények azonban sokszor borsos áron futnak és nem várt mellékhatásokat okozhatnak.

Lábgomba kezelése, enyhítése azonban lehetséges természetes anyagok révén is. Ecet az egyik legelterjedtebb házi praktika lábgomba kezelésére, mivel savas kémhatása baktérium és gombaölő hatású. Higított formában lábfürdőbe it tehetjük, de akár koncentrált formátumban, vattával is áttörölhetjük lábfejünket. Másik népszerű lábgomba elleni szer, a speciális gombaölő vegyületet tartalmazó fokhagyma. (Igaz ugyan, hogy utóbbi erőteljes bukéval bír, de bőröd egészsége miatt ennyi kellemetlenség megéri, nem?)

Teafa, rozmaring, fahéj, borsmenta-olaj szintén bevált természetes anyagok lábgomba kezelésére, valamint érdemes magas C-vitamin tartalmú grapefruitmag-cseppekkel dúsított lábfürdőt venni. Szódabikarbóna lábfejünkre vagy cipőnkbe szórva kiszárítja a bőrt, gátolja az izzadást és a fertőzés továbbterjedését.

Végül, de nem utolsó sorban lábgomba ellen érdemes immunrendszerünket is megerősíteni, ugyanis ezzel a természetes védekező mechanizmusokat támogatjuk, s a fertőzés tovaterjedésének is elejét vehetjük. Immunerősítésre a C-vitamin, illetve D-vitamin fogyasztása javasolt; ezekkel nem csak a lábgomba kezelése lesz hathatós, de bőrünk is szebb lesz.

Vigyázzunk másokra, vigyázzunk egymásra!

Hogyha sikerült megfertőződni a konkrét kezelések mellett óvintézkedéseket is szükséges tenni, megakadályozandó a visszafertőződést, valamint a gombák továbbterjedését.

Lábbelijeinket gondosan fújjuk át gombaölő spray-vel

Zoknijainkat, harisnyáinkat tisztítsuk fertőtlenítő mosással

Lábunkra használjunk külön törülközőt, mossuk azt rendszeresen

Ne lépjük ugyanarra a fürdőszobaszőnyegre, mint a többi velünk lakó

Rendszeresen mossunk föl fertőtlenítő folyadékkal

Ezen tippekkel nem csak magunk, de a környezetünkben élők számára is megkönnyítjük a dolgok menetét.

Szikla Zsófia