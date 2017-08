A terhesség alatti súlygyarapodás elkerülhetetlen jelenség. Annak mértéke azonban nem mindegy, és sok dologtól függ. Nemcsak a súlynövekedés, de annak sebessége is lényeges. Ha rövid idő alatt jelentős súlygyarapodás keletkezik, az komolyabb probléma jele lehet. Ugyanúgy, ha állapotos nő fogy, arra komolyan oda kell figyelni.

A terhesség alapvetően kettős folyamat. A magzat az anya méhében növekszik, miközben az anya szervezete a szülésre készül fel. Így a súlygyarapodás része a magzat növekedése, a méh és a méhlepény növekedése, melyek lépést tartanak a baba fejlődésével, illetve a megnövekedett vértérfogat és az anya testszöveteiben arányában megnövekvő víztartalom is. Az anya szervezete ugyanis fokozatosan készül a szülésre, illetve az azzal járó esetleges vérveszteségre.

Teljesen normális a terhesség alatti súlygyarapodás

A babavárás jelentős mértékben megváltoztatja egy nő életét. Mivel sok tényező játszik szerepet, a súlygyarapodás sem folyamatos, nem pontosan kiszámítható, illetve egyénről egyénre eltérő lehet. Tekintettel arra, hogy kezdetben a baba, és így a méh növekedése nem nagy mértékű, és még a szülés időpontja is távolabb van, az első pár hónapban sokszor nem is jelentkezik súlygyarapodás. Ennek az is oka, hogy a terhesség ténye miatt egészségesebb ételválasztások történhetnek, ami sokszor tudattalanul a kalóriabevitel mérséklésével járhat, hiszen egy saláta kevesebb energiatartalommal bír, mint egy gyorséttermi szendvics. Ezt tetézheti, a terhesség első időszakára jellemző émelygés, hányás - ami egy természetes méregtelenítő reakció - miatti étvágytalanság. Kivételes esetekben túlsúlyos anyák az egész terhesség alatt fogynak, mégis egészséges babának adnak életet. Ez azonban kivételes, és a fentiek sem igazak mindenkire, hiszen sokaknak épphogy megnövekszik az étvágya, és bekúszik a “mert megérdemlem”, illetve a “kettő helyett kell enni” mondatok bűvereje.

Ha terhesség alatt fogyás jelentkezik, és az nem magyarázható egy szigorúbb, tudatosabb étrend bevezetésével, vagy később is fennáll, akkor mindenképpen tovább kell vizsgálni annak hátterét. A terhesgondozás többek között ilyen problémák tisztázására is való.

Figyeljünk a tünetekre!

A várandós anyák súlynövekedése tehát normális - egy bizonyos mértékig. Ennek megállapítására léteznek táblázatok, melyek figyelembe veszik a kezdő súlyt és a terhességi kort. A fentiekre való tekintettel pontosak sosem lehetek egy ilyen számítások, de hozzávetőlegesen működnek. Ha azonban a súlygyarapodás kóros, annak szintén utána kell járni. A leggyakoribb ok, a várandósság alatt jelentkező cukoranyagcserezavar (gesztációs diabétesz), amire nagyon oda kell figyelni, mivel az károsan hathat a magzatra is, és a súlynövekedés őt is érinti. Ha a súlygyarapodás hirtelen következik be (pár nap, egy hét alatt 1,5-2kg), akkor viszont sürgősen orvoshoz kell fordulni, mert az folyadék felhalmozódástól lehet, ami a preeclampszia (terhességi toxémia) részjelensége lehet.

Nem az a kérdés tehát, hogy fogyás, stagnálás, vagy hízás jelentkezik a várandós anyánál, hanem az, hogy kontroll alatt van-e a diéta. Ennek beállítása és megítélése a szülész feladata.

Régen minden más volt

Ezen a téren is sok változás történt. A múlt század első felében még az volt az általános ajánlás, hogy 6-7 kg-nál többet nem szabad híznia egy várandós nőnek. Ez az 1970-től változott és egyre jobban az lett az elfogadott nézet, hogy nem szabad nagyon megszorítani a súlygyarapodás mértékét. Jelenleg ott tartunk, hogy a hivatalos “ajánlás” szerint nincs olyan specifikus súlycélérték, amit szigorúan kellene követni. A normális súlygyarapodást inkább a BMI-től tesszük függővé, és természetesen az ultrahanggal követett magzati paraméterektől is. Tehát az alábbiak a magzat normális fejlődésének figyelembevételével érvényesek.

A jelenleg elfogadott „tól-ig” határok a BMI szerint a következőképp alakulnak:

● Ha a terhesség előtt sovány voltál (BMI 20-nál kevesebb), akkor 12,5-18 kg súlygyarapodás lehet a “normális”

● Ha normális a terhesség előtti testsúlyod (BMI 20-26 közötti), akkor 11,5 -16 kg súlygyarapodás lehet a “normális”

● Ha túlsúlyos voltál a terhesség előtt (BMI 26-29 közötti), akkor 7-11,5kg súlygyarapodás lehet a “normális”

● Ha elhízott voltál a terhesség előtt (BMI 29 fölötti), akkor 5-9kg súlygyarapodás lehet a “normális”

● Fiatal, tinédzser korú terhesek esetén, magasabb súlygyarapodás is szükséges lehet, hiszen még ők maguk is növésben vannak.

Hogyan előzheted meg a túl nagy mértékű hízást terhesség alatt?

Először is a “túl nagy mértékű” az viszonylagos, mint a fenti számértékekből is látható. Ezen felül kalória megvonás nem lehet cél terhesség alatt, de az “egyél kettő helyett” elve is túlhaladott. Az üres kalóriák, a finomított szénhidrátok megvonása viszont lehet cél. Ha minőségi és nem mennyiségi táplálkozásra térsz át, abban hiba nem nagyon lehet, és az már önmagában is képes szinten tartani a testsúlyt.

Emellett és mindezeknek megfelelően az sem jó eszköz, ha túl gyakran méregeted magadat. Heti egyszeri mérés az egy jó támpont lehet, ezzel a kóros folyamatok is észrevehetők. Ennél gyakrabban, csak az orvos utasítására érdemes méricskélni, mert vannak esetek, amikor a szoros követés a fontos.

Mi a helyzet a terhességi csíkokkal?

Ebben az esetben sem egyértelmű, hogy a kisebb mértékű súlygyarapodás megelőzné ezt a problémát. A csíkok a bőr megnyúlásától alakulnak ki, főként a pocak növekedése miatt. Hogy kinél alakul ki, az sok mindentől, többek között öröklött tényezőktől is függ. A pocakot pedig nem lehet visszafogni. A megfelelő krémek (pl. shea vaj) segíthetnek a megelőzésben, de hangsúlyozottan csak nagy tisztaságú krémeket szabad alkalmazni.

A kötőszövet stabilitásában segít a megfelelő C vitamin ellátottság, ami különben is fontos, és terhesség alatt napi 500-1000mg C-vitamin bevitele egyáltalán nem a földtől elrugaszkodott dolog.

Hogyan nyerd vissza alakodat terhesség után?

A szülés utáni hetekben a címlapokon pózoló, bombázó modellek és fitnesz-csajok nagyobb kárt okoznak, mint a simán girnyó topmodellek. Nem az a probléma, hogy nem lehetne visszanyerhető az álomalak. A probléma az, hogy ennek ideje nem diéta és mozgásfüggő. Nagyon sok lelki és öröklött tényező is szerepet játszik benne, épp ezért nem szerencsés ez az üzenet. Ezzel az amúgy is labilis lelki állapot, és a “ronda” vagyok érzés miatti depresszió még jobban elmélyülhet. Ahhoz hogy visszanyerd a formádat akár fél év is szükséges lehet, és nem is szabad ezt olyan nagyon siettetni. A tejtermeléshez ugyanis energia kell, illetve megfelelően termelődő hormonok. A hormonális egyensúlyhoz egy egészséges zsírtöbblet is szükségeltetik. Ezt az időszakot inkább úgy kell tekinteni, mint egy kis pihenő a terhességet követően, amit még megérdemelsz. Megérdemled azt is, hogy ne a legjobb formádban pózolj még!

Fogyás szülés után

Emellett azért lehet persze diétázni, de az egy kiegyensúlyozott, az előbbiekben is említett fölös, üres kalóriákat nem tartalmazó, étrend legyen. A mozgást pedig intenzívebbre lehet venni, mint a szülés előtti időszakban.

Ha végül sikerül ledolgozni a nem kívánt zsírpárnákat, de egyes helyeken több marad, akkor bevethetők a fizikai zsírbontó eljárások. Azok hangsúlyozottan csak szoptatást követően alkalmazhatóak, hiszen a gyors zsírbontás mindig magában hordozza a zsírban raktározott méreganyagok felszabadulását is, azok pedig bekerülhetnek az anyatejbe is. Lehet, hogy sokak számára ez a fejtegetés csak elméleti, az is lehet, hogy nincs akkora gyakorlati jelentősége, de ha már felmerül, akkor figyelembe kell venni.

Modern fogyás szülés után

Sokszor halljuk, hogy a nők szülés után azért nem tudják visszanyerni alakjukat, mert sem idejük, sem energiájuk nincs a fogyókúrához, hiszen a kis csöppség gondozása a legfontosabb, így a konditerem nemigen jöhet szóba. Ennél sokkal kényelmesebbek az ultrahangos és rádiófrekvenciás módszerek, amik hőhatásuknál fogva a bőr összehúzódásában is segíthetnek, azonban sokaknak nem fér bele az idejébe, hogy kezelésekre járjanak – szerencsére már kapható otthoni, profi technológiával dolgozó zsírbontó készülék, amit akár tévénézés közben, vagy altatás után is lehet használni! Azt azonban érdemes tudni, hogy ezek a kezelések sem képesek a terhességi csíkokat eltüntetni – a striák már a plasztikai sebészek hatáskörébe tartoznak…

Dr. Gulyás Tamás