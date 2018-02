A tükörbe nézve nincs kibékülve a látvánnyal? Újból formába szeretné hozni magát? Szeretné, ha régi kontúrjai visszatérnének? Mi segítünk!

Noha az alábbi 3 módszerrel nem mondunk túl sok újdonságot, viszont reméljük, hogy sorainkkal mégis sikerül ösztökélni kedves olvasóinkat! Ne feledjék, a profi versenysportolóknál is a tél az alapozás időszaka, nem hiába: azok a remek fürdőruhaképes testek bizony mind-mind a kitartó téli edzések jól megérdemelt gyümölcsei! Íme tehát a 3 tuti módszer, hogy tavaszra álomalakja legyen!

1.) Étkezés

Sokszor hangozatott frázis, hogyha szeretnénk egészséges étkezni, illetve alakunkat formában akarjuk tartani, esetleg megszabadulni egy kis súlyfeleslegtől, akkor a rostgazdag táplálkozásra érdemes rászokni, azaz sok zöldséget, gyümölcsöt és teljes kiőrlésű gabonát fogyasztani. Mégis kevesen fogadják meg ezt az igen jó tanácsot. Pedig a rostban gazdag táplálkozás kifejezetten csökkenti az étvágyat, méghozzá úgy, hogy segít fenntartani a teltségérzetet. Legjobb, ha naponta 5X eszünk keveset, az étkezések között pedig nagyon sok vizet vagy ízesítés nélküli gyógyteát fogyasztunk. Ha ezt a taktikát választjuk, akkor könnyebben szabadulhatunk meg azoktól a fránya plusz kilóktól. Mi kerüljön az asztalra? Pl.: sovány húsok, sok hal, idénygyümölcsök, zöldségek. Nemsokára itt a tavasz, a méregtelenítés időszaka, úgyhogy a lúgosítást is segítségül hívhatjuk a hurkák ellen.

2.) Sport

Az, hogy odafigyelünk, hogy mit eszünk, még csak a kezdet. Rendszeres mozgás nélkül ez azonban kevés. Évek óta nem sportolt? Nem baj, itt az ideje újrakezdeni! Persze fontos a fokozatosság. Először kezdhetünk hatalmas sétákkal, utána jöhet egy kis otthoni tornázás DVD-ről, végül pedig nekidurálhatjuk magunkat akár a futásnak is. Ha már megvan a nagy elhatározás, akkor jól tesszük, ha szerzünk magunk mellé egy partnert, akivel kölcsönösen bátoríthatjuk egymást. Ha rá vagyunk utalva egy sportoló társra, akkor talán nem mondunk le olyan könnyen egy edzést.

Ha hozzászokott a szervezetünk a kis mozgáshoz, akkor a későbbiekben nem érezzük majd akadályát a heti többszöri edzésnek sem. Tudniillik a test alkalmazkodik az életmódunkhoz: ha többet követelünk tőle, akkor többre is lesz képes.

Az, hogy milyen sportágat választunk, rajtunk múlik. Akik bírják a monotonitást, azoknak ajánlott a kocogás, a futás vagy a biciklizés, ezek mind égetik a zsírt és erősítik a szívet. Az aerobic és a kardioedzések remek alakformálók, ráadásul a tüdőt is alaposan megedzik. Az úszás és aquafitness is jó alternatíva, hiszen ilyenkor nem terheljük az ízületeinket, viszont izmaink keményen dolgoznak. A jóga és a pilates azért jók, mert elősegítik a toxinok kiürülését a szervezetből, másrészt feszesebbé, hajlékonyabbá is válhatunk tőlük.

Nemcsak az alakformálás miatt érdemes rászokni a rendszeres tréningre, hanem egészségünk és kondíciónk érdekében is. A gyakori mozgás révén jókora edzettségre tehetünk szert, így könnyebb lesz a munkás hétköznapokkal megbirkózni. Nem beszélve a mozgás öröméről! Tudta, hogy már 10 perc mozgás után boldogsághormon termelődik a szervezetben? Persze hirtelen örömünkben és kicsattanó büszkeségünktől vezérelve ne az legyen az első dolgunk, hogy edzés után jutalommuffint vásárolunk magunknak a szemközti pékségben!

3.) Ultrahangos zsírbontás

Ha változtattunk az étrendünkön, és beépítettük életünkbe az állandó mozgást is, viszont még mindig van itt-ott pár cm felesleg, netán narancsbőr, amitől oly szívesen megszabadulnánk, akkor jöhetnek képbe a különböző kozmetikai kezelések. Ilyenből nagyon sokféle létezik, de a legmeggyőzőbb eredményt az ultrahangos zsírbontással lehet elérni. Ez a technológia ugyanis nem a zsírsejtek méretét csökkenti, hanem végleg eltűnteti őket a kezelt területről. Ezzel a fogyókúrázók réme, a jojóhatás ki is van zárva. Ez a módszer azért is bravúros, mert különösebb megerőltetés és fájdalom nélkül szabadít meg azoktól a kis párnácskáktól, amiket diétával és edzéssel már nem tudtunk lefaragni magunkról.

Elfoglalt nőként mázlink, hogy a közkedvelt ultrahangos zsírbontó kezelés miatt már nem kell kozmetikushoz rohannunk, hiszen egy otthoni zsírbontó géppel saját lakásukon is kezelhetjük magukat, diszkréten és jóval olcsóbban, mintha szalonba járnánk.

Persze az ultrahangos zsírbontó gépek nem csodagépek. Úgy célszerű elképzelni, hogy az alakformálás egy ház, aminek csak a teteje a kozmetikai zsírbontás, a biztos és szilárd alapokat viszont mindig az egészséges étrendnek és testmozgásnak kell adnia.

További információt szeretnél az ultrahangos zsírbontásról? Kattints ide!

Kató Iringó