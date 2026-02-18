A bélrendszer állapota nagymértékben befolyásolja a szervezet folyamatait, ezért időszakosan érdemes nagytakarítást végezni, kiegészítve ezt a bélhámsejtek táplálásával és probiotikum visszapótlással.

A böjt, az időszakos tisztítás nem újkeletű fogalom, évezredek óta ismert

Most egy olyan bélrehabilitációs programot ajánlunk figyelmükbe, aminek segítségével sokat tehetnek egészségünk érdekében.

A bélrehabilitációs program lépcsői

Ha nem is az egész program alatt, de legalább az első 10 napban csak folyékony táplálékot fogyasszunk . Ez nem feltétlenül csak leveket jelent, hiszen bármit le lehet turmixolni, de nagyrészt zöldség- és gyümölcsfogyasztás legyen. A turmixokat ne tejjel, hanem vízzel hígítsuk. Egyébként fő táplálékforrásaink a sokféle zöldségből álló kevert salátaköltemények legyenek.

Napi 3-4 liter víz a minimum , különösen a tisztító rész alatt! E mellett javasolt napi fél deciliter hidegen sajtolt olajkészítmény fogyasztása. Ezt nem meginni kell, hanem csak bőven öntözzük meg vele salátáinkat. Javaslatként az olíva-, tökmag-, szezámmag-, dió- és lenmagolaj jön szóba, de tulajdonképpen bármilyen olaj jó.

Reggelente kezdjük a napot egy teáskanál Young Phorever Phour Salt készítménnyel . Ezt egy pohár vízbe keverjük bele.

Az első tíz napon reggel és este szedjen 2x5 kapszula Cleanse Rite készítményt , ennek magas a rosttartalma, és e mellett az összetevői toxin kötők, azaz lekötik a gázokat (Fennel Seed) és csökkentik a gyulladásos állapotot. A tisztító periódus után a maradék 10 napig reggel és este további 1-1 kapszula szedhető.

A bélfalat izgató apróbb molekulák megkötésére az Earth Clay essence montmorillonit anyagpor szedését javasoljuk . Ezt esténként egy pohár vízbe keverve igyuk meg lefekvés előtt, utána már ne étkezzünk.

Korunk táplálkozása mellett a bélflóra egyensúlya zavart szenvedhet, ez a program átmenetileg szintén megboríthatja ezt az egyensúlyt, ezért fontos a probiotikum pótlás . A tisztító kúra alatt és azt követően további 10 napig szedjen reggel 1, este 2 kapszula Highland Bioflora készítményt.

A bélsejtek táplálására napi 3 x 1000 mg L-Glutamin szedése javasolt. Ezt egészítsük ki napi 3 kapszula Omega 30+ készítménnyel, mely a két legfontosabb Omega 3 zsírsav, az EPA és a DHA 900 mg-os bevitelét biztosítja.

Dr. Gulyás Tamás