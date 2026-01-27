Az ételintolerancia azt a reakciót jelöli, ami bizonyos ételek elfogyasztását követően jelenik meg. Ennek a reakciónak a kialakulásában nem vesznek részt az allergiát közvetítő immunanyagok (IgE). Ellentétben az ételallergiával, amit mindig IgE típusú ellenanyagok közvetítenek, és meghatározott tünettana van.

Az ételintolerancia az összes olyan ételösszetevőkre adott reakciók összefoglaló neve, melyek nem tartoznak a valódi allergia kategóriájába. Ezt a reakciót általában más ellenanyagok közvetítik (IgG), de esetenként nem is lelhető fel semmilyen ellenanyag, és mégis javulnak a tünetek a táplálék kihagyására. Ez utóbbi eset csak szigorú eliminációs diétával szűrhető ki. Az immunreakció mellett intolerancia jellegű tüneteket okozhatnak még gyógyszerek, toxinok, étel adalékok, szalicilsav tartalmú ételek, illetve hisztamin tartalmú ételek (pl.: egyes halak). Itt kell megjegyezni, hogy a tejcukor lebontásának képtelensége, a laktóz intolerancia is ide tartozik.

Tünetek

Az intolerancia az allergiával ellentétben nem okoz olyan erős tüneteket, ám ezek a tünetek sokkal többfélék lehetnek. A tünetek kialakulása is lassabb: több óra, akár egy nap is eltelhet a táplálék összetevő elfogyasztása és a tünetek kialakulása között, és fennállásuk is órákig, napokig tarthat. A tünetek lehetnek emésztési jellegűek, puffadás, bél irritabilitás, hasfájás, hasmenés, okozhatnak bőrelváltozásokat, kiütéseket, foltokat, krónikus fájdalmakat, ízületi és izompanaszokat sőt migrént, de pszichés reakció hátterében is állhat intolerancia. Krónikus fáradtság, depresszió vagy hiperaktivitás esetén mindig gondolni kell rá. Bár allergia tünetek egy kis mennyiségű étel elfogyasztásakor is kialakulnak, az ételintolerancia reakciójának mértéke viszont függ a problémás táplálék mennyiségétől. Így esetenként az adott táplálék kis mennyiségben fogyasztva nem is okoz tüneteket. Ráadásul sokszor nem egy adott összetevő, hanem például egy táplálék csoport az intolerancia tárgya.

Az intolerancia oka

Sokszor a nem megfelelően emésztett táplálék, mely enzimelégtelenség miatt vagy a bélfal fokozott áteresztőképessége miatt átjut a bélfalon, ahol közvetlenül az immunrendszerrel találkozik. Épp ezért nemcsak a felismert összetevő közép vagy hosszú távú kiiktatása fontos az étrendből, hanem a bélcsatorna és bélfal helyreállítása is. Persze annak első eleme az érzékenységet okozó táplálékok kiiktatása.

Az ételintolerancia kimutatása

Az ételintolerancia speciális, táplálékok elleni IgG típusú antitestek vizsgálatával mutatható ki. Megfigyelések szerint az emberek 75%-a érintett, és a kimutatott étel összetevők kiiktatásával a tünetek 75%-ban javíthatók. Az intoleranciateszt otthon is elvégezhető a Food Detective teszt használatával, mely 46 összetevőt vizsgál. Nagyobb pontosságú, több ételösszetevőt vizsgáló tesztek egyes laboratóriumban érhetők el.

Intolerancia esetén fontos:

Az adott ételösszetevő minimum egy éves kihagyása az étrendből.

Emésztőenzimek fogyasztása.

Probiotikumok fogyasztása.

Magas Quercetin tartalmú gyümölcsök, vagy étrend-kiegészítők.

Időszakos béltisztítás.

Szükség esetén a bélfal állapotának javítása Glutaminnal.

Dr. Gulyás Tamás