Kedvenc fátyolmaszkod vagy koreai esszenciád mellé elférne egy kis plusz ragyogás? Jó hírünk van! Egy profi arcfeszesítő készülék már huszonévesen is hasznos társad lehet. Megadja azt az extra tündöklést, feszességet, és makulátlan bőrt – aminek a lehetősége már ott rejlik kedvenc maszkodban vagy szérumodban. Egy jól megválasztott arcfeszesítő készülékkel a maximumot hozhatod ki arcápolási rutinodból. De vajon tényleg szükség van gépi segítségre egy ennyire fiatal bőrnél? A válasz: ha többet akarsz kihozni a bőrödből, akkor igen! Ragyogásod alapja: makulátlanul tiszta bőr Mielőtt bármilyen hatóanyag ragyogóbbá tehetné az arcbőrödet, először el kell jutnia odáig, ahol hatnia kell. Ez az, ami sokaknál elcsúszik: nem elég alapos az arctisztítás. Így a szérum, amit használsz, a felszínen marad, nem dolgozik mélyen, ahol kellene. Tudta-e? Még ha dupla lemosást is alkalmazol – olajos + vizes lemosóval –, a kézi arctisztítás nem elég alapos: pórusok mélyéig nem jutsz el vele. Eltömődött pórusok esetén pedig a bőrtápláló anyagok sem tudnak megfelelően hasznosulni.

Itt jön képbe az arcfeszesítő készülék, pontosabban a szónikus arctisztító, ami nem egyszerűen divatos alternatíva, hanem orvosi-fiziológiai szempontból is előnyösebb, mint a kézi lemosás.

A szónikus arctisztítás a bőrflóra egyensúlya miatt is előnyös

A szónikus rezgés apró, gyors pulzálásokat generál, amelyek: feloldják a pórusokban megbúvó faggyút és szennyeződést,

finoman masszírozzák a bőrt, így javítják a mikrokeringést,

elősegítik a sejtmegújulást és az egészséges bőrflóra egyensúlyát. Klinikai szempontból ez azért jelentős, mert így nemcsak tiszta lesz a bőr, hanem aktívabb is: jobban fog reagálni a hatóanyagokra, a masszázsra, a stimulációra. Ez különösen fontos azoknál, akik rendszeresen használnak SPF-et, sminket vagy erősebb hidratálókat.

Miért jobb a szónikus arctisztító, mint a hidroabrázió?

Bár léteznek erősebb otthoni arcpeeling gépek, amelyek mikro-vagy hidroabrázióval dolgoznak, ezek használata körülményesebb és sajnos kockázatos is lehet. A hidrodermabrázió vagy mikrodermabrázió során finom hámlasztással „lepolírozzák” a bőr felső rétegét. Ez sérülékenyebb, érzékenyebb bőrön mikrosérüléseket okozhat, megsértheti a bőr barrier rétegét. Ez különösen igaz, ha gyakrabban szeretnéd használni, nem csak hetente egyszer.

A szónikus technológia ezzel szemben:

napi szinten is használható,

nem hámlaszt mechanikusan , csak rezgéssel választja le a szennyeződéseket,

, csak kíméletes a bőr barrieréhez,

a puha szilikon sörték nem okoznak mikrosérüléseket, és antibakteriális felületük miatt a pattanások esélyét is csökkentik.

Ráadásul egy szónikus arctisztító nem csak tisztít: a korszerűbb arcfeszesítő készülékek már melegterápiával, masszázzsal vagy akár ultrahangos hatóanyagbevitel funkcióval is rendelkeznek, amelyek serkentik a vérkeringést és segítik a bőrtápláló hatóanyagok mélyebbre juttatását.

Arcfeszesítő készülék - ultrahanggal Az arcfeszesítő készülékekben használt kozmetikai ultrahang (3MHz) transzdermális hatóanyagbevitelre alkalmas. Ez azt jelenti, hogy: megnyitja az epidermisz mikrojáratait,

segíti a szérumok bejutását mélyebb bőrrétegekbe,

mélyebb bőrrétegekbe, fokozza a hatóanyagok felszívódási hatékonyságát akár 60-70%-kal. A legokosabb választás az, ha a szónikus arctisztítódban eleve van ultrahangos funkció is – így nem kell két külön gépet venned, és a hatóanyag rögtön tiszta bőrön dolgozhat. Ez különösen igaz azokra, akik például C-vitaminos, niacinamide-os vagy fermentált összetevőket tartalmazó koreai szérumokat használnak. Ezek hatása többszörösére nőhet a célzott, mélyebb bejuttatással. Ha nemcsak a sminklemosás és a mélytisztítás a cél, hanem a pórusösszehúzást, a frissítő masszázst és az anti-aging hatóanyagbevitel nyújtotta ragyogást is élvezni szeretnéd, akkor a Forever Pure PRO 5in1 szónikus arctisztító tökéletes választás számodra! nemcsak a sminklemosás és a mélytisztítás a cél, hanem a pórusösszehúzást, a frissítő masszázst ésszámodra!

Multifunkciós arcfeszesítő készülékek Egy ultrahangos funkcióval is rendelkező szónikus arctisztító tökéletes kiegészítője lesz mindennapi arcápolási rutinodnak - megadja azt a plusz ragyogást és hidratáltságot, amire mindig is vágytál! De mi a helyzet, ha egyéb szépészeti problémák - pl. karikás szemek, pattanások, foltok, kezdődő pici ráncocskák - is rontják az összképet? Erre is van gépi megoldás! Lássuk, melyik arcfeszesítő készülék milyen problémán segíthet. Az ultrahangos funkció extra ragyogást kölcsönöz bőrödnek! EMS – mini edzőterem az arcizmaidnak Az arcizmok edzése nem csak az érettebb korosztályt érinti. A mimikai izmok fiatal korban is elveszíthetik tónusukat, főleg, ha kevés vizet iszol, sokat dolgozol képernyő előtt, vagy rendszertelenül alszol. Az EMS (elektromos izomstimuláció) kis áramimpulzusokkal aktiválja az izmokat, ami: csökkenti a szem alatti karikák és duzzanatok megjelenését,

feszesebbé teszi az arcot

serkenti a vér- és nyirokkeringést, ami üdébb, frissebb bőrképet eredményez. Ez egy teljesen fájdalommentes, kellemesen bizsergető kezelés, ami már heti 2-3 alkalommal is látványos eredményt adhat. Elsősorban fiatalabb korban (35 éves kor alatt) ajánlott. LED - Bye-bye foltok, akné! A LED fényterápia nemcsak szalonokban, hanem otthoni arcfeszesítő készülékben is elérhető. A különböző színű fények különböző bőrproblémákra hatnak: kék fény : akné, pattanások, gyulladás csökkentése

: akné, pattanások, gyulladás csökkentése vörös fény : bőrregeneráció, vérkeringés serkentése

: bőrregeneráció, vérkeringés serkentése sárga fény: pigmentfoltok, elszíneződések csökkentése, egységesebb bőrtónus A LED előnye, hogy nem melegít, nem irritál, nem hatol be mélyre – hanem természetes regenerációt indít el. Bár hatékonysága a lágylézerével nem ér fel, huszonévesen még tökéletes megoldás pl. akné, foltok, gyulladás csökkentésére.