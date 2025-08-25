A narancsbőr, más néven cellulit, az egyik leggyakoribb esztétikai probléma, amely a nők többségét érinti – függetlenül a testsúlytól. A combokon, fenéken, csípőn vagy hason jelenik meg a jól ismert, gödröcskés bőrfelszín, amely sok esetben ellenáll a diétának és a testmozgásnak is.

Sokan próbálkoznak krémekkel, masszírozókkal, mégis csalódottan tapasztalják, hogy a hatás elmarad. A kérdés adott: lehet-e valódi eredményt elérni egy otthoni narancsbőr elleni géppel? Ezt a témát járja körül dr. Gulyás Tamás orvos szakértő.

Mi áll a narancsbőr kialakulásának hátterében?

A cellulit kialakulásának legfőbb oka a zsírsejtek megnövekedése és a bőr alatti kollagénhálózat meggyengülése. Ha a kollagénrostok – melyek eredetileg feszesen tartják a bőrt – megnyúlnak, elvékonyodnak vagy feltöredeznek, a zsírsejtek könnyen áttüremkednek rajtuk. Ez okozza a bőr felszínén megjelenő egyenetlenségeket. A folyamatot genetikai hajlam, hormonális változások, a kollagéntermelés csökkenése és az életkor előrehaladása is felerősítheti.

A narancsbőr tehát nem csupán a túlsúly következménye: gyakran normál testalkatú nőknél is kialakul, különösen azoknál, akik örökletesen gyengébb kötőszöveti szerkezettel rendelkeznek. A leggyakoribb területek a comb, a fenék és a csípő, de a hason vagy karokon is előfordulhat.