Télen rengeteg méreganyag halmozódik fel szervezetünkben. Nem meglepő hát, hogy sokan kezdenek tavaszi méregtelenítésbe, böjtölésbe. Nagyon nem mindegy milyen kúrát végzünk, mert ezt is lehet rosszul csinálni. Mégis, hogyan végezhető úgy, hogy valóban egészségünket szolgálja? Miket érdemes betartani? Cikkünk ezt járja körbe

A tavaszi méregtelenítés kulturális vonatkozása

A tavaszi megújulás, felfrissülés különleges szerepet tölt be valamennyi kultúrában, melynek - nem véletlen, hogy a kereszténységen túlmenően számos vallásban jelen van a böjt. Nem csak fizikai-egészségügyi, és lelki-spirituális szempontból is pozitív hatást tulajdonítanak neki. Egyfelől, az étkezésről vagy bizonyos ételekről való lemondás elősegíti a méreganyagok kiürülését - vagyishogy újak ne rakódjanak le -, másfelől közben komoly önfegyelmet tanulunk, lelkileg kiegyensúlyozottabbak leszünk tavaszi méregtelenítésünk során.

Ehhez köthető az aszkézis, az emberi természet alacsonyabb rendű vágyainak megfékezése lelkük tökéletesedése érdekében. Önmegtartóztatással közelebb kerülhetnek a felsőbb erőhöz, eközben a teremtett világot, a természet működését is jobban megérthetik. A szerzetesi létforma szerves része a böjt, de a tavaszi méregtelenítés jegyében mi is tarthatunk időlegesen önmegtartóztatást, részleges böjtöt.

Tavaszi méregtelenítés lényege: tehermentesítsük szerveinket

A hétköznapok során táplálkozással, ivással, valamint az olyan káros szenvedélyekkel, mint dohányzás, alkoholfogyasztás terhelésnek tesszük ki emésztő, kiválasztó és légzőrendszerünket. Tavaszi méregtelenítés elősegítheti szervezetünk gördülékeny működését. Szerveink ugyanis mérnöki pontossággal összehangolt hatásmechanizmusok mentén működnek, ám, ha folyamatosan “pótoljuk” a méreganyagokat, akkor megzavarhatjuk e folyamatokat, mely egészségkárosító hatással bír, de pszichénkre is negatív hatással lehet.

A téli időszak pedig különösen érintett e méreganyagok felhalmozódásában. A karácsonyi időszakot jellemző lakomák, italozások csak a jéghegy csúcsát jelentik: a hidegben alapból hajlamosak vagyunk nehezebb, zsírosabb ételeket, cukrokat kívánni, mivel megnő szervezetünk energiaszükséglete, csakhogy ilyenkor óhatatlanul energiatöbblet keletkezik. Sokkal kevesebbet mozgunk, pediglen a mozgás nagyban serkenti anyagcserénket. A hideg hatására elve lassul az anyagcsere. Így télen rengeteg káros méreganyag rakódik le szervezetünkben, melyeket aztán tavaszi méregtelenítés során távolíthatunk el szervezetünkből.

Napjainkban a böjt és diéta közötti határvonal kissé eltolódott, sokak számára homályos e két terminus közötti összefüggés. (És akkor a koplalást még nem is említettük.) A különbség voltaképpen a cél meghatározásában rejlik.

Böjt alatt az étkezéstől való teljes tartózkodást értjük, amikor csak tiszta vizet, esetleg teát veszünk magunkhoz. Részleges böjt bizonyos ételekről, tipikusan húsról, zsíros fogásokról való lemondást jelent, de az is ide sorolható, ha valaki lemond a cukorfogyasztásról vagy káros szenvedélyeinek gyakorlásától. Böjtöt tipikusan rövidebb ideig, maximum pár hétig csinálnak.

A diéta egy hosszabb távon, akár élethosszig folytatott, meghatározott szabályrendszert követő étrend. Cél lehet egészségmegőrzés, fogyás, terhesség, izomtömeg növelés, sportteljesítmény maximalizálása, meg természetesen a méregtelenítés is. Diétának tekinthető, ha egy speciális terméket iktatunk étrendünkbe, ilyen az almaecet-diéta.

Hogyan csináljam a tavaszi méregtelenítést?

Számos kúra között válogathatunk tavaszi méregtelenítés kapcsán, hogy szervezetünket megtisztítsuk a lerakódott kemikáliáktól, adalékanyagoktól, mérgektől. A lényeg az, hogy maradjunk a realitásoknál, mind annak mértéke, mind annak időtartama tekintetében. Annak érdekében, hogy szervezetedet ne érje sokkhatásként a hirtelen változás, már a böjtöt megelőző napokban érdemes elkezdeni az átállást.

Olyan kúrát válasszunk tavaszi méregtelenítésünkhöz, melyet valóban képesek leszünk tartani. Szervezetünknek időlegesen persze kell majd némi átállás ahhoz, így hangulatingadozás, fejfájás előfordulhat. lehetőleg kerüljük a nagyon drasztikus diétákat, illetve, ha mégis ilyet választunk, feltétlen konzultáljunk orvossal.

Nagy népszerűségnek örvend a léböjt, amikor néhány napig kizárólag folyadékot, legfeljebb zöldséglevest fogyasztunk. Ennél léteznek azonban kevésbé megerőltető kúrák is: bio, háztáji termékek fogyasztása hosszútávon is megéri, hisz nincs bennük sem adalékanyag, sem növényvédőszer, sem antibiotikum. Egy kiegyensúlyozott változatos étrend gyógyteákkal, bőséges folyadékfogyasztással megtámogatva segíti szervezetünk megtisztulását és megcsappant vitaminraktárainkat is segíthetjük. Részleges böjtünk részeként lemondhatunk időlegesen a hús, cukorfogyasztásról és felhagyhatunk káros szenvedélyeinkkel. A méregtelenítést remekül kiegészíti a szauna, gőzkabin használata.

Ügyeljünk rá, hogy szervezetünk a tavaszi méregtelenítés során is megkapja a szükséges tápanyagokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket, különben szervezetünket raktározásra késztetjük. Ha ez bekövetkezik, lelassul az anyagcsere, a lerakódott méreganyagok megrekednek. Nagyon drasztikus, főleg szénhidrátcsökkentett diéták esetén szokott előfordulni az ún. ketózis jelensége, amikor a szervezet nem fér hozzá az energiatermeléshez szükséges glükózhoz, ezért a máj zsírok átalakításával fedezi az energiaszükségletet. Ez az állapot járhat pozitívumokkal eleinte, de hosszútávon egészségtelen lehet.

Szerveink megtisztítása

Ahhoz, hogy tavasz méregtelenítsünk teljes legyen, érdemes különböző gyógynövényeket is bevetni. Alapvetés az intenzív folyadékbevitel, amit gyógynövényekkel, bizonyos ételekkel is felturbózhatunk. A csalánlevél, citromfű és mezei zsurló széles körben ismert vízhajtók, mellyel vesénket tisztíthatjuk, de keringésünkre is jó hatással van. Homoktövis, máriatövis, kurkuma, citrom májunk méregtelenítésében segít. Tüdőnket borsmenta, eukaliptusz vagy kamilla inhalálásával segíthetjük, de aromaterápiát is igénybe vehetünk.

Ahogy böjtünk kezdete előtt, úgy annak végén is szükséges szervezetünket fokozatosan visszaszoktatni a korábbihoz hasonló, lehetőleg egészségesebb életmódra. Könnyen emészthető szénhidrátok, hüvelyesek, fehérjében és antioxidánsokban bővelkedő ételek fogyasztása a bőséges folyadékbevitel mellett megkönnyítheti a visszaállást. Kerüljük a zsíros, tejszínnel vagy tejföllel készült ételeket.

A tavaszi méregtelenítés megfelelően elvégezve testi-lelki egészségünk megőrzése érdekében pozitív hatással bír. Csupán arra kell ügyelni, hogy szervezetünk minden szükséges tápanyagot megkapjon továbbra is. Ennek érdekében speciális diétát is folytathatunk, de a 40 napos böjtbe is bekapcsolódhatunk.

Szikla Zsófia