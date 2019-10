Már régen elfelejtetted a nyarat, sőt lassan nyakunkon a karácsony. A fejed tele van a munkával, a gyerekek menedzselésével, az időhiánnyal, az anyagi gondokkal. Ezek mind mind olyan stresszhatások, amik rányomják bélyegüket a hatékonyságodra. Nem mindegy azonban, hogy a stressz milyen módon hat rád, és hogy megfelelően tudsz -e megküzdeni vele. Ezért szükséges, hogy kicsit kiszakadj a mindennapokból, legalább fejben. Ha hosszú távon szeretnéd jól kezelni a stresszt az életedben, a következő tippek valamelyikét, illetve fokozatosan mindegyikét érdemes beépítened mindennapjaidba. Mindenre igaz ugyanis, hogy ha rendszeresen teszed, a szokásoddá válik.

Stresszkezelés nyugodt alvással

Agyunknak megvan a képessége, hogy kezelje a stresszt. Mégpedig alvás alatt teszi ezt. Te lehet, hogy alszol, de elmédben ilyenkor rendeződnek a dolgok, ilyenkor kerülnek a megfelelő helyre a gondolati csomagok. Ahhoz hogy jól aludj fontos, hogy az alvás ciklusait ne zavard meg. Tudom, hogy tudod, hogy most az jön, hogy feküdj le időben és ez így is van, de talán fontosabb, hogy biztosítsd magadnak a megfelelő elalvást és megfelelő pihentető alvást. Lefekvés előtt fél órával már ne használj elektromos eszközt.. inkább olvass könyvet. Jobb ha a telefonod nincs is a szobában. A fény, a vibrálás ugyanis megzavarja az alváshormon, a melatonin termelődését. Épp ezért jó, ha a szoba teljesen sötét, és nem szűrődik be kívülről sem fény.

Fontos szempont lehet az ágy, illetve ágymatrac minősége éppúgy, ahogy a szoba hőmérséklete, ami se túl meleg, se túl hideg ne legyen! Ha ezek mellett sem pihentető az alvásod, akkor vezess be valamilyen esti rituálét, mint például egy forró zuhany, egy kis orbáncfűtea kortyolgatása, vagy egy egyszerű meditáció. Va akinek az esti testmozgás, edzés javítja az alvását, másoknak rontja. Ha működik, alkalmazd! Ha még mindig nem jó az alvásod ajánljuk a Calm-R-Rest gyógynövény készítményt, ami segíthet a pihentető alvásban.

Stresszkezelés környezetváltással

Menj el ebédszünetben, vagy munka után egy-egy nagy sétára a pároddal, gyermekeddel, vagy egyedül. Lehet, hogy 5-10 perc is elég, de egy fél órás séta még jobb. A lényeg, hogy irányítsd figyelmed a környezetre, a növényekre, emberekre. Mindegy mire figyelsz, de ne a mindennapi dolgokon gondolkozz eközben! Minél jobban figyeld meg a dolgokat magad körül, és minden nap törekedj rá, hogy új dolgokat vegyél észre. Ez elvonja a figyelmed a megszokottól. Az is működhet, ha nem a munkahelyed közelében parkolsz, ha például kocsival jársz. Ha tömegközlekedéssel jársz, fedezz fel új útvonalakat!

Mindenkinek szüksége van ,,Én idő"-re!

Nagyon nagy feltöltőerővel bír, ha olyan dologgal foglalkozol, ami Téged érdekel, ami Saját magadnak okoz örömöt. Sokaknak bűntudatuk van, ha egy kicsit magukkal törődnek, és nem a családnak szentelik minden percüket. Pedig abból a család is profitál, ha Te jól érzed magadat. Ne legyen bűntudatod! Sőt! Iktass be a naptáradba rendszeresen egy olyan időszakot, amiben saját hobbidnak élhetsz. Ez legyen olyan komoly, mint a legfontosabb programjaid, és ehhez tartsd is magad! Ez a Te időd, amikor nem zavarhat senki. Erre nagy szükséged van az egyensúlyod megtalálásához.

Figyeld meg a dolgok pozitív és negatív oldalát!

A pozitív dolgok feltöltenek, így jó, ha mindenben meg tudod látni a pozitívumot. Persze ez nem mindig könnyű, és van olyan negatívum is, amit el kell fogadni. Az is fontos, hogy ne ítélj elsőre. Lehet, hogy egy gyorséttermi kaja rövidtávon feldob, aztán bánod, hogy megetted. Próbáld objektíven nézni a dolgokat és tanuld meg eldönteni, hogy az adott dolog hatás valóban pozitív vagy negatív! Akár listát is készíthetsz magadnak. Ha ez megvan, keresd a pozitív hatásokat és próbáld a negatívakat kerülni, amennyire lehet. Illetve koncentrálj a dolgok pozitív oldalára.

Stresszkezelés egészséges étkezéssel

Keresd a valóban tápláló ételeket, melyek nem csak energiát, de értékes tápanyagokat biztosítanak. Ezek ugyebár a teljes értékű táplálékok, ellenben az üres kalóriát biztosító szemetekkel. Egyél minden étkezéshez friss zöldséget és gyümölcsöt. Ha az energiád nagyon lent van, akkor a vitamin és ásványi anyag tartalékaid is lehet, hogy kimerültek. Javasoljuk a Stressz-B, a Simply-4-Energy vagy a Super Mins kúraszerű szedését.

Dr. Gulyás Tamás