Ahogy telnek az évek, testünk minden deka súlyfelesleghez egyre jobban ragaszkodik. Ezért 40-50 felett még az egykor irigyelt alkatú hölgyeket is kiboríthatja az utálatos úszógumi, vagy a ledolgozhatatlan „lovaglónadrág”. Jó hír, hogy ezekre a makacs zsírpárnákra is van már hatékony megoldás!

Az emberek zsírsejtjei kamaszkorig alakulnak ki

Számuk felnőttkorban már nem változik. Csupán térfogatuk – azaz a bennük tárolt zsír mennyisége – növekszik vagy csökken, attól függően, hogyan táplálkozunk, mennyit mozgunk, milyen gyógyszereket szedünk, van-e valamilyen betegségünk, stresszes életet élünk-e, milyenek a genetikai adottságaink stb.

Fogyás vagy a hízás esetén csak a zsírsejtek térfogata változik, számuk nem

Rossz hír, hogy ez cseppet sem gátolja a párnácskák gyarapodását, hiszen egy zsírsejt akár eredeti méretének hatszorosára is megdagadhat. Zsírsejtjei pedig még a vékonyabb testalkatú hölgyeknek is vannak, és ezek mérete bármikor elkezdhet növekedni, amikor a körülmények adottak. Például ha a napi kalória-bevitel meghaladja a felhasznált mennyiséget. Ez a pont a kor előrehaladtával általában el is jön, hiszen az alapanyagcseréhez évről évre kevesebb energiára lesz szüksége testünknek. Azaz: változatlan étkezési szokások mellett egy idő után még az egyébként vékony testalkatú nőkre is felrakódhat a felesleg.

A diéta is hizlalhat sajnos!

Ezekre a látszólag ok nélkül megjelenő makacs zsírpárnákra sokan drasztikus diétával reagálnak, ami a lehető legrosszabb választás. Egyrészt mert nem csak a problémás zsírpárnákat csökkenti, így hatására a mellméret is csökken és az arcbőr is megereszkedik. Másrészt senki nem koplalhat örökké. Ha pedig újra a szokott mennyiséget kezdjük enni, a diétával összezsugorított zsírsejtek ismét megdagadnak, sokszor még nagyobb méretűre, mint amilyenek voltak. És beindul a végeérhetetlen jojó-szindróma.

Mit javasolnak az orvosok diéta helyett?

Kampányszerű koplalás helyett a legtöbb szakember legalább napi 30 perc testmozgást, valamint jelentős táplálkozásbeli változtatásokat ajánl. Teljesen ki kell iktatni az étrendből a félkész és feldolgozott ételeket, finomított szénhidrátokat (fehér kenyér, pékáru, tésztafélék, fehér liszt, fehér cukor), a magas sótartalmú élelmiszereket és a cukros italokat, gyümölcsleveket. Ezen kívül a finomított olajokat célszerű lecserélni hidegen sajtolt olajokra (pl. olívaolaj, tökmagolaj), főzéshez pedig leginkább kókuszzsírt javasolt használni. Fontos továbbá rengeteg nyers zöldséget és rostot fogyasztani, hogy az anyagcsere felgyorsuljon.

Olykor az életmódváltás sem elég a fogyáshoz

A fenti problémák elkerülése érdekében a legtöbb szakember az étkezési szokások gyökeres és végleges megváltoztatását, valamint több testmozgás beiktatását ajánlja, ám sajnos gyakran ez sem elég a sikerhez. Persze léteznek olyan tornagyakorlatok, amelyek segítenek célzottan a kritikus testrészeket formálni, de a legmakacsabb zsírpárnák akár az edzésnek is ellenállhatnak.

Így csökkenthető tartósan a zsírréteg!

„A kor előrehaladtával sokan észreveszik, hogy a kilók elkezdenek felmászni testükre és ugyanazzal a kemény munkával, valamint diétával már sokkal nehezebb eredményt elérni. Ilyenkor nem ördögtől való a fizikai eszközök, például az ultrahangos alakformálás alkalmazása sem” - vélekedik Dr. Gulyás Tamás intenzív terápiás szakorvos, életmód-szakértő.

Az ultrahangos (kavitációs) zsírbontás egy kozmetikai alakformáló módszer, amely képes végleg eltávolítani a zsírsejteket a kezelt területről. Így célzottan lefaraghatjuk vele a zavaró zsírpárnákat, ráadásul a leadott felesleg – a zsírsejtek végleges eltűnésének köszönhetően – később nem tér vissza. Azaz: nem alakul ki jojó-effektus.

Próbálja ki a Forever Slim otthoni kavitációs zsírbontó gépet! célzott fogyasztás

narancsbőr-kezelés

tartós hatás

otthoni használat

egyszeri befektetés

ingyenes házhozszállítás

1 év garancia

Kavitációs zsírbontás - akár otthon is a ForeverSlimmel

A kavitációs zsírbontó módszert már kb. tíz éve nagy sikerrel alkalmazzák fogyasztószalonokban, a makacs helyi zsírpárnák és a narancsbőr végleges eltávolítására. Három éve pedig végre Magyarországon is megjelent az első kompakt kavitációs készülék, a Forever Slim, amely a szalonok ultrahangos zsírbontó technológiájának otthoni alkalmazását teszi lehetővé.

Így néhány kavitációs kúra árának megfelelő összegért manapság már bárki saját zsírbontó gépet vásárolhat, amivel otthon, diszkréten, a szalonok árainál olcsóbban végezheti el a kezeléseket. A készülék segítségével hatékonyan lefaraghatóak az idősebb korban felkúszott legmakacsabb helyi zsírpárnák is pl. a hasról, a csípőről, a combokról vagy a karokról.

Őri-Solymos Kata