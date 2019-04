Általános szabály, hogy egész életünkben érdemes odafigyelni a táplálkozásunkra és kiemelt figyelmet szentelni az elegendő mozgásra is. Ám 40-50-60 év felett erre ajánlott még inkább időt és energiát szánni.

Miért? Egészségünk érdekében, és hogy ne jelenjen meg rajtunk túlzott zsírfelesleg, mert egy bizonyos kor felett ez már nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi gond is.

Az életkor előrehaladtával testünkben különböző változások állnak be:

csökken a teherbírásunk

lassulnak az anyagcsere folyamatok , ezért gyarapodhat a testsúly

a különböző érzékszervek romolhatnak

felléphetnek egészségügyi problémák (leggyakoribbak: magas vérnyomás, cukorbetegség, keringési zavarok)

más lesz a bőrünk tapintása, stb.

40-50-60 év felett is lehet fiatalosan élni

A legtöbb 40-es/50-es/60-as éveiben járó hölgy bizonyára tapasztalta már, hogy bár ugyanannyit eszik, mint eddig, mégis plusz kilók és centik jelennek meg itt-ott, és ezektől a kis párnácskáktól már nem lehet olyan könnyedén, rövid idő alatt megszabadulni.

Tudta-e? A WHO definíciója szerint: Áthajlás kora: 50-60

Idősödés kora: 60-75

Időskor: 75-90

Aggkor: 90-100

Matuzsálemi kor: 100 év felett

Időközben pedig folyton olyan képeket lehet látni a magazinokban és az interneten, ahol a középkorú vagy annál idősebb színésznők kicsattanó formában vannak. Ott van például Rachel Weisz, Monica Belucci, Jennifer Aniston vagy Meryl Streep. Ne csak irigykedve nézzük őket, hanem mutassuk meg, hogy mi is képesek vagyunk jól kinézni. A kiegyensúlyozott táplálkozás mellett a rendszeres testmozgásra is fektessünk hangsúlyt, persze a lehetőségeinkhez mérten. Ha szükségét érezzük, akár szakembert is felkereshetünk, aki segít nekünk. A döntés joga mindenkinek a kezében van!

Persze mi, nők sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy túl sűrűn rágódunk azon, hogy hogyan lehetnénk karcsúbbak, és a sok morfondírozás közben egyre gyatrábbnak ítéljük meg jelenlegi helyzetünket, kinézetünket. Miután az önostorozás nem használ, sőt, árt, ezért érdemes leszokni róla, de hát ugye könnyű mondani.

Mit tehet az, aki 40 fölött vagy jócskán 40 fölött is szeretne karcsú maradni?Az első fontos lépcső a táplálkozás megreformálása.

Karcsúsító ételek, italok

Érdemes már az elején leszögezni, hogy a hangzatosabbnál hangzatosabb diétáknak nem fogunk be dőlni, például nem akarunk 2 hét alatt 5 kilót fogyni káposztaleves kúrával. Az évek alatt felkúszott plusz kilókkal kapcsolatban ne tűzzünk ki irracionális elvárásokat. A lényeg a fokozatosság, nem pedig a gyorsaság! A szigorú diéták helyett a tartós életmódváltás az, ami igazi sikert hozhat. Ha valakinek csupán pár centi feleslegese van itt-ott, akkor nem ajánlott drasztikus diétába kezdenie, elég, ha kezdetnek megváltoztatja pár étkezési szokását.

Napi szinten érdemes friss és nyers zöldséget, gyümölcsöt enni, de gyümölcscentrifugában készíthetünk magunkban kellemes ízű dzsúszokat is – ezek a nap különböző szakaszaiban energiával töltenek fel.

Az izmok leépülésének megállításához fontos a megfelelő fehérjepótlás, az öregedés visszaszorításában pedig az antioxidánsokban dús ételek lehetnek segítségünkre. Ezen kívül lényeges a rostfogyasztás növelése.

, az öregedés visszaszorításában pedig az antioxidánsokban dús ételek lehetnek segítségünkre. Ezen kívül . Ami a folyadékfogyasztást illeti, helyezzük előtérbe a tiszta (lehetőleg lúgos) vizet, illetve a méregtelenítő teákat, gyógyteákat.

Ha a sok-sok gyümölcs-zöldség-víz-tea kombináción kívül elkezdjük mérsékelni a szénhidrát fogyasztásunkat is, akkor már elmondhatjuk magunkról, hogy elindultunk az egészséges életmód felé vezető úton .

Karcsúsító mozgásformák

40-50-60 éves kor felett sajnos kezdetét veszi az izomtömegveszteség, éppen ezért ajánlott arra törekedni, hogy izmainkat minél többször használjuk, terheljük. Ha régóta nem sportoltunk, akkor kezdetben elég, ha naponta mozgunk egy fél órát-órát, ez akár lehet egy kis séta, egy rövidebb távú biciklizés vagy egy kisebb fogócska gyerekekkel, esetleg unokákkal. Így hamar megtapasztalhatjuk, hogy a mozgás kiváló kikapcsolódás!

Ha ez a ’’bemelegítés’’ megvolt, akkor jöhet a következő fokozat: heti 3X min. 20 perc testmozgás. Gondoljunk csak bele, mostanra éppen az életkor az egyik legfontosabb érv a mozgás (újra)kezdése mellett. Mielőtt azonban mozgásformát választanánk, célszerű kivizsgáltatni magunkat orvossal, hogy megfelelő-e a fizikai állapotunk. Mozogni társaságban mindig jobb, ezért érdemes körbenézni, hogy a lakóhelyünkhöz közel hol található olyan mozgásstúdió, ahol kedvünkre való sportot űzhetünk, méghozzá többedmagunkkal.

Pár népszerű mozgásforma 40-50-60 év felett:

Pilates : a keleti mozgáskultúra egyes eszközeit ötvözi, és a gyakorlatok végrehajtásánál kiemelt fontosságú a megfelelő légzéstechnika.

: a keleti mozgáskultúra egyes eszközeit ötvözi, és a gyakorlatok végrehajtásánál kiemelt fontosságú a megfelelő légzéstechnika. Úszás : kitűnően megmozgatja a test összes izmát.

: kitűnően megmozgatja a test összes izmát. Nordic walking : ha szeretjük a természetet, érdemes kipróbálni.

: ha szeretjük a természetet, érdemes kipróbálni. Gyógytorna: gerinc-, ízületi problémák esetén kimondottan javasolt.

Karcsúsító kozmetikai kezelések - ultrahangos zsírbontás

Mi van, akkor, ha rendszeresen mozgunk, igyekszünk egészségesen étkezni, mégis úgy érezzük, hogy egy-egy testrészünkre mintha bebetonozódott volna az a bizonyos pár centi? Ilyenkor jönnek szóba a kozmetikai kezelések, amik célzottan segítenek eltüntetni a zsírpárnákat. A karcsúsító kozmetikai kezelések közül az ultrahangos zsírbontás rendkívül közkedvelt, hiszen az ultrahanghullám képes arra, hogy a zsírsejteknek a számát, nem pedig a térfogatukat csökkentse, ezért a hatás tartós lesz.

Mire jó az ultrahangos zsírbontás?

Tartós, jojó effektus nélküli alakformálásra

Makacs narancsbőr, zsírpárnák csökkentésére

Célzott, helyi zsírbontásra (pl.: has, comb, fenék)

ForeverSlim otthoni ultrahangos zsírbontó és narancsbőr kezelő gép

Szerencsére létezik már otthoni ultrahangos zsírbontó készülék, amit a későbbiekben lányaink is használni tudnak, így nem muszáj elmenni a drága kozmetikai szalonok valamelyikébe. A Forever Slim otthoni ultrahangos zsírbontó és narancsbőr kezelő gép kitűnő segítség az elfoglalt 40-50-60 fölötti nőknek (is), hiszen a készülék segítségével könnyedén meg lehet szabadulni a felesleges narancsbőrtől vagy attól a fránya zsírpárnáktól hason, fenéken, stb..

Miért jó az otthoni ultrahangos zsírbontás a Forever Slimmel?

Mert ugyanazon az elven (kavitáció), ugyanolyan frekvencián (40.000 Hz) hatásfokkal dolgozik, mint a nagy szalongépek.

Olcsó, mindössze 1-2 zsírbontó szalonkúra áráért kezelhetjük magunkat, méghozzá fájdalommentesen, diszkréten, kényelmesen.

Egyszeri beruházással több testrészünket is kezelhetjük (pl.: először a comb, aztán a fenék, utána a has – ki-ki maga dönti el a sorrendet). S miután az otthoni ultrahangos zsírbontó gépet több ember használhatja, így akár az egész család használhatja, s barátnőinknek is bátran kölcsönadhatjuk.

Kató Iringó