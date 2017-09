Egyre fokozódnak az olyan környezeti ártalmak, amelyek növelik mindannyiunk napi vitaminszükségletét, különösen a nagyvárosokban élőkét.

Ijesztő adatok

A gyorsuló élet okozta stressz, az alkohol, a nikotin, a koffein, a különböző tartósítószerek, a fogamzásgátló tabletták mind-mind fokozzák szervezetünk igényét a vitaminokra. Beszédes példa: egyetlen szál cigaretta elszívása akár 100 mg C-vitamint is elpusztíthat a szervezetben!

Hogyanan hatnak a vitaminok?

A vitaminok nem csodaszerek, de nélkülözhetetlenek az emberi test vitalitásához, az általános jó közérzethez. Közülük egyesek vegyi folyamatokat szabályoznak, mások a sejtek anyagcseréjéhez szükséges enzimek alkotórészeit képezik, megint mások közvetlenül befolyásolják a szervezet működését. A fokozott izommunka, a fehérje- és szénhidrátbevitel emelése jelen­tősen növeli a napi szükségletet - ilyen esetekben mindenképpen táplálék-kiegészítő készítményekre szorulunk.

Mivel a különböző vitaminok számos élettani folyamatban együttesen fejtik ki hatásukat, egy-egy vitamin nagyobb mennyisége más vitaminokból is növeli a szük­ségletet. Ezért a komplex készítményeket érdemes előnyben részesítenünk. Kísérletek során bebizonyosodott, hogy igen fontos a szervezetbe kerülő vitaminok egymáshoz viszonyított aránya

Ásványi anyagok

Testünk egészséges működéséhez a vitaminokon kívül ásványi anyagokra is szükség van.Ez utóbbiakat kizárólag étkezéssel juttathatjuk szervezetünkbe. A vi­taminbevitel növelésével arányosan tehát ásványianyag-kiegészítésre is szorulunk. E tekintetben ugyancsak azok a komplex készítmények jöhetnek számításba, amelyekben az ásványi anyagok vitaminokkal együtt vannak jelen, mégpedig egymáshoz való optimális arányban. A komplex készítmények további előnye, hogy olyan lipotróp ("zsírégető") anyagokat is tartalmaznak, amelyek megakadályozzák a zsírok le­rakódását a májban. Fokozzák a máj lecitin-termelését, ezáltal a koleszterin old­hatóbb állapotban marad. A ,,zsírégetők" tehát megakadályozzák, hogy a koleszterin a vérben veszélyes mértékig felhalmozódjék.

Fontos!

Mivel a legtöbb komplex készítmény a teljes B-csoportot tartalmazza, ezért ha valaki ilyet szed, felesleges még külön B-vitamint is fogyasztania, hacsak valamilyen betegség vagy erős stressz ezt nem indokolja. Komplex vitaminkészítmény szedése esetén a vizelet jellegzetes színűvé és szagúvá válik (B-vitaminok miatt)!

Madudák Tímea