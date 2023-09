Az étrend-kiegészítőknek fontos szerepe lehet a magas vérnyomás kezelésében mert ezek kiegészíthetik a vérnyomáscsökkentők hatását. Életmód változtatással, helyes táplálkozással és a természetes kiegészítők alkalmazásával megelőzhető a szövődmények kialakulása is.

Korábbi cikkünkben már olvashatott a magas vérnyomás betegségről bővebben, ahol megtalálja a betegség pontos leírását és a normálisnak tartott vérnyomás értékeket is.

Mi okozza a magas vérnyomást?

A betegség eredete csupán 5-10 %-ban vezethetőek vissza olyan szervi okra, mint a hormonális zavarok, egyes vesebetegségek, érrendellenességek, és daganatos megbetegedések. A fennmaradó 90 %-ban gyakoribb kiváltó ok a stressz, a felpörgetett életmód illetve a helytelen táplálkozás. Számos terápia létezik a stressz oldására, mint például a thai chi, mely önmagában is hatásos lehet az állapot kezelésére. A magas vérnyomásért sokszor valamilyen krónikus gyulladás is okolható, melyet gyakran étel intolerancia, vagy emésztési zavar miatt lép fel. De okozhatja ezt enyhe ion és sav-bázis eltérés, vagy cukorbetegség is. A betegség kiváltó okának lokalizálása érdekében ebben az esetben is elengedhetetlen, hogy szakember tanácsát kérjük, hogy a helyes diagnózis felállítása után, valóban hatásos módon tudjunk küzdeni a maga vérnyomás ellen. Egyénre szabott kezelésre van szükség, mert például a túlzott nátrium bevitel is csak az arra hajlamos egyénekben okoz magas vérnyomást, így annak visszaszorítása sem minden esetben jelent megoldást.

Az étrend-kiegészítők hatása

A magas vérnyomás csökkentésére hivatott készítményeket két fő csoportba sorolhatjuk. Az egyik a vérnyomás csökkentésére szolgál, a másik pedig a szövődmények elkerülésében lehet a segítségünkre.

Ha a magas vérnyomásunkra szeretnénk étrend-kiegészítőt alkalmazni, annak tartalmazni kell magnéziumot és a káliumot, melyek hiánya nagy mértékben befolyásolja a szív és az érfalak izomzaténak funkcióját. A magas nátrium és alacsony kálium bevitel egyértelmű összefüggést mutat a szív és érrendszeri halálozás fokozott kockázatával. A magnéziumot étrend-kiegészítőkben is pótolhatunk, mely napi bevitele 500-1000mg lehet, e felett orvosi kontrol szükséges. Magnéziumot helyes táplálkozással is bevihetünk a szervezetbe. Erre a legjobb, ha sok zöldségfélét, (kelkáposzta, kelbimbó, hüvelyesek), gabonafélét és magvakat (dió, kesudió, mandula, dió, tengeri halakat fogyasztunk. A kálium pótlása kizárólag orvos felügyelet mellett lehetséges, mivel az –különösen egyes vízhajtókkal együtt alkalmazva- könnyen túladagolható. ezért az a legjobb, ha magasabb kálium tartalmú sót használunk. Kiemelkedő kálium forrás azonban a banán, citrusfélék és a zöldségek.

Milyen étrend-kiegészítőt fogyasszunk?

Mindennapos táplálékaink közül a fokhagyma és az olíva levél rendelkezhetnek vérnyomáscsökkentő hatással. Ezeket és a belőlük készült étrend-kiegészítőket mindenképpen érdemes kipróbálni. Étrend-kiegészítőkben leginkábba a koenzim q10 vérnyomáscsökkentő hatása használható ki, mely fokozza a szív teljesítőképességét. Kevesen tudják, hogy 30 éves életkor felett a sejtanyagcserében fontos molekulának a szintje csökken, így érdemes odafigyelni ezek pótlására. A koenzim q10 a koleszterin csökkentő gyógyszerek okozta izomfájdalmak enyhítésére is alkalmazható . Fontos még a megfelelő D-vitamin bevitele is, hiszen az bizonyítottan jó hatással van a vérnyomásunkra. Azokban az országokban, ahol sok a napfény, ritkább a magas vérnyomás is.

A betegség egyik leggyakoribb szövődménye az érelmeszesedés. Ennek elkerülésére a fokozott C-vitamin és E-vitamin bevitelére van szükség, valamint az omega 3 zsírsav fogyasztása is ajánlott, mert hatékonyan csökkenti a gyulladást, és a trigilicerid szint csökknetésében is fontos szerepe lehet.

Milyen életmód javasolt?

A magas vérnyomásban szenvedőknek nincs mese, biztosan életmód változtatásra van szükségük . A leghatásosabb módszer, ha helyesen táplálkozunk. Sok zöldség gyümölcs, alacsony zsírtartalmú ételek és a só fogyasztás visszaszorítása is nagy eredményeket hozhat. A testsúly csökkenése az egyik legjobb módszer a magas vérnyomás csökkentésére. Ezt rendszeres testmozgással is segíthetjük, amivel nem csak fogyni lehet, de fokozzuk vele az anyagcserét és kiválóan oldhatjuk a stresszt is. És ne feledkezzünk meg a cukrok, finomított szénhirdástok visszaszorításáról sem, mely nem csak a szénhidrát anyagcserét javítja, de a szív és érrendszeri betegségek megelőzésében is fontos szereppel bír.

szerző: Dr. Gulyás Tamás