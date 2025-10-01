Az IPL szőrtelenítés a villanófény technológiáján alapszik. Az IPL eljárás során nagy energiájú fény vetül a bőrre, ez a fényenergia a szőr pigmentjében, a melaninban elnyelődik, majd átalakul hőenergiává, így a növekedési (anagén) stádiumban lévő szőrtüszőket el tudja pusztítani. Ennek következtében nem nő új szőr a régi helyett, a szétroncsolódott szőrszál pedig 10-14 nap múlva kihullik. (A szőr növekedési fázisairól itt olvashat bővebben.)

IPL szőrtelenítővel 98%-os szőrzetcsökkenés

IPL szőrtelenítés esetén a kezeléssorozat befejeztével a kezelt területek ÉVEKIG szőrtelenek maradnak. Ez a szőrtelenítési technológia többnyire olyan hölgyeknek és uraknak ajánlott, akiknek a bőre világos, szőrzetük pedig sötét. Ennek oka, hogy ez a módszer a bőrfelület és a szőr színének kontrasztján alapul. Fekete, barna és világosbarna szőr esetében a legeredményesebb az IPL szőrtelenítés, akkor, ha ehhez minél világosabb bőrszín társul.

IPL szőrtelenítési kezelések gyakorisága

Miután a szőrtüszőknek csak egy része van anagén fázisban, ezért a tartós eredmény érdekében az IPL kezeléseket bizonyos időközönként meg kell ismételni, s közöttük 2-4 hét szünetet kell tartani (ekkor csak borotválni szabad).

IPL szőrtelenítési kezelések száma

A szükséges kezelések száma egyénenként eltérhet, tudniillik ez függ a szőrszálak színétől, elhelyezkedésétől és vastagságától, valamint a bőr és a szőrszálak kontrasztértékétől. Általánosságban elmondható, hogy a világos bőrű-sötét szőrű nőknek elegendő kevesebb alkalom, míg férfiaknál vagy világosabb szőr esetén a kezeléssorozat továbbtart.

IPL szőrtelenítés kezelési ideje

A DEESS IPL otthoni szőrtelenítő géppel kezelhetjük a lábat, az intim területeket, az arcot (bajusz, pajesz), a kart, a kézfejet, a vállat, a hónaljat, a hátat, a mellkast és a hasat is. Egy-egy testrész kezelése többnyire 2-30 percet vesz igénybe.

Testfelület Kezelési idő (perc) Hónalj 1-2 Lábszár 15 Egész láb (comb + lábszár) 30 Alkar 8-10 Teljes kar (felkar + alkar) 15-20 Bikini vonal 2-4 Teljes intim terület 8-10

A kezelés intenzitását pedig 5 fokozatban állíthatjuk.

Kató Iringó