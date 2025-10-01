Cikkek
Mi az IPL szőrtelenítés és hogyan működik?

2025.10.01.
Az IPL szőrtelenítés a villanófény technológiáján alapszik. Az IPL eljárás során nagy energiájú fény vetül a bőrre, ez a fényenergia a szőr pigmentjében, a melaninban elnyelődik, majd átalakul hőenergiává, így a növekedési (anagén) stádiumban lévő szőrtüszőket el tudja pusztítani. Ennek következtében nem nő új szőr a régi helyett, a szétroncsolódott szőrszál pedig 10-14 nap múlva kihullik. (A szőr növekedési fázisairól itt olvashat bővebben.)

IPL szőrtelenítővel 98%-os szőrzetcsökkenés

IPL szőrtelenítés esetén a kezeléssorozat befejeztével a kezelt területek ÉVEKIG szőrtelenek maradnak. Ez a szőrtelenítési technológia többnyire olyan hölgyeknek és uraknak ajánlott, akiknek a bőre világos, szőrzetük pedig sötét. Ennek oka, hogy ez a módszer a bőrfelület és a szőr színének kontrasztján alapul. Fekete, barna és világosbarna szőr esetében a legeredményesebb az IPL szőrtelenítés, akkor, ha ehhez minél világosabb bőrszín társul.

IPL szőrtelenítési kezelések gyakorisága

Miután a szőrtüszőknek csak egy része van anagén fázisban, ezért a tartós eredmény érdekében az IPL kezeléseket bizonyos időközönként meg kell ismételni, s közöttük 2-4 hét szünetet kell tartani (ekkor csak borotválni szabad).

IPL szőrtelenítési kezelések száma

A szükséges kezelések száma egyénenként eltérhet, tudniillik ez függ a szőrszálak színétől, elhelyezkedésétől és vastagságától, valamint a bőr és a szőrszálak kontrasztértékétől. Általánosságban elmondható, hogy a világos bőrű-sötét szőrű nőknek elegendő kevesebb alkalom, míg férfiaknál vagy világosabb szőr esetén a kezeléssorozat továbbtart.

IPL szőrtelenítés kezelési ideje

A DEESS IPL otthoni szőrtelenítő géppel kezelhetjük a lábat, az intim területeket, az arcot (bajusz, pajesz), a kart, a kézfejet, a vállat, a hónaljat, a hátat, a mellkast és a hasat is. Egy-egy testrész kezelése többnyire 2-30 percet vesz igénybe.

Testfelület

Kezelési idő (perc)

Hónalj

1-2

Lábszár

15

Egész láb (comb + lábszár)

30

Alkar

8-10

Teljes kar (felkar + alkar)

15-20

Bikini vonal

2-4

Teljes intim terület

8-10

A kezelés intenzitását pedig 5 fokozatban állíthatjuk. 

 
A szerkesztő ajánlata: Forever Skin IPL szőrtelenítő gép

Forever Skin IPL szőrtelenítő egy kiemelkedően magas (500.000) garantált villanásszámú, otthoni IPL szőrtelenítő gép, amely a kozmetikákban is alkalmazott villanófényes (IPL) technológia teljesen biztonságos és hatékony otthoni használatát teszi lehetővé, a szépségszalonok árainak töredékéért.

Mostanra már rengeteg otthoni IPL szőrtelenítő gép kapható hazánkban is, de nem könnyű választani közülük, hiszen nem mindig világos, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni vásárlás előtt. Hogy segítsünk, több hónapnyi kutatómunka után megalkottunk egy tudásanyagot, melyben megpróbáltunk minden részletre kitérni, hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés vásárlás után. KATT IDE a teljes IPL kisokosért! >>>

További infó a termékről: SzepitoGepek.hu-n!

Az otthoni tartós szőrtelenítésről bővebben a szortelenitesipl.hu-n olvashat, vagy az IPL szőrtelenítő gépeket megtalálja a SzepitoGepek.hu-n! >>>

Kató Iringó


Kérdésével, észrevételével forduljon a szerkesztoseg@vitaminsziget.com hoz.
