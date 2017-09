A nem kívánt szőrszálak régóta kihívás elé állítanak minket, nőket. A mindennapos rohanásban sokunk keres a borotvánál vagy a gyantánál hatékonyabb megoldást. Szerencsére napjainkban több modern eljárás vált elérhetővé, mint pl. a lézeres szőrtelenítés vagy az IPL szőrtelenítés. Ez a két szőrtelenítési módszer, ha nem is végleges szőrtelenséget, de mindenképp tartósat biztosít. Ez azért örömhír a legtöbbünknek!

Végleges szőrtelenítés vagy tartós szőrtelenítés?

Hölgyeim és uraim, végleges szőrtelenítés nem létezik, itt sajnos még nem tart a tudomány. Amíg nem találják fel a végleges szőrtelenítés módszerét, addig be kell érnünk a tartós szőrtelenítéssel és az általa biztosított ÉVEKIG TARTÓ szőrmentességgel. De valljuk be ez is jóval több, mint amit az eddigi hagyományos módszerek biztosítani tudnak.

Lézer vagy IPL?

Bár végleges szőrtelenítés nem létezik, azért a lézeres szőrtelenítés és az IPL szőrtelenítés is hosszú éveken át tartós eredményt biztosít, mindezt néhány - IPL esetében fájdalommentes - kezelés után. Egyiknél a lézer fénye, másiknál a villanófény az, ami képes arra, hogy a szőrtüszőket kiégesse, ezáltal roncsolja a növekedési fázisban lévő szőrszálakat.

A hatás azért tartós, mert az elsorvadt szőrtüszőből nem tud újabb szőrszál kinőni legalább is egy darabig. Ha elvégzünk egy ilyen szőrtelenítési kúrát, akkor a kezeléssorozat után az eredmény, hogy több éven át sima bőrfelülettel dicsekedhetünk majd.

Az aranyérmes: IPL tartós szőrtelenítés

Tehát ha nincs is szó végleges szőrtelenítésről, azért a tartós eredménnyel is kellőképpen elégedettek lehetünk, hiszen ahhoz képest, hogy a borotvát és a szőrtelenítőkrémet közel mindennap, a gyantát és az epilálógépet pedig hetente kell alkalmazni, az IPL szőrtelenítés tartós hatása miatt magasan veri az egész szőrtelenítési mezőnyt. Főleg azért, mert az IPL szőrtelenítés cseppet sem kellemetlen, ez pedig a gyengébbik nem képviselőinek kimondottan fontos. Szemben a lézeres szőrtelenítéssel, ami elég nagy fájdalommal jár, hiszen sokkal mélyebbre lehatol a fénye, mint az IPL villanófénye.

A DEESS IPL otthoni tartós szőrtelenítő gép

Arról nem beszélve, hogy az IPL szőrtelenítés sokkal gyorsabb, mint a lézeres szőrtelenítés. Ráadásul kisebb is a kockázata az IPL szőrtelenítésnek, ezért is lehetséges, hogy IPL kezelést már nem csak szalonokban lehet igénybe venni, hanem otthoni IPL szőrtelenítő gépek formájában is. A DEESS IPL otthoni tartós szőrtelenítő géppel a saját lakásunkban diszkréten, nyugodtan és fájdalommentesen szőrteleníthetünk, mindenféle térbeli és időbeli megkötés nélkül.

A DEESS IPL otthoni tartós szőrtelenítő gép a pénztárcánkat is megkíméli: számoljuk össze, hogy a sok-sok év alatt mennyit költöttünk az ideiglenes szőrtelenítésre, a végösszeg bizonyára elborzasztó. Ezzel szemben a DEESS IPL otthoni tartós szőrtelenítő gép költséghatékony, hiszen csak egyszeri beruházást igényel, ráadásul több fő teljes, tartós szőrtelenítésére elegendő garantált villanásszámmal rendelkezik.

Tehát amíg a tudomány elő nem áll a végleges szőrtelenítés technológiájával, addig is a tartós szőrtelenítési módszerek közül a DEESS IPL a befutó!