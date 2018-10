Kevesen gondolnák, hogy a brokkoli milyen gazdag ásványi anyagokban és vitaminokban. A brokkolit mai formájában 300-400 éve ismert. Feltehetőleg Olaszországból terjedt el, napjainkban pedig nagy népszerűségnek örvend az USA-ban és Nyugat-Európában. Magyarországon csak az utóbbi 20 évben terjedt el. Szezonja novembertől márciusig tart.

Mit tartalmaz a brokkoli?

Tartalmaz A-, C-, E- vitamint, vasat, folsavat, kalciumot, foszfort, káliumot, glükozinolátokat, rostot és fehérjét.

Kiemelendő a benne lévő tokoferol (E-vitamin), niacin, pantoténsav, B1- és B2-vitamin is. A brokkoli kitűnő folsav- és ß-karotin-forrás.

Gazdag növényi flavonoidokban, indolokban és izotiocianátokban.

Nagy mennyiségben tartalmaz klorofillt.

A brokkoli jótékony hatásai

A brokkoliban található úgynevezett izoticianátoknak nevezett fitovegyületek gátolják a pajzsmirigy túlzott hormontermelését. Ennek a tulajdonságának köszönhetően segíthet a Basedow-kór (Autoimmun pajzsmirigy-túlműködési zavar) gyógyításában.

A magas antioxidáns hatású glutation tartalmánál fogva jótékonyan hat az ízületi gyulladásban szenvedőkre is.

Továbbá hatféle olyan vegyület található benne, amely csökkenti a vérnyomást.

Jótékonyan hat a vérre, növeli az energiát. Segít a vérszegénység és a fáradékonyság leküzdésében, jót tesz a szívnek és a vérkeringésnek.

Antioxidáns és rákmegelőző hatású. Kutatások bizonyítják, hogy a brokkolinak a többi káposztafélével együtt jelentős szerepe van a rákos megbetegedések kialakulását megakadályozó étrendben.

A Kalifornia Egyetem kutatóinak sikerült felfedezniük, hogyan fejti ki hatását a brokkoli egyik hasznos anyaga: a sulforaphan. Kutatásaink azt mutatják, hogy a brokkoliban jelen levő kémiai anyag egy egész sor antioxidáns védelmi vonalat képes működtetni, amivel kivédi az immunrendszernek az öregedéssel járó hanyatlását.

Brokkoli a konyhában

Fogyaszthatjuk nyersen, párolva, sütve, főzve, töltve, hús mellé köretnek, levesnek, mártásnak. Mint minden zöldség, a brokkoli is veszít vitamin és ásványi anyag értékéből pároláskor és fagyasztáskor. Kuktafazékban készítve megóvhatjuk a bennlévő vitaminokat, és mélyhűtésre is alkalmas. Könnyű emészthetősége miatt érzékenyebb gyomrúak is nyugodtan fogyaszthatják.

Brokkolis sonkás tejszínes tészta recept

Hozzávalók: 1 db brokkoli, 15-20 dkg sonka, 500 ml főzőtejszín, fél csomag spagetti tészta.

Elkészítése: Elsőnek érdemes a tésztát megfőzni. Majd míg fő a tészta, rakjunk fel egy kevéske sóval vizet forralni. Nagyon fontos, hogy a brokkolit csak felforrt vízbe kell tenni és mindössze 6 percig kell főzni. Ennyi idő elegendő a brokkoli megpuhulásához. Ha a brokkoli készen van, akkor már melegen hozzá is lehet tenni a tésztához. A szósz elkészítéséhez, egy kevés olajon pirítsuk meg az apróra vágott sonkát, tetszés szerint ízesítsük sóval és borssal, majd tegyük hozzá a főzőtejszínt. Hagyjuk egy kicsit összefőni, majd öntsük rá a brokkolis tésztára. Mindezt jól keverjük össze, és hagyjuk a tejszínes sonkában állni. Jó étvágyat!