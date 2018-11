Kevesen tudják, hogy az egészséges életvitelhez elengedhetetlen a megfelelő folyadékbevitel. Egy felnőtt embernek naponta kb. 2-3 liter folyadékra van szüksége.

Az emberek többsége nem iszik elegendő mennyiségű folyadékot. Pedig ha a szervezet folyadékot veszít, a vízzel együtt ásványi sók is távoznak a szervezetből, amit pótolni kell. Amit csak vitaminokkal, ásványi sókkal, nyomelemekkel és vizet egyaránt tartalmazó változatos étrenddel és folyadékfogyasztással biztosíthatjuk.

Miért szükséges?

A szervezet működésében a víznek szerteágazó szerepe van. Biztosítja a megfelelő vérnyomást és vérkeringést. Részt vesz az emésztési és felszívódási folyamatokban, tápanyagok szállításában, salakanyagok kiválasztásában. Segít az egészséges sav- bázis egyensúly megtartásában. Szabályozza a testhőmérsékletet és a vizelet hígítását.

Ha megbillen a mérleg

A folyadékfelvétel és - leadás az egészséges szervezetben egyensúlyban van. Az egyensúlyi állapotot számtalan tényező befolyásolja, mint például nehéz fizikai megterhelés, életkor, sporttevékenység, izzadás, éghajlat, külső hőmérséklet, és bizonyos egészségügyi állapotok.

Az emberi test hatvan százaléka víz. Párolgással és kiválasztással naponta kb. 2,5 liter folyadékot veszít a szervezet. Ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, ezt a mennyiséget pótolni kell.

Ha a vízháztartás egyensúlya megbillen a szervezet kiszárad. Kevesen tudják, hogy már 2%-os folyadékvesztés esetén is csökken a fizikai, és a szellemi teljesítőképesség, és megjelennek az első tünetek: fejfájás, koncentrálóképesség csökkenése, szomjúság.

Kutatások kimutatták, hogy ha testtömegünkből 5 %-nyi folyadékot vesztünk, akkor a munkaképességünk akár 30 %-kal is csökkenhet. Mint láthatjuk nem minden esetben tudható be a fejfájás a nehéz munkának.

Vízhiány tünetek:

fáradékonyság, gyengeség, kimerültség,

koncentrálóképesség csökkenése,

szédülés,

fejfájás,

nyugtalanság, zavartság,

szapora légzés, szívdobogásérzés,

izomgörcsök,

a szervezet kiszáradása.

Nem mindegy, hogy mit iszol!

Minden vizet tartalmazó ital hozzájárul a folyadékszükségletünkhöz, beleértve a gyümölcsleveket, az üdítőket, a teát, a kávét. Kutatások bizonyították, hogy az italok sokszínűsége nagyon fontos szerepet játszik a folyadékigény kielégítésében. Hiszen kevés ember képes 2-3 l vizet vagy ásványvizet inni és semmi mást.

Egy idő után nagyon unalmassá válhat és vágyunk más ízekre. A szomjúságodat sokféle üdítővel csökkentheted, de nem minden egészséges szervezetedre. Kerülni kell a kalóriadús, magas cukortartalmú, koffeint és alkoholt tartalmazó üdítőket. A legjobb a csapvíz, az ásványvíz, gyümölcs- vagy gyógyteák, vagy a hígított gyümölcslé. A folyékony ételek (pl. levesek, gyümölcslé) kevésbé jók, mert megemésztésükhöz újra csak vízre van szükség.

Az ajánlott folyadékfogyasztás egészséges embereknek napi 2-3 liter, amit még növelhet a testmozgás vízvesztesége is. A bőséges folyadékfogyasztás kutatások szerint az energialeadást is növeli, így segít a testtömeg megőrzésében vagy csökkentésében is, segít a méreganyagok eltávolításában is.