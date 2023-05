Mi mondja el a legtöbbet valós egészségi állapotunkról? Hát a köröm! Nem is gondolnád mennyiféle betegséget, problémát jelezhetnek a köröm elváltozásai. Az sem véletlen tehát, hogy a körömerősítés iránt mekkora a kereslet, elég csak egy drogéria polcait végignézni. De mégis, mitől lesz erős a köröm? Hogyan végezzük a körömápolást helyesen? Jó helyen jársz, cikkünk éppen erről szól!

Körmünk felépítése és funkciója

Habár könnyedén azt hiheti az ember, hogy a köröm egy funkciótlan szerv, nagyon is jó indokkal teremtette az evolúció, hisz az emberen kívül valamennyi főemlősön megtalálható. Alapvető feladata az ujjperc mechanikai védelme, a mozdulatok precíz irányítása, ezen felül az érzékelésben is jelentős szerep jut neki. A lábköröm segíti a földtől való elrugaszkodást. A körömerősítés már csak ezért is fontos.

Az irharéteg módosulásából kiinduló köröm a hámréteg elszarusodó felső rétege, mely egész életünkben növekszik, összeköttetésben áll a keringéssel, így a körömerősítés belsőleg is lehetséges. Anyagát egy rostos protein az ún alfa-protein adja, melyet egyébiránt szaru néven ismerünk, s többek között a haj, állati paták és tülkök építőanyaga.

Körömerősítés, avagy mitől erős a köröm?

Jóllehet, elhalt szervről van szó, melyben sem vérerek, sem idegvégződések nincsenek, mégis összeköttetésben áll a keringéssel és képes tápanyagok felvételére. Bizonyos vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek hiánya szinte rögtön a körmön ütközik ki. Leggyakrabban A-B-C vitamin, cink vagy folsavhiányt jelez a köröm, így körömerősítés kapcsán először hűtőnkben kell szétnézni, hogy biztosan kellően változatos, kiegyensúlyozott étrendet követünk-e. A köröm rugalmasságához elengedhetetlenül fontos a megfelelő hidratáltság, melynek legjobb és legolcsóbb eszköze a bőséges folyadékfogyasztás.

Egy egészséges, ápolt köröm erős, fényes, sima felszínű, a vége pedig fehéres színű. Az, hogy mennyire vastag és erős persze genetika függvénye, de az ujjcsont formája, vastagsága is meghatározó lehet. Ha gyakran érik vegyszerek, sokáig van rajta körömlakk, esetleg rendszeresen dohányzunk, az gyengítheti, s könnyebben letörhet. A körömerősítés első lépése tehát, hogy ezekre odafigyelünk s tőlünk telhetően felhagyunk velük.

Körömápolás lépései

A kömerősítés igencsak hasznos tud lenni, ám megfelelő körömápolással hosszútávon fenntarthatjuk körmünk egészségét. Körmünk meghálálja a belé fektetett időt! Napi szinten a megfelelő hidratálásra és tisztaságra kell odafigyelni, ha ezek teljesülnek nem lehet gond. Ha körömlakkot használunk tartózkodjunk attól, hogy folyamatosan akár hónapokig körömlakk fedje körmünket, két festés között hagyjuk lélegezni pár napig. Használjunk fedőlakkot és tartózkodjunk az acetonos körömlakklemosók használatától.

Első lépésként le kell vágni és formára kell reszelni a végét, mert egy megfelelő forma kialakításával jobban ellenállhat a mechanikai hatásoknak és kevésbé akad be mindenhova.

Második lépésként hidratáljuk körömágyunkat hidratáló olajjal. A körmöt fedő vékony bőrt, a kutikulást pedig toljuk vissza, de ne is vágjuk le! Ez a kis bőrdarab ugyanis megakadályozza, hogy idegen anyagok és kórokozók jussanak a körömlemez alá. Ha ezt eltüntetjük, növeljük a fertőzések kockázatát

Harmadjára a köröm felületének polírozása érkezik, mely eltávolítja az apróbb egyenetlenségeket, emellett előkészíti a körlemezt a tápláló olajoknak.

Végül tápláló olíva, ricinus vagy egyéb olajjal kívülről is megerősíthetjük a körömlemezt körömápolási rutinunkkal. Az utóbbi években mindinkább népszerűvé vált a Japán manikűr, amikor a méhpempőt vagy egyéb hatóanyagot a körömlemezbe políroznak.

Ne csak akkor kezdd a körömerősítést, ha már kész a baj!

Hajlamosak lehetünk azt hinni, hogy a körömerősítés akkor szükséges, hogyha már megtörtént a töredezés, esetleg egyéb probléma, elvékonyodás vetődött fel. Ez azonban távolról sincs így. Körömápolási rutinunkba érdemes akkor is körömerősítő kúrát beiktatni 1-2 havonta, ha amúgy nem töredeznek a körmeink. Mi ennek az értelme? Megelőzhetjük a köröm töredezését vagy betörését s fertőzéseknek is elejét vehetjük.

Hogyha már bekövetkezett a baj, körmünk betört vagy kiütközött rajta vitaminhiány, sokkal nehezebb lesz visszahozni, mintha korábban is gondunk lett volna megfelelő “karbantartására”. Körömerősítésre pedig számos kezelés, kúra között válogathatunk.

Körömerősítés a fénylő, egészséges megjelenésért

Egy ápolt, egészséges köröm az igényes megjelenés alapja. Rendszeres, gondos ápolással szépen karbantartható, de körömerősítéssel, különböző készítményekkel fokozhatjuk ezt a hatást. Részesítsük előnyben a természetes összetevőket tartalmazó kozmetikumokat, mivel ezekkel az allergiás reakciók, mellékhatások kockázata is a minimumra csökkenthető.

Körömerősítő lakkok , olajok használatával körmünk számára nélkülözhetetlen anyagokat juttathatunk közvetlenül a körömlemezre, ezzel hozzájárulva annak egészséges megjelenéséhez. Ezek beszerezhetők drogériákban, de otthon is készíthetünk keverékeket.

Hidratáljunk rendszeresen , főleg nyáron és tavasszal. Kézfejünk a természet erőinek különösen kitett, s ha a kéz maga száraz, akkor a köröm nedvességtartalma is alacsonyabb, ezáltal könnyebben törik.

Pollírreszelőinket körömradír alkalmazásával is kiválthatjuk, mely gyengéden polírozza a körömlemezt, miközben tápanyagokkal tölti fel.

Amennyiben körmünk egészségi állapotunk lakmuszpapírja, úgy külsődleges mellett belső körömerősítést is végeznünk kell, azaz helyes táplálkozással, kiegyensúlyozott étrenddel, bőséges folyadékfogyasztással is meg kell erősíteni körmünket. Cink, folsav és vas szedésével vastagíthatjuk, erősíthetjük körmünket és megakadályozhatjuk a fehér foltok megjelenését, A, B és E vitaminnal pedig fényes, egészséges felszínt varázsolhatunk neki.

Szikla Zsófia