Biztos ismered te is a sok mémet, ami arról szól, hogyan kezdődik az emberek napja, és hogy a kávéjuk nélkül használhatatlanok. Sokan bevallják, hogy tényleg csak a kávétól tudnak felébredni...sőt fennmaradni. Ezért van, aki 4-5 kávét is megiszik naponta. Kérdés, hogy van-e számukra alternatíva?

A koffein hatásai

Először is azt kell tisztázni, hogy van -e szükség alternatívára. A koffein egészséges vagy egészségtelen volta örök vita tárgya. A mai tudományos álláspont szerint napi 1-2 adag kávé nem egészségtelen, sőt akár növelheti is a kognitív funkciókat, esetleg a demencia késleltetésében is szerepet játszhat. Hogy ezt mi alapján hozzák ki, az már minden esetben vitatható.

Nekünk nem dolgunk, hogy döntést hozzunk, de amíg a vita zajlik, érdemes átgondolni, mit is tudunk a koffein hatásáról.

Valóban emeli az energiaszintet, de csak átmenetileg és utána egy esés következhet be

és utána egy esés következhet be Egyeseknél (inkább többeknél) szívdobogást okoz , ez a koffein közvetlen szívre gyakorolt hatása miatt van

, ez a koffein közvetlen szívre gyakorolt hatása miatt van Növeli az izomsejtek energia-felvételét (ha fizikai munkával vezetjük le a dolgot ez jó is)

(ha fizikai munkával vezetjük le a dolgot ez jó is) Idegességet, feszültséget generálhat

Álmatlanságot okozhat

Sokaknál gyomorirritációt okoz

Vannak, akik rászoktak és nélküle nem is tudnak kakilni (hogy néven nevezzük a dolgot).

Van, aki nem észleli a fenti problémákat, van aki már észre sem veszi. De le kell szögezni, hogy nem a mérsékelt koffeinbevitellel van a baj, hanem azzal, ha az már függőségszerű. De van egy ennél is érdekesebb hírem! Még az is lehet, hogy aki függő, az sem függő. Egyszerűen csak elfogy az energiája és nem lát más eszközt csak az újabb kávéadagot.

Mi segíthet a koffeinen kívül?

A lényeg, hogy ne bonyolítsuk túl!

Égethető energiaforrás

Energiát égethető energiaforrásból nyerhetünk. Ezt a forrást sejtjeink számára általában a megfelelő vércukorszint biztosítja. A kulcs első körben a stabil vércukorszint, amit nem ismételt csokiadagokkal, hanem tápláló egyenletes felszívódású táplálékkal tudunk biztosítani. A koffein hirtelen hozzáférhetővé teszi a raktárakat, majd azok hirtelen ki is ürülnek! Nem, nincs csodarecept. Rendesen kell reggelizni és meg kell tervezni a napot, mert mindenkinek más egy picit az anyagcseréje. A megfelelően működő anyagcseréhez megfelelő mikroelem és vitamin ellátottság szükséges. Ezért érdemes komplex, jó minőségű vitaminnal kiegészíteni táplálkozásodat. Nem, nem ettől fogsz felébredni, de folyamatos szedés mellett garantáltan jobb lesz az energiaszinted.

Alvás

Mi is az energiahiány? Fáradtság. Mi a fáradtság ellenszere? A pihenés. Pihenésre szükségünk van. Mégpedig megfelelő mennyiségű minőségi alvásra. A hangsúly a minőségin van, ugyanis ha egész éjjel forgolódsz, az nem minőségi alvás. Persze a mennyiség is fontos, mivel egy alvásciklus másfél-két órás, és jó, ha minimum 3-4 cikluson végigmész egy éjszaka alatt. Ez alapján akár 5-6 óra alvás is elég lehet, de van akinek 10 is szükséges. Az alvás egy külön téma lenne, de legyen annyi elég, hogy kerülj legkésőbb 22-23 óra körül ágyba, ne nézz tévét, ne számítógépezz, tabletezz stb. alvás előtt az ágyban. És törekedj arra, hogy a neked megfelelő alvásmennyiség heti 4-5 napon mindenképpen meglegyen. Az alvásminőségedet javíthatod gyógynövényekkel, gyógyteákkal (pl.: orbáncfű, macskagyökér), de az altatókat nem javaslom.

Pihentesd agyad

Az agyad a pihenés alatt is működik. Ekkor rendezi újra gondolataidat. Ha úgy érzed napközben, hogy csökken a hatékonyságod, nem jutnak úgy eszedbe dolgok, akkor ürítsd ki a gondolataidat. Relaxálj 5-10 percet, menj el sétálni. De leginkább ne gondolj semmire. Ha nem tudsz nem gondolni semmire, akkor gondolj egy-de csak egy dologra és az ne az aktuális tevékenységeddel legyen kapcsolatos!

Energizáló smoothie

Koffeinlöket helyett adj valami táplálót testednek. Ez lehet egy tápláló energizáló smoothie. A teljesség igénye nélkül répa, alma, cékla, ananász, lime, eper, petrezselyem, de minden esetben gyömbér is menjen bele. Ezzel lassabban, de hosszabban lesz energiád és még a mellékhatásokkal sem kell számolnod.

Dr. Gulyás Tamás