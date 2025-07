A kavitációs zsírbontás otthon, saját Forever Slim kavitációs zsírbontó gép használatával is elvégezhető. A készülék a szalon gépekkel azonos technológiát használ, így hatékonyságuk is megegyezik. 10-15 kezelés árának megfelelő összegért már saját készüléket vásárolhatsz, amelyet korlátlanul használhatsz családoddal együtt.